L'Oroscopo di sabato 16 gennaio sottolinea l'ottimo momento riservato dagli astri a favore del Capricorno. Il riservatissimo segno di Terra sarà aiutato da un magnifico Sole in Capricorno, in trigono a Nettuno in Pesci: oltre a regalare tanta positività, l'Astrologia garantirà massimo sostegno in ambito sentimentale. Per quanto concerne l'amore e il lavoro, le stelle aprono prospettive ottime soprattutto ai nati in Sagittario e Capricorno, valutati con cinque stelle in questo fine settimana. Analizzando il lato negativo della giornata, le previsioni zodiacali del 16 gennaio mettono in rilievo il momento poco performante previsto per i nativi nel segno della Bilancia.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per la seconda sestina zodiacale, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 16 gennaio

Bilancia: ★★. Una giornata forse un po' anonima, certamente sotto le attese vista come è valutata in queste previsioni. L'andamento generale si profila abbastanza stressante: in vista un sabato segnato dal "ko". Dunque, "semaforo rosso" su tutta giornata. In amore, tassativo l'invito ad occuparsi maggiormente delle faccende amorose, in primis verso le esigenze del partner. Dovrete dedicare maggiore attenzione alla persona a voi vicina principalmente mettendo in risalto le sue necessità. Single, sarete raggiunti da una polvere di brillante positività che vi renderà scintillanti e seducenti, grazie anche agli attuali influssi solari.

Dateci sotto sfruttando al meglio ogni esperienze già vissuta. Nel comparto lavoro, dovete darvi forza dinanzi alle difficoltà e cercare di mettere in risalto il lato migliore di voi: dice il saggio "Chi la dura la vince!".

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano una giornata piuttosto semplice. Quella in arrivo senz'altro risulterà in linea con la più scontata delle routine ma non affatto negativa.

Cercate di trascorrere più tempo assieme al vostro partner. Trovate un hobby comune a entrambi o scoprite qualcosa di nuovo assieme, sarà perfetto per ritrovare la sintonia di un tempo. In alcune situazioni vi sentirete un po' vulnerabili: non abbiate paura, nessuna conseguenza negativa vi aspetta e quasi tutto sarà risolto senza troppa fatica. Se single poi, troverete anche un modo eccezionale per interagire in maniera costruttiva e convincente con gli altri: preparatevi a fare una conquista o una nuova "stuzzicante" amicizia.

Nel lavoro, giornata positiva purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite. Agite con diffidenza verso promesse di guadagno facile.

Sagittario: ★★★★★. Si prevede un ottimo sabato, davvero al 'top' e quasi tutto indirizzato verso la massima positività con stelle piene e altamente favorevoli. Saprete comprendere al volo i desideri o le aspettative delle persone care al vostro fianco, riuscendo a soddisfare con pienezza la loro giornata. In amore, quindi fortuna e fascino saranno i vostri fedeli compagni. Gli astri vi aiuteranno ad esprimere i vostri veri sentimenti, sia nei confronti del partner che dei famigliari o degli amici. Potrete valorizzare e riscoprire le vostre capacità affettive ed esprimere finalmente tutte le emozioni tenute forse un po' represse in un angolino del cuore.

Per i single, Riguardo voi single, molti dei recenti cambiamenti non sono stati messi in preventivo, per questo avete cercato di adattarvi alla meno peggio: adesso è ora di dire "stop". Pronti a tagliare i cosiddetti "rami secchi"?. La parte riguardante il lavoro, il giorno sarà ideale per fare il punto della situazione e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere.

Oroscopo e stelle di sabato 16 gennaio

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo della giornata di domani, 16 gennaio, preannuncia un buon weekend, in linea con i vostri desideri più nascosti. Grazie ad astri altamente favorevoli, non avrete difficoltà a passare indenni la giornata. In amore, molti nativi potranno recuperare una buona intesa in ambito di coppia. Un po' di tenerezza poi, senz'altro vi permetterà di smussare quegli angoli del vostro rapporto che spesso tendono ad uscire fuori controllo: preparatevi a rendere perfetta la giornata.

L’ambiente rilassato favorirà la messa a punto di programmi inerenti la casa, l’educazione dei figli ed eventuali programmazioni relative ai prossimi viaggi o vacanze. Benessere in amore: il periodo regala gioie palpabili in ogni settore. Nel lavoro, coi colleghi formerete una bella squadra, unita e al riparo da invidie e rivalità. Collaborando, il traguardo da raggiungere si farà più vicino.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani vedono il periodo in massima parte improntato alla semplice normalità. Pertanto l'invito delle stelle è rivolto alla calma, evitando cose e situazioni non congeniali. Diciamo che questo inizio di weekend sarà da prendere con serenità. In campo sentimentale, in base a quanto messo in luce dall'Astrologia di competenza del segno, tutto o quasi potrebbe andare per il verso giusto.

Per voi che siete in coppia da un po' di anni, gli astri vi saranno fedeli e molto d'aiuto: voi ed il partner vi sentirete più uniti che mai. Single, vi sentirete bene: in forma fisicamente, sereni e ben disposti verso gli altri. Grazie ad astri in posizione favorevole, la voglia di stare in compagnia non vi mancherà, anche se sarete estremamente selettivi nelle vostre frequentazioni, vi divertirete ugualmente. Nel lavoro, ottimo periodo, indicato per promuovere nuove iniziative e nuovi contatti. Il consiglio del giorno: non fossilizzatevi su interessi e abitudini scontate ma diversificate. Con metodo e impegno raggiungerete mete gratificanti.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di sabato 16 gennaio predice che non vi saranno soddisfazioni eclatanti. Il consiglio del giorno: dovete riuscire a trovare il tempo per abbandonarvi ai felici imprevisti che potrebbero capitare, specialmente in compagnia della vostra metà.

Gli astri sembrerebbero intenzionati a mettervi i bastoni tra le ruote specialmente nelle relazioni con gli altri, amici compresi. In amore se fino ad ora i possessivi della coppia siete stati voi, ora la staffetta passerà al partner: sarete sorvegliati speciali, eternamente sotto lo sguardo geloso di chi avete a fianco. Per coloro ancora single il cattivo umore oltre a guastare attese e speranze, potrebbe mandare all'aria programmi e giornata. Converrà quindi procedere a velocità moderata, rispettando alla lettera tutte le regole, per evitare problemi e soprattutto delusioni. Il lavoro andrà a gonfie vele: avrete parecchio da fare qualunque sia la vostra attività, ma sarete contenti di farlo. Non mancheranno momenti di fatica, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di dare sempre il massimo.

Classifica 16 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa della giornata di domani, sabato 16 gennaio, è pronta a fare da anello della bilancia tra positività e negatività. Sotto analisi sono tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 16 gennaio: