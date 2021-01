L'oroscopo di mercoledì 13 gennaio prevede un Giove e un Mercurio nel segno dell'Acquario che certamente saranno di grande aiuto per i segni d'aria, almeno per quanto riguarda il lavoro, mentre le relazioni sociali dei nativi Toro prenderanno la giusta direzione. Scorpione e Leone saranno sotto pressione in ambito lavorativo, complice un cielo poco favorevole e situazioni difficili da gestire, mentre per la Vergine sarà un periodo fantastico, tutto da vivere in ambito sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 13 gennaio segno per segno.

Previsioni di mercoledì 13 gennaio segno per segno

Ariete: una giornata ancora poco favorevole per voi nativi del segno. Secondo l'Oroscopo, dal punto di vista sentimentale, entrare in sintonia con il partner non sarà facile, anche perché voi per primi sarete sulla difensiva nei suoi confronti. Se foste single essere carini non farà per voi in questa giornata, tant'è che preferirete stare alla larga da certi atteggiamenti. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di fare ci sarà, ma solo se potrete lavorare in solitario. Salute tutto sommato buona. Voto - 6+

Toro: rapporti con i colleghi un po’ turbolenti. Le previsioni astrali del 13 gennaio suggeriscono di non perdere troppo tempo in lavori troppo faticosi, che non porteranno alcun risultato.

Meglio la sfera sentimentale, soprattutto per i cuori solitari, particolarmente audaci e forse con quel coraggio necessario per farsi avanti. Se avete una relazione stabile Venere facilita il dialogo con il partner, mentre la Luna porterà maggior romanticismo. In quanto a salute non vi mancheranno di certo le energie per fare qualcosa di estremamente romantico.

Voto - 7,5

Gemelli: l'influenza di Mercurio nel vostro cielo vi renderà attenti in questo periodo, e non solo in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Giove e Saturno inoltre vi metteranno nella posizione più adatta per portare avanti progetti di ampio respiro, soprattutto se foste nati nella seconda decade. In amore voi single avrete un po’ di fortuna in più con le conquiste, mentre se avete una relazione stabile non è sicuramente un cielo strepitoso, ma almeno la vostra relazione sarà molto buona.

Salute un po’ altalenante. Voto - 8-

Cancro: non è il momento più adatto per parlare di sentimenti. Secondo l'oroscopo del 13 gennaio, la Luna e Venere vi mettono pressione, e voi cuori solitari non ne volete sapere di amore, di romanticismo. Contemporaneamente però, non ve la sentite di tagliare legami con qualcuno. Se avete una relazione fissa prendetevi qualche momento di riflessione in più prima di arrivare a conclusioni. Nel lavoro, la voglia di fare c'è, così come le energie, ma fareste meglio a non correre troppo, e prendere i vostri incarichi uno alla volta per massimizzare i risultati. Voto - 7

Leone: con questo cielo, non ci siamo proprio. Secondo l'oroscopo di mercoledì, avrete a che fare con tanti pianeti opposti, soprattutto nel lavoro.

Troppi incarichi da fare, e voi che vi sentite sotto pressione, non sarà per niente facile arrivare a fine giornata. Sfera sentimentale nel complesso discreta. Non è un periodo particolarmente entusiasmante, soprattutto come romanticismo, ma almeno se avete un problema potrete provare a chiedere consiglio. Se foste single i rapporti sociali funzioneranno abbastanza bene. Voto - 6

Vergine: giornata di mercoledì stupefacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio, e questo periodo si rivelerà intenso, pieno di momenti tutti da vivere insieme al partner. Se foste single la voglia di avere nuove relazioni, di portare qualcosa di nuovo nella vostra vita sarà forte. Nel lavoro i progetti professionali forse avranno bisogno di più calma, ma alla fine arriverete al traguardo.

Voto - 8

Bilancia: previsioni astrali che in amore non saranno soddisfacenti per voi nativi del segno. Voi single potreste rendervi conto che le relazioni che nasceranno in questo periodo potrebbero non essere così profonde come pensate. Se avete una relazione fissa attenzione all'atteggiamento che utilizzerete nei confronti della vostra dolce metà. In ambito lavorativo invece riuscirete ad assumere un ruolo di primo livello, ottimo per fare un figurone davanti ai vostri colleghi. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di mercoledì 13 gennaio che vi vedrà alle prese con una sfera sentimentale molto movimentata. Non sarà una giornata molto complicata da questo punto di vista, grazie a Venere e alla Luna che sostengono il vostro rapporto. Per quanto riguarda voi cuori solitari concedersi qualche momento tutto per voi non sarebbe una cattiva idea.

Nel lavoro la mancanza di voglia si farà sentire, e tutto ciò che vorrete è un periodo di pausa, senza pensare a niente d'impegnativo. Voto - 7

Sagittario: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Mercurio e Giove creeranno buone opportunità in ambito lavorativo, e a voi non peserà affatto lavorare o pianificare la strategia più adatta per ottenere buoni risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete teneri quanto basta per far felice la vostra anima gemella. Se foste single la giornata sarà piacevole e se avete intenzione di frequentare nuove persone, provate semplicemente a essere voi stessi. Voto - 8

Capricorno: le stelle saranno dalla vostra parte in questa giornata secondo l'oroscopo. Riuscirete a prendere con ottimismo la vostra relazione di coppia, e con Venere in congiunzione saprete come rendere felice la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i single vi sentirete pronti per fare importanti passi avanti. Bene anche il settore professionale, grazie a Marte in trigono dal segno del Toro, che vi promette una buona dose di energie da utilizzare con le vostre mansioni. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo di mercoledì che prevede Giove e Mercurio dalla vostra parte, perfetti dal punto di vista lavorativo. La vostra espansività vi permetterà di gestire al meglio le vostre mansioni, anche quelle di gruppo, soprattutto se foste nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna arriverà nel vostro segno domani, e sarà quello il momento ideale per far crescere il vostro rapporto. Se siete single il prossimo periodo si rivelerà molto entusiasmante. Voto - 8+

Pesci: molto buone le relazioni nel prossimo periodo per voi nativi del segno.

Vi sentirete carichi di vitalità e vi prenderete del tempo in più per provare a risollevare il vostro rapporto. Se foste single vi riaprirete ai sentimenti, seppur timidamente. In ambito professionale le energie per concentrarsi non mancheranno, e vi lascerete trascinare in nuovi e interessanti progetti. Voto - 8-