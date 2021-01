L'oroscopo della giornata di martedì 26 gennaio prevede l'arrivo della Luna nel segno zodiacale del Cancro, leggermente in ripresa per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre l'Ariete potrebbe decidere di abbandonare un rapporto ormai logoro. Grandi emozioni saranno dietro l'angolo per i nativi dei Pesci, con un cielo piuttosto splendente, mentre Leone sarà spesso sotto pressione, soprattutto dal punto di vista professionale.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 26 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 26 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: la sfera sentimentale diventerà di difficile gestione. La Luna e Venere in cattivo aspetto metteranno una certa agitazione nella vostra relazione di coppia. Se siete single potrebbe essere il caso di abbandonare un rapporto che ormai non è più vivo come una volta. Ambito lavorativo che continuerà a darvi qualche soddisfazione, oltre a delle conferme. Salute tutto sommato buona. Voto - 7-

Toro: il cielo è piuttosto splendente dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo della giornata di martedì vi riserverà bei momenti insieme alla vostra anima gemella, oltre che provare a discutere di alcuni progetti in particolare. Se siete single non sarà un momento da sottovalutare in fatto di sentimenti.

Il settore professionale invece potrebbe vedere qualche nuvola, o meglio, vedrà astri negativi come Giove e Mercurio. Meglio fare attenzione, anche perché potrebbero esserci delle spese impreviste. Voto - 7-

Gemelli: arriveranno delle conferme dal punto di vista professionale per voi nativi del segno. Il cielo si sta rivelando pieno di potenzialità, grazie anche a tante idee e progetti da parte vostra che si stanno rivelando vincenti.

In amore la situazione sarà piuttosto tranquilla, ma nulla vi vieta di provare a fare qualche piccolo passo in avanti insieme al partner. Se siete single il vostro fascino, unito ad una certa pacatezza potrebbe regalarvi qualche sorpresa. Voto - 8,5

Cancro: la configurazione astrale vedrà la Luna in congiunzione. Luna che vi aiuterà a risollevarvi un po’ ma neanche più di tanto.

In amore infatti dovrete essere voi a dimostrare di aver commesso uno sbaglio, e chiedere perdono se necessario. Se siete single meglio non esporsi troppo a inutili lamentele. Per quanto riguarda il lavoro state mantenendo un buon ritmo e sarete a buon punto sulla vostra tabella di marcia, merito anche di un forte Marte in sestile dal segno del Toro. Voto - 6+

Leone: dire che questo cielo non vi sostiene sembrerebbe quasi scontato per voi nativi del segno, considerata la grande maggioranza di pianeti che si trovano in opposizione dal segno dell'Acquario. Il settore professionale non vi sta dando grandi soddisfazioni, e vostre idee non sembrano essere così valide. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la vostra relazione sarà più fredda, senza quella voglia di condividere tutte quelle emozioni e sentimenti che vi rendevano felici.

I cuori solitari tenderanno a trascorrere più tempo possibile in solitudine. Voto - 5

Vergine: momento piuttosto magico per quanto riguarda il settore amoroso secondo l'oroscopo. In questa giornata potrete contare sul sostegno della Luna in sestile dal segno del Cancro, oltre a Venere in trigono dal segno del Capricorno. La vostra relazione di coppia dunque tenderà a trascorrere bei momenti, soprattutto se siete nati alla fine del segno. I single saranno felici di poter rivedere una vecchia conoscenza. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene con le vostre mansioni, e le energie vi accompagneranno per tutta la giornata. Voto - 8-

Bilancia: configurazione astrale un po’ contrariata nei vostri confronti. L'oroscopo del 26 gennaio vedrà infatti la Luna e Venere dissonanti, che per quanto riguarda la sfera sentimentale non permetteranno di sviluppare quel solito feeling che caratterizza la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda i single tenete duro ancora per un po’ prima di farvi avanti. Settore professionale che invece continua a regalarvi buoni risultati almeno, unica soddisfazione di questo periodo. Voto - 6,5

Scorpione: il settore professionale è poco soddisfacente per i nativi del segno, ma forse non è tutta colpa di questo cielo che non ne vuole sapere di aiutarvi. Infatti anche voi spesso non siete dell'umore adatto per impegnarvi al meglio, finendo col fare molto poco. Decisamente meglio dal punto di vista sentimentale, con la Luna che fino a domani sarà favorevole, così come Venere, permettendovi dunque di godere di una relazione tutto sommato stabile. Se siete single riuscirete a risultare simpatici ad un mucchio di persone. Voto - 7+

Sagittario: tante idee e pensieri turbinano nella vostra testa secondo l'oroscopo, e per quanto riguarda il settore professionale avrete sempre un asso nella manica da utilizzare nel momento più opportuno.

In amore per riuscire a godere di una relazione stabile dovrete tenere in considerazione alcune cose che potrebbero proprio non far piacere all'anima gemella. Se siete single condividere le emozioni sarà possibile in questa giornata. Voto - 7,5

Capricorno: periodo che vedrà qualche nuvola nel vostro cielo secondo l'oroscopo. Arriverà infatti la Luna in opposizione che creerà qualche piccolo fastidio o litigio nelle relazioni di coppia. Magari potreste toccare un nervo scoperto che fareste meglio a non toccare ulteriormente. Se siete single dovrete cercare di avere un po’ di fiducia in più in voi stessi. Settore professionale tutto sommato buono, così come la salute. Voto - 7

Acquario: fra i single saranno avvantaggiati coloro che sono innamorati di qualcuno.

Se avete una relazione fissa sarà una buona giornata per godersi la relazione di coppia. Per quanto riguarda il settore professionale il vostro ottimismo sarà contagioso anche se spesso immotivato. In ogni caso, però, sarete comunque in grado di ottenere risultati ottimi dalle vostre mansioni. Voto - 8

Pesci: la giornata vi riserverà grandi emozioni secondo l'oroscopo. La posizione favorevole della Luna e di Venere permetteranno di godere di una sfera sentimentale sublime, che siate già impegnati oppure se siete alla ricerca dell'anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro avrete abbastanza creatività da svolgere molto bene i vostri progetti. Voto - 8