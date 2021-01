L'Oroscopo di martedì 19 gennaio è pronto ad analizzare il secondo giorno dell'attuale settimana. Curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno? A tal proposito gli astri annunciano un ottimo periodo a favore di Acquario, Bilancia e Sagittario, nel contesto super-favoriti sia in amore che nel lavoro. A fare la differenza l'arrivo del Sole in Acquario, transito perfetto per regalare la posizione migliore in assoluto al segno direttamente interessato, ovvero quella della "top del giorno". Cosa toccherà invece ai restanti simboli astrali? Le previsioni zodiacali del 19 gennaio vedono abbastanza fortunato il periodo, sicuramente ricco di novità come nel caso del Sagittario.

Altresì molto positivo questo martedì anche per Bilancia, soprattutto nelle situazioni legate al lavoro o indirettamente al denaro.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 19 gennaio

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì prevede un periodo davvero buono, a tutto tondo con questa parte della settimana iniziata da poco. Favoriti dalla Luna in Ariete e dal Sole in Capricorno (fino alle ore 20:38), non avrete troppe problematiche con le quali confrontarsi. In amore, il consiglio è quello di non smarrirsi in inutili indecisioni, decisamente fuori luogo. In molti tornerete finalmente ad occuparvi di certe faccende che, specie negli ultimi giorni, sono state in parte trascurate.

Forse è giunto il momento di iniziare a mettere in moto qualcosa di veramente importante a livello famigliare o personale. Single, non abbiate dubbi sui progetti sentimentali lasciati nei cassetti, perché presto diventeranno realtà. Sarete al centro dell'attenzione e sprizzerete vitalità da tutti i pori. Senz'altro avrete fortuna in tutto e gli amici faranno fatica a starvi dietro.

Ottimo il comparto lavoro e, seppur indirettamente, alcune situazioni legate al denaro. L'oroscopo vi ricorda che possedete già i mezzi per avere successo nella vita, come anche la capacità di ottenere la cooperazione degli altri.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì annunciano un periodo sicuramente abbastanza pensieroso. In generale, si prevedono difficoltà per coloro che avessero già in atto problemi o problemini di svariata natura oppure già al limite dello stress.

Per i sentimenti, non date motivo al partner di essere geloso, rovinereste tutto e poi recuperare potrebbe essere veramente difficile. Prestate attenzione nei rapporti con gli altri: sarete prevenuti, sospettosi e distanti, forse metterete in mostra anche il lato più spinoso del vostro carattere e un tantino di freddezza. Single, vi sveglierete con un po' di tensione dovuta agli influssi poco positivi da astri dissonanti, ma nell'arco della giornata il sereno tornerà dalla vostra parte. Diciamo che in parte sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni e i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Nel lavoro, l'Astrologia invita a lasciar perdere gli impegni non necessari: per trascorrere una giornata serena e tranquilla dovrete saper bene bilanciare il dovere con il piacere.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domani 19 gennaio al Sagittario indica la possibilità che possano arrivare delle importanti novità nel corso della giornata. Dunque buone notizie, positive quanto basta ma assolutamente impossibili da interpretare: toccheranno il lato sentimentale o lavorativo? Difficile saperlo a priori. Intanto, per quanto riguarda l'amore, state superando giorno dopo giorno molte delle vostre insicurezze e il vostro carattere si va sempre più fortificando. Chi vi sta intorno se ne sarà già accorto da un pezzo e senz'altro è già pronto a gioire con voi. Per i single, quello su cui dovreste puntare nel periodo è la logica e la buona intuizione: osservate bene tutto ciò che vi si dovesse presentare, magari assecondando quel vostro innato istinto ad agire d'impulso.

La parte riguardante il lavoro, specie in campo professionale, indica la possibilità che possano aprirsi interessanti prospettive, soprattutto se vi manterrete costantemente aggiornati e preparati.

Oroscopo e stelle di martedì 19 gennaio

Capricorno: ★★. L'oroscopo di martedì 19 gennaio preannuncia una giornata da prendere con le dovute accortezze, sappiatelo fin da subito. Il periodo è previsto dalla carta astrale come negativo, quindi, qualora doveste (ri)mettervi in gioco, la probabilità di fallire l'obiettivo in qualsiasi ambito sarà molto alta. In merito agli affetti, preparatevi a trovare un modo per risolvere gli attuali problemi di coppia. Ottimismo e fiducia sono di grande aiuto dato che spronano ad andare avanti senza perdersi nei meandri della negatività e del pessimismo.

Single, il fisico sarà abbastanza giù, dunque occorrerà intervenire per ridare tono e capacità di tenuta. Non immischiatevi in ciò che non conoscete ma restate ad osservare nel silenzio tutto ciò che accade. Nel lavoro potrebbero esserci delle situazioni da risolvere con urgenza. In alcuni casi avrete circostanze da tenere in considerazione in quanto potrebbero fare la differenza per scelte future.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani preannunciano un periodo ottimo. Senz'altro partirà e si concluderà a gonfie vele questo martedì, merito soprattutto del passaggio del Sole dal comparto del Capricorno a quello di competenza dell'Acquario. Sicuramente darà l'opportunità a molti di voi di rimettere in sesto problematiche a sfondo sentimentale, anche ostiche da risolvere.

In amore pertanto, sarete per lo più abbastanza passionali. Qualcuno poi potrà senz'altro contare anche su una certa grinta, ovviamente solo nel caso si dovessero affrontare questioni legate alla coppia. Single, se l'avventura è ciò che cercate o avete sempre desiderato, questo giorno sarà tutto dalla vostra parte, rendendo lieve e facile ogni percorso passionale che intendete intraprendere. Nel lavoro, la giornata odierna sarà propizia a livello economico. Le finanze saranno in parte buone: alcune scelte fatte in precedenza saranno confermate e questo vi aiuterà non poco.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di martedì 19 gennaio preannuncia una giornata abbastanza in linea con la solita quotidianità generale. L'Astrologia prevede però, in casi sporadici, una certa instabilità, soprattutto sul finire della prima mattinata e poi alla sera.

In amore non senza un certo impegno, con il partner potrete creare un'atmosfera leggera e abbastanza armoniosa, fatta anche di dialoghi spiritosi. Assecondate la persona amata utilizzando il tempo nel miglior modo possibile, in maniera da rendere la vita di coppia speciale. Solo così potrete conciliare tutti gli aspetti della vostra quotidianità insieme a chi amate. Per coloro ancora single sarete pieni di un nuovo ottimismo ed incanalerete la vostra energia per migliorare le relazioni intime. Quindi cercate di raggiungere un maggiore e condiviso livello di confidenza con chi sapete in modo da realizzare il principale tra i vostri sogni. Il lavoro andrà sicuramente meglio rispetto al passato recente. Ricordate, un filo di diplomazia e tolleranza in più giovano immensamente a chi opera a contatto con il pubblico.

Portate pazienza e non siate nervosi.

Classifica 19 gennaio, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia è pronta a svelare come sono stati valutati i dodici segni dello zodiaco. Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica completa nel nostro caso interessante la giornata del 19 gennaio. Pronti a soddisfare la curiosità nonché la voglia di conoscere il grado di positività attribuito dagli astri alla giornata in arrivo? Andiamo allora immediatamente a scoprire il responso dettato dalle effemeridi, come da prassi interpretato dall'oroscopo del giorno.

Le stelline di martedì 19 gennaio: