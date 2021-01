L'Oroscopo di venerdì 15 gennaio è pronto a svelare il pensiero delle stelle in merito a questo venerdì di fine settimana. L'Astrologia, applicata in questo caso agli ultimi sei segni dello zodiaco, annuncia l'ingresso della Luna in Pesci, sicuramente ben disposta a dare supporto in campo sentimentale. L'Astro della Terra prenderà possesso del settore del segno d'Acqua alle ore 23:17 della notte: dite la verità, siete curiosi di sapere quali altri segni, oltre ai fortunati Pesci, avranno buon gioco in amore questo fine settimana? La giornata annuncia splendide opportunità, da sfruttare in amore e nel lavoro, per coloro nati sotto al favoloso segno dell'Acquario.

Invece, le previsioni zodiacali di venerdì non offrono molte speranze di successo a coloro nativi della Bilancia: il generoso segno di Aria avrà a che fare con un frangente abbastanza impegnativo, in questo caso indicato con la spunta del "sottotono".

Previsioni zodiacali di domani, 15 gennaio

Bilancia: ★★★. In arrivo un venerdì 15 gennaio abbastanza impegnativo da affrontare. Saranno soprattutto le questioni legate ai sentimenti a perdere un po' in questo di fine settimana. Il cielo astrale vedrà ancora il dominio di Marte in opposizione a Giove, per questo è consigliabile avere un certo autocontrollo. Per quanto riguarda l'amore, dovrete cercare di arrivare a sera evitando conflitti o scontrosità con la persona amata. In coppia molte cose non hanno più quel 'sapore' dei primi tempi, tutto sembra diverso: dai metteteci volontà, dovete essere voi i fautori della rinascita sentimentale del rapporto.

Nel lavoro, problemi legati alla famiglia si ripercuoteranno anche nella vostra attività, rendendo difficile sbarcare il periodo.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano che non sarà tanto in salita il periodo, soprattutto per voi con ascendente Pesci, Gemelli, Leone o Acquario. In amore, molto confortevole sarà la Luna in Pesci con Venere decisiva nei rapporti sentimentali un po' in crisi.

In coppia dunque, non restate imbambolati a guardare i soliti incresciosi problemi tra voi ed il partner: fate qualcosa! Mettetevi nei panni 'dell'altro' e sforzatevi di capire. Per quelli ancora in stato singolo, invitiamo a guardarsi dalle storie che non decollano, oppure che stentano a definirsi: eventuali nodi verranno certamente al pettine questo venerdì.

Nel lavoro, quasi sicuramente sarete chiamati in causa nel cercare di gestire alcune situazioni a rischio: se potete, non esponetevi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 gennaio al Sagittario preannuncia un venerdì decisamente buono, con lievi risvolti impegnativi, ma di poco conto. In amore, qualcuno potrebbe accusare una certa insoddisfazione, specialmente sul modo di vivere il ménage a due. La soluzione la conoscete già, quindi la domanda è: perché non volete più impegnarvi per cercare di renderlo migliore? Single, la giornata sotto analisi quest'oggi invita decisamente a non posporre un dovuto chiarimento o una presa di posizione nei confronti della persona che sapete. Una persona di fiducia intanto, oppure una semplice amicizia, potrebbe richiedere il vostro aiuto.

Le previsioni del giorno, riguardo al settore lavoro, sono chiare: non fidatevi di chi è pronto a offrire "la luna" o a proporre affari d’oro. Un piccolo riconoscimento è in arrivo per qualcuno.

Oroscopo e stelle di venerdì 15 gennaio

Capricorno: ★★★★. La giornata del 15 gennaio non si prospetta euforica o fortunata, anzi, sarà abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere. In amore, se appartenete alla schiera di coloro più dotati di spirito d’iniziativa e coraggio, troverete ad aspettarvi occasioni davvero importanti, non difficili da localizzare e quindi da sfruttare a vostro vantaggio. In coppia, momento discreto per chiarire eventuali malintesi pregressi: cercate di ristabilire quella dolce armonia che forse è un po' smarrita.

Il comparto affettivo per voialtri single non si prevede malaccio: in molti riuscirete a gettare dietro la spalle quei soliti annosi problemi allo scopo di dare una boccata d'ossigeno al cuore e alla passione. Nel lavoro, gli astri lanciano segnali evidenti: potreste essere abbastanza inquieti e pure molto polemici.

Acquario: ★★★★★. Sarà un gran venerdì o c'è da restare delusi? Questo noi non possiamo saperlo, però le premesse ci sono tutte: buona fortuna! Parlando invece di stato mentale, molti di voi si sentiranno energici e rilassati al massimo. Finalmente, con un po' di fortuna riuscirete ad affermare alcuni punti di vista in ambito sentimentale: visto il periodo sicuramente propizio perché non approfittare del momento per iniziare quel progetto a cui tenete in modo particolare?

Periodo piacevole anche per tutti quelli ancora in status single: anche se non porterà l'amore della vostra vita, il periodo regalerà grandi emozioni o travolgenti passioni. Nel lavoro, l'oroscopo vi vede forti e anche abbastanza fortunati: cercate però di essere un po' più motivati, questo è fondamentale per la buona riuscita della giornata.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 15 gennaio, prevede che sarete sorretti dai favori imperscrutabili di una splendida Luna nel segno. In amore, si consiglia di approfittare di questa magnifica giornata, puntando tutto su iniziative ad ampio respiro. Se potete, spassatevela in compagnia di chi vi ama e vi sostiene. Cercate di affrontare con maggior dedizione eventuali problemi che dovessero sorgere nei confronti del partner.

Single, questa volta non dovete proprio lamentarvi, ok? Chi vuole può, invece chi non vuole cerca sempre scuse... Nel lavoro, il periodo si presenterà inizialmente un po' frastornato. Se ultimamente foste stati oggetto di eventi sfortunati, abbiate fiducia, potrebbero rivalutarsi in meglio tante situazioni. Il consiglio: fate attenzione a non prendere tutto per oro colato, le fregature sono lì, pronte a darvi addosso!

Classifica del 15 gennaio, le stelle per tutti i segni dello zodiaco

In primo piano la classifica stelline interessante la giornata di domani, venerdì 15 gennaio. Il report astrologico in questo caso è valido per tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete fino a Pesci. Confermata la splendida giornata per gli amici Pesci, segno posizionato al primo posto in classifica.

Andiamo pure a svelare la posizione dei restanti simboli astrali.

Le stelle di venerdì 15 gennaio: