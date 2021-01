Le previsioni zodiacali relative alla prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 1 a domenica 7 febbraio 2021 rivelano buoni propositi per i segni zodiacale della Vergine e dei Pesci. Meno positiva sarà invece la settimana dell'Ariete. Novità professionali in arrivo per il segno zodiacale del Leone e dei Pesci. Sagittario impaziente. Scopriamo in dettaglio cosa rivelerà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale fino al 7 febbraio, da Ariete a Cancro

Ariete: la settimana in arrivo potrebbe non portare buoni propositi per l'Ariete. Marte è in opposizione e questo potrebbe influire in modo negativo sul vostro umore.

Anche a livello sentimentale potrebbero esserci delle divergenze ma niente di irrisolvibile.

Toro: siete in attesa di grandi risultati che potrebbero cambiare il vostro profilo professionale. Continuate ad essere insistenti sui vostri obiettivi, con il giusto tempo arriverete alla vostra meta.

Gemelli: conoscete bene i vostri difetti ma, di tanto in tanto, superati i vostri limiti, riuscite ad essere facilmente irritabili. Controllate sempre il vostro temperamento anche nelle situazioni più difficili.

Cancro: settimana alternativa per il Cancro. Staccatevi dalla monotonia e prendete nuove iniziative, possibilmente interessanti. Dedicatevi agli hobbies, al fai da te, basta che sia un'attività che vi tenga positivamente impegnati con la mente.

Previsioni zodiacali della settimana, da Leone a Sagittario

Leone: uscite da un percorso difficile ma questo, di certo, non dovrà impedirvi di voltare pagina e iniziare tutto daccapo. La prossima settimana sarà una settimana ricca di novità che riguarderanno soprattutto il profilo professionale.

Vergine: sapete essere molto persuasivi con i vostri discorsi ma fate attenzione a non ingrandire troppo le questioni.

Prima o poi, ogni nodo viene al pettine con il rischio di fare brutte figure. La settimana in arrivo sarà una settimana alquanto positiva per la Vergine: Venere e Saturno vi tramandano buona luce.

Bilancia: la prossima settimana, secondo l'oroscopo, sarà dedicata ai single della Bilancia. Siete alla ricerca dell'amore ma soprattutto dell'auspicata serenità.

Nel profilo sentimentale, non gradite le relazioni complicate e difficili, per questi motivi siete molto selettivi nelle vostre decisioni.

Scorpione: nell'ambito delle vostre amicizie, spesso trascurate molti dettagli a livello comportamentale. La convinzione di avere delle persone fidate accanto vi distoglie dagli atteggiamenti inopportuni. Per voi il rispetto è importante ma lo è ancora di più se è reciproco.

Sagittario: non riuscite più a rimanere con le mani in mano. Avete la necessità di dare sfogo, in qualche modo, al vostro desiderio di svago. Siete ormai fermi da troppo tempo e l'impazienza vi sta tormentando. La settimana in arrivo potrebbe essere quella giusta per intraprendere nuove iniziative interessanti per tenervi impegnati durante il vostro tempo libero.

Previsioni astrologiche settimanali dall'1 al 7 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: avete grandi progetti per il futuro, ma, a volte, temete di non essere pronti e di non raggiungere il vostro scopo. La perseveranza è importante per chi decide di raggiungere grandi obiettivi.

Acquario: avete un carattere abbastanza paziente ma guai a chi si prende gioco di voi, riuscite a diventare molto vendicativi. L'importante è non essere troppo maliziosi in tutte le situazioni: potrebbero rivelarsi l'esatto contrario.

Pesci: cercate di stabilire con chi schierarvi, fare il doppio gioco non fa sicuramente per voi. La settimana in arrivo sarà una settimana decisamente interessante dal punto di vista lavorativo: fate attenzione ai prossimi cambiamenti.