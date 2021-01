L'oroscopo di sabato 16 gennaio apre un fine settimana che vedrà i nativi Pesci in primo piano, grazie alla Luna in congiunzione che solleverà l'umore e garantirà soddisfazioni in amore, mentre Toro sarà particolarmente ottimista in ambito sentimentale. Bilancia riuscirà ad avere le giuste intuizioni in ambito lavorativo, mentre Vergine dovrà fare attenzione a questo cielo un po’ nuvoloso. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 16 gennaio 2021.

Previsioni oroscopo sabato 16 gennaio 2021 segno per segno

Ariete. ultimamente l'amore non ne vuole sapere di bussare alla vostra porta.

Secondo l'oroscopo di sabato non ci saranno grandi novità da questo punto di vista, ma che siate single oppure impegnati in una relazione fissa, già da domani potreste provare a far smuovere qualcosa, probabilmente anche grazie alla Luna che vi mette fiducia. In ambito lavorativo troverete più facile lavorare su incarichi che richiederanno creatività. In quanto a salute vi sentirete piuttosto bene. Voto - 7-

Toro: previsioni astrali del 16 gennaio che metteranno in risalto la sfera sentimentale, merito anche della Luna in sestile dal segno dei Pesci. La passione infatti non mancherà, e sarete in grado di dissipare eventuali dubbi o malintesi avuti nelle giornate precedenti. Bene anche i single, piuttosto diretti in questa giornata. Nel lavoro invece potreste non essere al top per via di alcuni imprevisti che influiranno negativamente sulla vostra tabella di marcia, complici alcuni pianeti come Mercurio e GIove in quadratura.

Voto - 7,5

Gemelli: fine settimana che inizierà male in amore. La Luna in quadratura tende a rendervi un po’ nervosi, con poca voglia di condividere il vostro tempo con gli altri qualora siate single, o con il partner se siete già impegnati. Ebbene, prendersi qualche momento a volte potrebbe farsi solamente bene. In ambito professionale l'oroscopo prevede un certo impegno da parte vostra in questa giornata, ciò nonostante lavorerete decisamente meglio da soli.

Voto - 7-

Cancro: in amore riuscirete ad essere un po’ più fiduciosi in questa giornata, ma in generale, durante il weekend. Ultimamente ci sono state alcune delusioni, soprattutto nei confronti del partner, ma non vi va di vedere la vostra relazione così giù di morale. L'oroscopo vi consiglia di sfruttare questa Luna in buona posizione per riprendervi.

Se siete single non date nulla per scontato. Nel lavoro sarete piuttosto attivi, grazie anche a Marte favorevole, cercando di portare a termine più mansioni che potete e soprattutto se potete sfruttate l'aiuto di un collega. Voto - 7

Leone: le difficoltà quotidiane per voi sembrano imprese impossibili, soprattutto in ambito professionale. Per adesso è inutile sperare di poter ottenere qualcosa di più, perché questo cielo non ve lo permette e perché voi non avrete il tempo e la voglia di fare qualcosa di nuovo. In amore per fortuna la Luna non vi darà più fastidio, e la vostra relazione sarà tutto sommato buona. Se ci sono stati battibecchi in questo periodo, meglio discuterne e chiudere la questione. Se siete single non vi dispiacerà conoscere nuova gente.

Voto - 6,5

Vergine: questa Luna che entra in opposizione renderà più difficoltosa la comunicazione secondo l'oroscopo. I rapporti con il partner tenderanno ad essere un po’ più distaccati, soprattutto se di recente ci sono stati dei dubbi. Nulla di grave, perché passerà presto, ma in ogni caso è meglio fare attenzione. Per quanto riguarda i single non sottovalutate l'interesse che qualcuno prova per voi. Nel lavoro sarà una giornata quasi ordinaria, ma dalla quale saprete ottenere buoni risultati. Voto - 7-

Bilancia: settore professionale stabile e soddisfacente in questa giornata secondo l'oroscopo. Giove e Mercurio vi danno sostegno, e l'impegno non mancherà da parte vostra per raggiungere grandi risultati. In amore invece ci sarà ancora molto da lavorare, considerato che Venere mette pressione al vostro rapporto.

Tuttavia, cercare di comunicare con partner potrebbe mettervi a vostro agio. Se siete single e dovete prendere alcune decisioni, provate a chiedere il parere di una mano più esperta. Voto - 7,5

Scorpione: questo fine settimana di rivelerà grandioso dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo di sabato 16 gennaio infatti prevede la Luna in trigono dal segno dei Pesci. Il vostro umore sarà molto buono, il dialogo con il partner sarà indispensabile e insieme affronterete la giornata al meglio. Se siete single non potete sfuggire al vento dell'amore, neanche voi. Sottotono il settore professionale, considerato questo cielo poco favorevole. Sarete piuttosto risolutivi con le vostre faccende, soprattutto se si tratta di incarichi che non vi va di fare.

Voto - 7,5

Sagittario: sarà una giornata faticosa per quel che riguarda i sentimenti. Potreste infatti essere piuttosto agitati, e magari prendervela con chi non vi ha fatto nulla. Se siete single nessuno vi obbliga a cercare l'amore quando non riuscite a sopportare nemmeno voi stessi. Positivo il settore professionale. Questo cielo saprà indicarvi il metodo migliore per ottenere buoni risultati, ciò nonostante questo cielo potrebbe richiedere esborsi economici, a volte non previsti. In quanto a salute, riuscirete a sfruttare quei momenti dove vi sentirete energici. Voto - 7

Capricorno: periodo grandioso in amore secondo l'oroscopo di sabato 16 gennaio. Gli altri vi sorrideranno, in particolare Venere e la Luna dal segno dei Pesci, che porterà una buona dose di romanticismo tra voi e il partner.

Sarete inoltre comprensivi nei confronti della vostra anima gemella, aiutandola in ogni momento. Se siete single sarete particolarmente frizzanti nonché piuttosto allegri e socievoli, soprattutto in presenza di nuove conoscenze. Bene anche il settore professionale, merito di Marte in trigono dal segno del Toro, che vi permetterà di portarvi avanti con i vostri progetti. Voto - 8,5

Acquario: anche senza la Luna in congiunzione, la sfera sentimentale sarà positiva secondo l'oroscopo. Avrete molti obiettivi per la vostra relazione di coppia, che piano piano riuscirete a realizzare. I single saranno piuttosto affascinati da sentire le storie degli altri, soprattutto se di tipo sentimentale. Per quanto riguarda il settore professionale, il lavoro di squadra, soprattutto se stimolante, vi metterà nella condizione di centrare il successo.

Attenzione però alla salute in quanto sarà piuttosto sottotono. Voto - 8+

Pesci: la Luna in congiunzione sarà l'astro che vi mancava per ricucire il vostro rapporto e godere appieno della compagnia del partner. L'intesa di coppia non potrà che beneficiarne dunque, vivendo momento molto gratificanti. Se siete single potrebbe essere una giornata valida per gli incontri. Nel lavoro le energie che avrete saranno più che sufficienti per affrontare ogni tipo di sfida, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8