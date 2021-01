L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 24 gennaio prevede la Luna ricominciare il suo giro dal segno dell'Ariete, che potrà contare su un po’ di stabilità in più in amore, mentre Capricorno cercherà di prestare maggior cura ai propri progetti in ambito lavorativo. Pesci sarà più convincente ed eloquente grazie ad un cielo che migliora giorno dopo giorno, mentre Toro avrà abbastanza energie da essere capace di scatenare forti emozioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la settimana, dal 17 al 24 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 17 al 24 gennaio 2021, segno per segno

Ariete: l'inizio di questa settimana sarà positivo per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, la Luna tornerà nel vostro segno, e dal punto di vista sentimentale potreste ammortizzare un po’ gli errori commessi in precedenza, e magari metterci una pietra sopra. Tuttavia, già da mercoledì potrebbero tornare le preoccupazioni, e voi dovrete fare in modo che non sia così. Se siete single vi sentirete particolarmente carichi, con quella voglia di vedere fuori come è fatto il mondo. Nel lavoro le buone idee non mancheranno e saprete come metterle in pratica. Voto - 7+

Toro: energie molto buone durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Marte vi sorride e La Luna sarà in congiunzione tra giovedì e venerdì. Dal punto di vista sentimentale dunque non avrete problemi di alcun tipo, e voi single potrete contare su un po’ di fortuna in più.

Per quanto riguarda il lavoro invece potreste rimandare alcuni impegni al momento. Questo cielo non è così fortunato da questo punto di vista e darsi da fare per non avere successo non farà per voi. Voto - 7

Gemelli: rapporto sentimentale nel complesso allegro. L'oroscopo della prossima settimana si rivelerà discreto dal punto di vista sentimentale.

Certo, non avrete astri come Venere dalla vostra parte, ciò nonostante non mancheranno bei momenti tra voi, di cui alcuni costruttivi. Se siete single inizierete a nutrire più simpatie per gli altri. Per quanto riguarda il lavoro magari potreste essere costretti ad affrontare qualche spesa eccessiva, ma a fin di bene perché i progetti che avrete in mente sono ambiziosi, e con Giove e Mercurio dalla vostra parte questo è il momento migliore per farsi avanti.

Voto - 8+

Cancro: settimana che potrebbe iniziare sottotono, a causa della Luna in quadratura. Fino a mercoledì la sfera sentimentale sarà veramente dura da portare avanti. Meglio non sostenere discussioni importanti al momento. In ogni caso poi, ci sarà Venere negativa ancora per un po’, dunque non mettetevi in situazioni particolarmente delicate. Se siete single dedicarsi a sé stessi o a qualcosa che non avete potuto fare finora non vi dispiacerà. In ambito lavorativo gli impegni da portare a termine saranno tanti, dunque meglio rimboccarsi le maniche. Voto - 6,5

L'oroscopo della settimana da Leone a Scorpione

Leone: tenere la situazione sotto controllo in ambito lavorativo sta diventando qualcosa di sempre più complicato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Meglio in ambito sentimentale, in particolare fino a mercoledì, con la Luna che sarà in trigono dal segno dell'Ariete. Se siete single questo cielo potrebbe essere utile per provare a conoscere nuova gente. Se avete una relazione stabile e avete delle faccende da sbrigare, ricordatevi di interpellare il partner. Voto - 6,5

Vergine: cuori solitari alla ribalta nella prossima settimana secondo l'oroscopo. Con la Luna in trigono dal segno del Toro, e Venere in ottimo aspetto non potrete chiedere di meglio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile c'è un limite anche alle polemiche e se sarete bravi, sarete in grado di evitarle. Per quanto riguarda il lavoro forse dovrete attendere un po’ di più per raggiungere i vostri obiettivi, ma l'importante è che ce la farete.

Voto - 7,5

Bilancia: tanti pensieri per la testa durante la settimana secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo le cose vanno bene, grazie ad un cielo davvero splendido. Ciò nonostante potreste pensare di trovare nuovi metodi che possano permettervi di espandervi. In amore sarà una settimana ancora complicata a causa di Venere e del Sole in quadratura. Potrebbe esserci infatti un po’ di agitazione e voi fareste meglio a mantenere la calma. Se siete single avrete molte cose a cui pensare e l'amore non sarà tra queste. Voto - 7

Scorpione: il vostro modo di interagire con le persone sarà più amichevole in questo periodo. Dal punto di vista sentimentale vi farà davvero piacere la compagnia del partner, grazie a Venere favorevole che aumenta l'intesa.

Per quanto riguarda il lavoro avrete tutte le buone intenzioni di impegnarvi, ma Giove e Saturno creano tanti di quei problemi che la voglia di gettare la spugna è alta. Ebbene, non mollate, per nessun motivo. Voto - 7+

Oroscopo e previsioni dal segno del Sagittario al segno dei Pesci

Sagittario: questa settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna infatti sarà in trigono dal segno dell'Ariete sino a mercoledì, e dal punto di vista sentimentale gioverà alla vostra relazione di coppia. Se siete single potreste riuscire ad avere del tempo in più da dedicare alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro alcune situazioni potrebbero sbloccarsi e voi sarete molto più decisi con le vostre mansioni. Voto - 8

Capricorno: previsioni astrali della prossima settimana grandiose per voi nativi del segno.

L'umore sarà ottimo e dal punto di vista sentimentale potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto per fare qualche piccola follia d'amore. Se siete single il pianeta dell'amore sarà pronto a darvi un po’ di fortuna e la voglia di costruire nuovi progetti. Nel lavoro le energie saranno più che sufficienti per provare a portare a termine incarichi che avete messo da parte e che ora potete portare a termine con maggior cura. Voto - 9

Acquario: questa grande rimonta continua per voi nativi del segno anche nella prossima settimana secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda il settore professionale infatti continuerete a dare il meglio con Giove, Saturno e Mercurio in congiunzione, non fermandovi dinanzi a nessun ostacolo. In amore riverserete sul partner tutte le vostre energie, grazie soprattutto alla Luna favorevole.

Attenzione però da mercoledì in poi in quanto questa magica atmosfera potrebbe calare. Se siete single ci saranno tanti pensieri romantici nella vostra mente. Voto - 8,5

Pesci: se cercate l'anima gemella forse l'avete trovata, ma al momento non se ne parla di affondare il colpo. Ciò nonostante potrete comunque dedicare del tempo per corteggiare. Se invece avete una relazione stabile riuscirete ad essere sempre più convincenti agli occhi del partner. Per quanto riguarda il lavoro infine, sarete piuttosto eloquenti in questo periodo, merito anche di un cielo che sta sempre più migliorando. Voto - 8+