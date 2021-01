L'Oroscopo di mercoledì 20 gennaio è pronto a rendere chiaro il pensiero silente racchiuso nelle formazioni astrali. Come sempre, anche in questo giro di boa settimanale, metteremo a confronto la qualità di ogni singolo cielo astrale verso i rispettivi segni, alla ricerca di spunti in grado di decretare la piena positività o meno della giornata. A questo punto sorge spontanea la solita domanda: cosa riserveranno le stelle in amore e sul lavoro? Ad essere presi in considerazione in questa sede, gli ultimi sei segni dello zodiaco. Pertanto, tutta l'attenzione convoglierà sicuramente in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo col dire che il periodo si prevede ottimo i campo sentimentale per il Sagittario: si prospetta la possibilità che possano arrivare nuovi importanti amori. Ottimo periodo anche per Bilancia e Acquario, segni considerati nel complesso con un mercoledì a cinque stelle. Entrambi i preannunciati segni, sempre secondo quanto enunciato nelle previsioni zodiacali del giorno 20, potranno senz'altro ritenersi ottimisti sia negli affetti che in ambito lavorativo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo quotidiano per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 20 gennaio

Bilancia: .★★★★★. La giornata di prossimo arrivo vi vedrà pacatamente adagiati tra le braccia delle buone stelle.

Si prospettano per molti del segno la possibilità di trovare nuovi amori, alcuni dei quali potrebbero essere definitivi (leggasi pure "per sempre"). In generale si raccomanda di non essere troppo superficiali e, se fosse il caso, di sistemare eventuali questioni in sospeso. In amore, sarà una giornata molto serena da trascorrere in compagnia di chi amate.

Soprattutto in coppia, mettetevi con il giusto spirito, godendo di quello che le stelle saranno capaci di offrire. Single, dovreste valorizzare un tantino di più la vostra vita sociale: siate pronti ad accettare nuove amicizie, sempre col sorriso. Nel comparto lavoro sono in arrivo importanti scelte di lavoro. Forse una nuova attività, un contratto a tempo indeterminato o un piccolo incentivo, chi lo sa...

L'importante sarà non farsi sfuggire eventuali occasioni potenzialmente in grado di migliorare la propria condizione lavorativa o economica.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano questa parte della settimana al di sopra della buona sufficienza, a partire dai rapporti affettivi, passando per le amicizie fino ad arrivare alla famiglia. Per i sentimenti, si consiglia una certa collaborazione nelle questioni inerenti la coppia. State già facendo progetti per una vita a due oppure state pensando di allargare la famiglia? Qualsiasi cosa sia, tranquilli, scegliete pure secondo le intenzioni perché questo è un momento discreto per farlo. Single, avrete non poche soddisfazioni, specie se siete nell'invidiabile posizione di non dover rendere conto a nessuno di ciò che fate o decidete.

Avrete una bella iniezione di fiducia e tanta voglia di fare, il che metterà in moto tutti i vostri migliori sentimenti verso le persone che più vi interessano. Nel lavoro, giornata stabile, spezzata da momenti buoni ed altrettanti frangenti poco positivi: tranquilli.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domani 20 gennaio al Sagittario preannuncia nuovi amori in arrivo! Ovviamente sarà una giornata ottima, davvero colma di buoni propositi e con efficienti situazioni da sfruttare. In amore, potrete consolidare eventuali legami di lunga data. Diciamo che avrete più di un’occasione per vivere ogni sentimento a livelli eccellente. In qualche caso potrete migliorare l'intesa con la persona amata facendo soprattutto leva sui ricordi comuni, sulle esperienze compiute insieme nel passato e su tutto ciò che di buono c'è tra di voi.

Per i single invece, potreste provare un interesse per nuove relazioni sociali; la curiosità vi porterà a frequentare ambienti diversi dal solito, forse alla ricerca di nuove emozioni. Un amore fatto di mistero vi intrigherà, magari risvegliando in voi quel gusto per la sfida o quella sana voglia d'avventura mai del tutto sopita. La parte riguardante il lavoro, invece, potrebbe riservare qualche sorpresa. Al top l'umore e la fiducia: raggiungerete con successo qualche piccolo ma importante traguardo.

