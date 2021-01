L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021 è pronto ad evidenziare il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto, i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, ossia i segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? Questi prossimi sette giorni vedranno l'ingresso del Sole in Acquario con lo Scorpione super-favorito in amore e nel lavoro. Andiamo subito ai dettagli: analizziamo in modo mirato le previsioni dell'oroscopo e poi la classifica della settimana completa da lunedì 18 a domenica 24 gennaio.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. In arrivo una settimana valutata abbastanza come certamente positiva, anche se osserverà un andamento a fasi alterne. A dare pensiero solamente venerdì e sabato, rispettivamente da considerare con il "ko" e il "sottotono". Calma e nervi saldi, vi rifarete senz'altro martedì 19 e mercoledì 20 gennaio indicate da cinque stelle fortunate. Discrete le giornate relative a lunedì 18, giovedì 21. Dulcis in fundo, la vostra giornata top sarà quella di domenica 24, per un finale di weekend davvero positivo.

Ecco come sono stati valutati i vostri prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 24 gennaio;

domenica 24 gennaio; ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21;

★★★ sabato 23 gennaio;

★★ venerdì 22 gennaio 2021.

♏ Scorpione: voto 8.

Settimana da segnalare sul piano della buona positività con quattro giornata davvero splendide. Eccetto le sole due di inizio settimana, quindi lunedì e martedì, valutate rispettivamente da "ko" e con il "sottotono" che andremo a confermare a breve, schematicamente il periodo non darà troppo da pensare. Mettete da parte eventuali ansie e preparatevi mentalmente a vivere un periodo considerato dagli astri a gonfie vele.

Venerdì 22 gennaio sarà la vostra giornata migliore, da cogliere al volo. Diciamo che, questa volta, le stelle non vi lasceranno a bocca asciutta! Pronti a gongolare?

A voi con le stelline giornaliere da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 22 gennaio;

venerdì 22 gennaio; ★★★★★ giovedì 21, sabato 23, domenica 24;

★★★★ mercoledì 20 gennaio;

★★★ martedì 19 gennaio;

★★ lunedì 18 gennaio 2021.

♐ Sagittario: voto 6.

Secondo le previsioni zodiacali sul periodo sotto analisi in questa sede, la settimana per voi del segno si manterrà su una discreta sufficienza. Le giornate saranno vissute in semplicità e, in gran parte, immerse nella quotidiana routine. Quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi (giovedì e venerdì) le altre, chi più e chi meno, avranno tutte la spunta positiva. Cosa aspettarsi nel periodo indicato? Nulla di più e nulla di meno dalla solita routine che ben conoscete: tranquilli, molto presto troverete ad attendervi novità decisamente piacevoli...

La scaletta con la valutazione relativa ai prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 19, mercoledì 20;

★★★★ lunedì 18, sabato 23, domenica 24;

★★★ giovedì 21 gennaio;

★★ venerdì 22 gennaio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Complessivamente l'Astrologia prevede una settimana discreta. Dunque, settimana messa in preventivo con la sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate positive, quella di venerdì 22 e l'altra cadente domenica 24 gennaio. Da tenere in considerazione anche lunedì 18, giovedì 21, sabato 23, periodi senz'altro buoni per fare o eventualmente disfare, ovviamente con un po' di attenzione in più. Le restanti saranno da navigare a vista, senza fare più del necessario. Pronti a scoprire in ordine dalle migliori alle peggiori le stelline giornaliere?

La scaletta con la valutazione da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 22, domenica 24;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21, sabato 23;

★★★ mercoledì 20 gennaio;

★★ martedì 19 gennaio 2021.

♒ Acquario: voto 9.

Settimana decisiva per alcune questioni riguardanti il lavoro, con anche piccoli propositi o decisioni da mettere in chiaro in campo sentimentale o in ambito famigliare. In questo caso gli astri del periodo consigliano di approfittare delle giornate a cinque stelle relative a lunedì 18, mercoledì 20, giovedì 21 "per fare" e di quelle a quattro stelle solo per programmare. Per quanto riguarda la giornata migliore nel periodo sotto analisi, martedì 19 gennaio sarà la più fortunata visto l'ingresso del Sole nel segno. Buone anche quelle relative a venerdì 22, sabato 23 del mese.

La classifica con le stelle di competenza dell'Acquario:

Top del giorno martedì 19 gennaio - Sole nel segno;

martedì 19 gennaio - Sole nel segno; ★★★★★ lunedì 18, mercoledì 20, giovedì 21;

★★★★ venerdì 22, sabato 23;

★★★ domenica 24 gennaio.

♓ Pesci: voto 6.

Sufficiente e certamente abbastanza positivo il periodo messo sotto analisi dalle previsioni della settimana. Il responso generale restituito dal frangente è il voto della sufficienza (risicata purtroppo!). Le giornate migliori per voi nativi risultano lunedì 18 e sabato 23 gennaio. Volendo potrete sfruttare anche quelle di martedì 19, venerdì 22 e domenica 24. Intanto il consiglio è sempre lo stesso: attenti alle giornate indicate con la spunta negativa: mercoledì 20 e, ancor di più, quella di giovedì 21 gennaio!

Il responso emesso dall'astrologia ha generato la seguente scaletta:

★★★★★ lunedì 18 e sabato 23;

★★★★ martedì 19, venerdì 22 e domenica 24;

★★★ mercoledì 20 gennaio;

★★ giovedì 21 gennaio 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 18 a domenica 24 gennaio, è pronta a dare valore ai prossimi sette giorni.

Curiosi di conoscere in grado di positività attribuito dall'Astrologia al vostro segno? Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà l'Ariete, segno favorito dalle stelle.

Andiamo a scoprire la scaletta completa relativa a tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete fino a Pesci:

1° posto Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto Acquario, voto 9;

3° posto Toro e Scorpione, voto 8;

4° posto Gemelli, Vergine e Bilancia, voto 7;

5° posto Cancro, Sagittario, Capricorno e Pesci, voto 6;

6° posto Leone, voto 5.

Il riscontro analitico offerto dall'oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021, in effetti impostato sulla terza settimana di gennaio, finisce qui. Il nuovo incontro con le analisi astrologiche settimanali riguarderà il periodo interessante i giorni dal 25 al 31 del corrente mese.