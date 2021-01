L'oroscopo del fine settimana che va dal 23 al 24 gennaio prevede un periodo molto interessante in amore per i nativi Acquario, che potranno contare sul sostegno della Luna nel segno dei Gemelli, così come Leone, che in ambito sentimentale godrà di un affiatamento più che soddisfacente. I nativi Capricorno avranno tante energie da spendere a lavoro oppure in amore, mentre Pesci non perderà nessuna occasione, cercando di sfruttarla al meglio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend, dal 23 al 24 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 gennaio segno per segno

Ariete: un fine settimana buono dal punto di vista lavorativo, un po’ meno in ambito sentimentale, anche se la Luna sarà in buon aspetto. Meglio non essere troppo espliciti con il partner. Di contro, nel lavoro potrebbero arrivare belle notizie o buoni risultati dalle vostre mansioni. Voto - 7

Toro: Mercurio e Giove potrebbero rallentarvi nel lavoro in questo fine settimana. Non ci metterete il vostro solito impegno con le vostre mansioni e questo potrebbe portare a risultati sottotono. Molto bene, invece, dal punto di vista sentimentale. Con Venere dalla vostra parte ci sarà un forte romanticismo nella coppia. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo del fine settimana grandioso per voi nativi. La Luna nel segno porta affiatamento con il partner e in famiglia, apprezzerete molto stare in compagnia.

Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a esprimere molto bene le vostre potenzialità. Voto - 9

Cancro: in questo weekend metterete davvero tanto impegno nelle vostre mansioni. La stessa cosa non si potrà dire per quanto riguarda l'amore, considerato che Venere opposta mette sotto pressione il vostro rapporto. Meglio non essere troppo aggressivi nei confronti del partner.

Voto - 6,5

Leone: poca voglia di mettersi in gioco per quanto riguarda il lavoro, considerato che i buoni risultati sembrano non arrivare. Meglio l'amore, grazie all Luna in sestile dal segno dei Gemelli godrete di un'intesa di coppia più che soddisfacente. Voto - 6,5

Vergine: attenzione a questa Luna in quadratura dal segno dei Gemelli nel prossimo fine settimana.

Venere continuerà a sostenervi, ma potrebbe essere il caso di non lasciarsi andare troppo con il partner. Nel lavoro sarete piuttosto impegnati, ma almeno saprete cosa fare con i vostri incarichi. Voto - 7

Bilancia: ottimo fine settimana per voi nativi del segno. Sarete più sensibili e meno aggressivi nei confronti del partner e in generale con chi vi sta intorno. Molto bene il settore professionale, con Giove, Saturno e Mercurio che sapranno indicarvi la giusta direzione per il successo. Voto - 7,5

Scorpione: per quanto riguarda il settore professionale i vostri piani dovranno essere messi a punto per bene, se volete raggiungere buoni risultati. In amore dovrete essere in grado di attirare al meglio le attenzioni del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 6,5

Sagittario: poca voglia di godervi le emozioni e i bei momenti secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna in opposizione smorza il vostro entusiasmo, per questo non sarete particolarmente socievoli. Meglio il settore professionale, dove grazie a Giove e Mercurio non vi mancheranno le energie e le idee per ottenere buoni risultati. Voto - 7-

Capricorno: non mancheranno le energie in questo weekend secondo l'oroscopo. Marte in trigono dal segno del Toro vi metterà a vostro agio sia in amore, dove assieme a Venere in congiunzione non mancherà il romanticismo, sia nel lavoro, dove sarete particolarmente abili con le vostre mansioni. Voto - 8+

Acquario: una bella Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi farà stare bene dal punto di vista sentimentale, con tanti bei momenti da vivere con il partner.

In ambito lavorativo un atteggiamento istintivo potrebbe rivelarsi l'ideale per alcuni incarichi. Voto - 8,5

Pesci: in ambito professionale cercherete di sfruttare ogni occasione al meglio per ottenere grandi risultati. In amore, invece, la Luna sarà in quadratura, dunque meglio non essere troppo diretti con il partner, soprattutto quando toccherete certi argomenti. Voto - 7