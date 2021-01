Una nuova settimana, la terza del mese di gennaio sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di questa nuova giornata con i cambiamenti e le novità per tutti i segni che porteranno stelle e pianeti, sia in amore sia nel lavoro.

Ariete: in amore questa giornata potrebbe far risaltare alcune complicazioni in una storia. Nel lavoro meglio lasciare da parte le cose futili e concentrarsi solo su quelle importanti da ora in poi.

Toro: per i sentimenti con Venere favorevole le nuove storie sono interessanti. Non mancheranno belle emozioni. Nel lavoro meglio fare attenzione all'aspetto economico e gestire bene le spese.

Gemelli: a livello sentimentale, se c'è stata qualche polemica ora è il caso di risolverla. Attenzione nelle parole. Nel lavoro alcuni si sentono in difficoltà, non riuscirete a gestire tutto per il meglio.

Cancro: in amore giornata che potrebbe portare qualche momento di disagio. A livello lavorativo buone le opportunità che arriveranno.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale momento che vi vede agitati, cercate di portare cautela nelle storie. Nel lavoro alcuni sono vicini a un cambiamento di ruolo o di mansione.

Vergine: a livello sentimentale momento positivo, in particolare per i single del segno che vorranno mettere a punto nuovi incontri. Nel lavoro ci sono progetti importanti, ma qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Previsioni e oroscopo del 18 gennaio 2021: la giornata

Bilancia: a livello amoroso non tutto sta andando come vorreste, l'inizio della settimana porta qualche agitazione. A causa della Luna in opposizione non mancheranno delle polemiche. Nel lavoro potreste avere dei dibattiti con soci e collaboratori.

Scorpione: in amore cercate di stare lontani da alcune relazioni difficili, aumenteranno i dubbi.

Nel lavoro, con Giove dissonante meglio evitare di azzardare.

Sagittario: a livello amoroso, con la Luna in buon aspetto si potrà recuperare una storia che era incrinata la tempo. A livello lavorativo avete voglia di andare avanti, vi sentite forti.

Capricorno: a livello amoroso giornata che porterà qualche difficoltà. Non tutto sarà semplice da gestire.

Nel lavoro, chi ha cambiato da poco, ha molti impegni da portare avanti in queste settimane.

Acquario: per i sentimenti, grazie alla Luna favorevole non manca la forza in questa giornata. A livello lavorativo, se qualcosa non è andato come avreste voluto, siete pronti a portare un nuovo cambiamento.

Pesci: in amore, dopo alcuni momenti di calo, ora si sta recuperando. Nel lavoro il momento è interessante, avete però a che fare con alcuni strascichi dello scorso anno.