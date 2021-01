L'ultima giornata della prima settimana del mese di gennaio sta per prendere il via. Approfondiamo quindi le previsioni astrali e l'Oroscopo di domenica 10 gennaio 2021 per tutti i segni, con una particolare attenzione alle novità relative in particolar modo all'amore e al lavoro.

L'oroscopo della prima sestina per il 10 gennaio

Ariete: in amore - con Venere in opposizione - potrebbero arrivare dei momenti non esaltanti, che andranno a destabilizzarvi. Nel lavoro alcune questioni rimaste in sospeso potranno arrivare a conclusione, visto che i rapporti sono a favoriti.

Toro: per i sentimenti fate attenzione ai rapporti con una persona dell'Acquario, nel complesso siete alla ricerca di maggiore stabilità.

Nel lavoro è arrivato il momento di dedicarvi solo a ciò che vi piace e di eliminare il superfluo.

Gemelli: a livello sentimentale questa giornata vedrà la Luna in opposizione e quindi ci sarà uno stato di maggiore agitazione. Non sono escluse discussioni. Nel lavoro al momento c'è da portare pazienza.

Cancro: in amore state cercando di sfruttare questo periodo per verificare il futuro di un rapporto. A livello lavorativo arriverà qualcosa in più da qui alla fine del mese.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, a causa di alcuni pianeti contrari, non mancherà qualche problema. Meglio evitare di essere troppo permalosi. Nel lavoro evitate di prenderla sul personale e gestite al meglio tutte le questioni che nasceranno.

Vergine: per i sentimenti fate attenzione a qualche momento di tensione.

Nel lavoro siete favoriti e avete una maggiore forza che vi aiuterà in queste ore.

Previsioni e oroscopo del 10 gennaio 2021: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso si potranno superare alcune situazioni complicate. A livello lavorativo non mancano le novità, siate solo più cauti dal punto di vista economico.

Scorpione: in amore si potrà parlare in modo più tranquillo con la persona amata.

Nel lavoro non mancano le risposte a delle domande che avete fatto in passato, si può iniziare a pensare a qualcosa di nuovo.

Sagittario: a livello amoroso, con la Luna nel segno, potrebbe arrivare qualche vantaggio in più. Nel lavoro attenzione ad alcuni momenti di nervosismo, dovete cercare di recuperare delle situazioni.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, se c'è una storia in corso, essa potrà continuare in modo positivo.

Dovete solo portare un po' di pazienza. Nel lavoro dovete riflettere meglio sulle scelte che farete da qui ai prossimi giorni.

Acquario: per i sentimenti sarà giornata a metà, con il mattino più complicato rispetto al pomeriggio. A livello lavorativo chi ha un'attività indipendente è favorito, siete più energici.

Pesci: in amore questa giornata potrebbe richiedere qualche attenzione in più a causa di alcuni problemi che non sono stati risolti in passato. Nel lavoro il periodo negativo è passato, ora si possono trovare delle soluzioni per alcune complicazioni sorte nelle scorse settimane.