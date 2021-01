L'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 gennaio prevede meno allegria, ma comunque tanta voglia di andare avanti per i nativi Ariete, mentre l'umore dei Cancro spesso sarà davvero convincente, con tanta voglia di creare una bella atmosfera insieme al partner. Scorpione avrà la Luna in congiunzione tra giovedì e sabato, perfetta per regalare ai nativi del segno belle emozioni, mentre Capricorno si sentirà spesso motivato a dare il meglio in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 4 al 10 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 gennaio segno per segno

Ariete: cielo che cambierà durante la prossima settimana secondo l'oroscopo.

Venere si troverà nel segno del Capricorno a partire da sabato e per questo motivo saranno necessarie le dovute precauzioni in amore. Nelle prime giornate non dovrete preoccuparvi, in quanto la vostra relazione sarà comunque promettente. L'entusiasmo potrebbe svanire successivamente, ma la voglia di continuare ad andare avanti no, dunque sfruttatela per tenere alta l'intesa di coppia. Se siete single avrete ancora una possibilità per fare breccia nel cuore della persona che amate. Nel lavoro la situazione tenderà presto a migliorare, in quanto Mercurio, Giove e Marte saranno favorevoli, pronti a darvi una spinta soprattutto negli incarichi più ambiziosi. Voto - 7,5

Toro: inizierà molto bene il periodo secondo le previsioni zodiacali della prossima settimana.

La Luna in Vergine vi metterà a vostro agio con il partner e piano piano recupererete il vostro rapporto di coppia. Venere sarà presto favorevole, dunque non perdete la speranza, neanche quando la Luna sarà opposta tra giovedì e sabato. Se siete single impegnatevi di più per incontrare nuove persone, tra queste magari potrebbe esserci proprio l'amore della vostra vita.

Settore professionale che potrebbe vedere qualche contrattempo in più a causa di Mercurio e Giove negativi. Prima di consegnare i vostri progetti, assicuratevi che non ci siano errori. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che finalmente vi darà la possibilità di sentirvi meglio sotto ogni ambito. A partire da sabato,Venere smetterà di essere negativa, dunque attendete ancora qualche giorno prima di riprendere in mano la vostra vita sentimentale.

Se siete single poter rivedere alcune persone sarà per voi un segnale di rinascita. Nel lavoro Giove e Mercurio saranno in una posizione decisamente invitante, in trigono dal segno dell'Acquario. Non demordete con i vostri progetti, perché con grande abilità potreste riuscire a mettere in pratica le vostre iniziative. Voto - 8-

Cancro: settimana tutto sommato convincente per voi nativi del segno. La Luna a tratti sarà in posizione favorevole e dal punto di vista sentimentale non ci saranno particolari problemi. Ciò nonostante, a partire da sabato Venere diventerà opposta e da quel momento sarà necessaria cautela con il partner. Se siete single il vostro umore sarà spesso allegro e non vi dispiacerà stare con chi non vi causerà dolore. Nel lavoro la situazione sarà piuttosto stabile, non ci saranno grandi novità in questa settimana e di conseguenza i risultati che otterrete saranno mediocri.

Voto - 7

Leone: previsioni astrali che vedranno un cielo leggermente nuvoloso per voi nativi del segno. Infatti, se da una parte la Luna sarà a tratti favorevole, Mercurio e Venere si sposteranno in una posizione meno felice. Dal punto di vista sentimentale ci saranno alti e bassi, soprattutto se la vostra relazione ultimamente barcolla. Cercate di mostrare con maggior forza i vostri sentimenti. Per quanto riguarda i single i rapporti sociali saranno più importanti in questo periodo. In ambito lavorativo la situazione tenderà a peggiorare, in quanto anche Mercurio diventerà negativo. Meglio essere sempre preparati per non cadere in fallo nelle prossime giornate. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo della prossima settimana che finalmente vedrà questa Venere in una posizione favorevole.

Inoltre lunedì la Luna sarà nel vostro cielo e cercare di dare una spinta alla vostra relazione di coppia sarà semplice. Per quanto riguarda i single potreste anche incontrare nuova gente e fare amicizie piuttosto interessanti, soprattutto i nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio non sarà più favorevole, ma per il momento non sarà un problema. Voto - 8+

Bilancia: miglioramenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Mercurio si sposterà nel segno dell'Acquario e insieme a Giove porterà dei miglioramenti. Certo, dovrete impegnarvi un bel po’ come sempre, ma le soddisfazioni non mancheranno. In amore martedì e mercoledì la Luna sarà in congiunzione, quindi sfruttatela se dovete dire qualcosa alla vostra anima gemella. Se siete single la voglia di novità non mancherà affatto e non aspetterete troppo tempo prima di cimentarvi in nuove esperienze.

Voto - 8

Scorpione: durante questa settimana la Luna si troverà in congiunzione al vostro cielo tra giovedì e sabato. Dal punto di vista sentimentale la situazione tenderà a migliorare per voi nativi del segno. Inoltre Venere sarà favorevole a partire da sabato, dunque potreste presto godere di un’intesa di coppia veramente soddisfacente. Se siete single il vostro stato d'animo solare vi permetterà di avvicinarvi a persone altrettanto simpatiche. Settore professionale che invece potrebbe non essere così piacevole nel prossimo periodo, infatti Mercurio e Giove saranno in quadratura, quindi potreste faticare un po’ con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Sagittario: giornate piuttosto buone in amore secondo l'oroscopo. Certo, perderete il supporto di Venere a partire da sabato, ma la Luna nel weekend sosterrà la vostra relazione di coppia.

Se siete single incontrare gente in linea con il vostro modo di pensare farà nascere presto nuovi rapporti d'amicizia, se non qualcosa di più. Nel lavoro Mercurio e Giove si troveranno in una posizione molto interessante, che vi metterà fin da subito a vostro agio, facendovi ottenere risultati di tutto rispetto. Voto - 8-

Capricorno: preparatevi a riprendere in mano la vostra vita sentimentale. In amore Venere entrerà nel vostro cielo e la Luna spesso si troverà in buona posizione. Dunque, se state cercando l'anima gemella, forse non dovrete aspettare ancora molto. Se invece avete una relazione fissa, le circostanze che si andranno a creare nei prossimi giorni saranno perfette per stimolare la passione. Per quanto riguarda il settore professionale, forse le energie non saranno il massimo a causa di Marte in quadratura, ciò nonostante vi sentirete motivati a dare sempre il meglio.

Voto - 8-

Acquario: oroscopo della settimana che vede l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo. Ciò beneficerà in ambito lavorativo, facendovi sentore incentivati a iniziare nuovi progetti di gruppo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, ci sarà maggior comunicazione con il partner, ma attenzione: l'umore non sarà dei migliori tra giovedì e sabato. Se avete un problema parlatene fin da subito. Se siete single vi sentirete in dovere di aiutare chi almeno una volta ha sostenuto le vostre battaglie. Voto - 7,5

Pesci: sfera sentimentale che finalmente tornerà a essere godibile per voi nativi del segno. La Luna in trigono dallo Scorpione e Venere che passa in sestile dal Capricorno daranno vita a un bel periodo con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single potreste cercare di cambiare qualcosa in voi stessi per far piacere agli altri, ma a volte basterà essere solamente sé stessi. Nel lavoro la situazione sarà tutto sommato stabile, non ci saranno grandi successi in arrivo, ma neanche imbarazzanti cadute di stile. Voto - 7+