Oroscopo e stelle di mercoledì 20 gennaio

Capricorno: ★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata definita con l'odiosa spunta del "ko". Secondo gli ultimi studi effettuati sulla vostra carta del cielo, per quanto riguarda l'amore, bisognerà essere molto prudenti.

Irrequietezze di vario genere vi tormenteranno: potreste sentirvi confusi e attraversare momenti di smarrimento. Anche in famiglia subbuglio e incomprensioni potrebbero mettere ansia alla vostra giornata: non fatevi trascinare via dal nervosismo ma attendete che tutto si risolva per il meglio. Single, magari l'umore sarà meno frizzante del solito o la vostra compagnia non sarà spumeggiante come voleste che fosse: un atteggiamento più posato potrebbe valere molto più di qualche "effetto speciale". Intanto, oltre a riposarvi, sfruttate l'intuito: farà da supporto per affrontare le beghe giornaliere oppure vi farà vivere le situazioni in modo più equilibrato. Nel lavoro, contrattempi di vario genere non vi abbandoneranno neppure a fine giornata, rischiando di compromettere anche la serenità in ambito familiare.

Urge per molti nativi un po' di sano relax.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrologiche riguardanti il segno concordano sul fatto che potrebbe maturare una giornata ottima in campo sentimentale. Non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete in ogni momento della giornata. Il vostro caro partner percepirà senz'altro il vostro sentimento e si comporterà di conseguenza, certamente ricambiando con tante tenerezze. Gli astri sono pronti a dare una benefica sferzata al rapporto sentimentale, specie se questo stesse attraversando un periodo di lieve crisi o con incomprensioni in atto. In molti casi infatti, il dialogo con il partner sarà scorrevole ed affettuoso; parlerete a cuore aperto dei reciproci punti di vista, senza nessun impaccio.

Single, con Sole, Saturno, Giove e Mercurio nel segno è facile annunciare un mercoledì veramente strepitoso, in primis per ciò che riguarda la sfera affettiva. Scoprirete nuovi modi per divertirsi e magari stare bene insieme a chi sapete. Nel lavoro altresì, vi attende una giornata sicuramente movimentata ma serena e altamente positiva. Le occasioni non mancheranno, solo che dovranno essere valutate con calma.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di mercoledì 20 gennaio annuncia un periodo "sottotono", soprattutto riguardo l'amore. In coppia quindi, state attenti, cadere nella trappola della facile disattenzione potrebbe costare caro. Negare il vostro supporto al partner o verso alcune sue esigenze potrebbe rendere il periodo davvero stressante. In qualche caso poi, eventuali nodi stanno per arrivare al pettine: potreste trovarvi alle strette e con le spalle al muro, costretti a chiarire qualcosa in merito a situazioni successe non molto tempo fa...

Per coloro ancora single il consiglio è quello di restare fermi per un po', in attesa che passi questo periodo. Se steste pensando di fare nuove conoscenze a scopo sentimentale, vi invitiamo momentaneamente a desistere: tra "il pensare di fare" e "il fare" ce ne passa! Il lavoro intanto andrà a spot: alti e bassi la faranno da padrone. State calmi e giocate bene eventuali vostre carte, in modo da poter invogliare una proposta gratificante o, quantomeno, passare indenni il periodo.

Classifica 20 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa, ovviamente relativa alla giornata di domani mercoledì 20 gennaio, è pronta a dare conto a voi lettori. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo tutti i segni dello zodiaco.

In questo caso la nuova scaletta conferma al primo posto il Toro, seguito a ruota da Ariete, Bilancia, Sagittario e Acquario al secondo posto. Al terzo posto troviamo la quartina formata da Cancro, Leone, Vergine, Scorpione. Penultima posizione riservata dagli astri a Capricorno e Pesci mentre all'ultimo posto troviamo quest'oggi i Gemelli.

Le stelline di mercoledì 20 gennaio: