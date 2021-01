L'ultimo giorno della terza settimana del mese di gennaio sta per prendere il via. Approfondiamo quindi come si conclude sul piano astrologico questo periodo con le previsioni e l'Oroscopo di domenica 24 gennaio 2021, relative a tutti i cambiamenti e le novità che porteranno in amore e nel lavoro le stelle e i pianeti.

Le predizioni astrali per la prima sestina

Ariete: in amore questa sarà una giornata positiva, la Luna favorevole aiuta. Nel lavoro è un momento importante per cercare di recuperare alcuni progetti che sono rimasti bloccati.

Toro: per i sentimenti i rapporti saranno favoriti, in particolare con una persona del segno del Capricorno o del Cancro.

Nel lavoro al momento vi sentite maggiormente sotto pressione perché il periodo non vi permette di mettere pienamente a punto le vostre idee.

Gemelli: a livello sentimentale, se una storia non va da tempo, sarebbe forse il caso di chiuderla. Nel lavoro lentamente qualcuno sta recuperando.

Cancro: in amore - con Venere in opposizione fino alla fine di gennaio - vi viene difficile al momento programmare qualcosa con la persona amata. Alcune relazioni non stanno decollando. A livello lavorativo ci saranno alcune problematiche da dover risolvere.

Leone: a livello amoroso - a causa di alcuni pianeti in opposizione - non mancheranno delle difficoltà in queste ore. Nel lavoro vi sentite stanchi e non riuscite a ottenere quanto vorreste.

Vergine: l'ultimo giorno della settimana potrebbe portare qualche incomprensione.

Nel complesso però le relazioni rimangono stabili. Nel lavoro un miglioramento arriverà dal mese di febbraio, anche se forse per il momento vi sentite in crisi.

Previsioni e oroscopo del 24 gennaio: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore questa giornata porterà qualcosa in più per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro fate tutto con calma, alcune polemiche dovranno essere tenute da parte.

Scorpione: per i sentimenti questo è un momento che vi vede stressati. Non tutte le storie sono in crisi, ma alcune problematiche non mancheranno in molti rapporti sentimentali. Nel lavoro invece questo è un momento che aiuta.

Sagittario: a livello sentimentale potrebbe non mancare qualche momento di incomprensione, in particolare per le coppie che stanno insieme da tempo.

Nel lavoro dovete cercare di mantenere tutto sotto controllo.

Capricorno: a livello amoroso è meglio non sottovalutare i nuovi incontri in questo periodo. Nel lavoro i rapporti con soci e collaboratori potranno vedere delle discussioni.

Acquario: per i sentimenti la giornata nel complesso è favorevole. Mercurio porta energie. Nel lavoro è meglio non azzardare troppo, ma fare solo le cose che al momento vi interessano davvero.

Pesci: in amore sarà una giornata positiva, in particolare per i single del segno che vorranno mettere a punto nuove conoscenze. Nel lavoro qualche problematica di tipo economico potrebbe prendervi molto tempo.