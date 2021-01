Nel mese di febbraio 2021, il segno dello Scorpione avrà un quadro planetario molto precario sotto molti punti di vista, alla scarsità di situazioni amorose ottimali si aggiungeranno inevitabilmente anche delle premesse non proprio eccellenti per il lavoro. La fortuna e le energie scarse purtroppo troveranno il proprio tramonto solamente alla fine di questo mese così turbolento, quando si apriranno prospettive migliori per il futuro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dello Scorpione.

Amore

Purtroppo le notizie astrologiche non sono molto buone per quel che riguarda la sfera prettamente amorosa e sentimentale.

Venere e il Sole saranno entrambi in quadratura alla vostra costellazione, e questo potrebbe costituire una situazione molto deleteria per le relazioni amorose. La tenacia dell'amore che vi lega al partner potrebbe essere messa a dura prova con qualche litigio, inoltre ci saranno dei pensieri che potrebbero portarvi ad un punto di rottura. Difatti, il malumore vi spingerà ad avere dentro di voi la sensazione che le cose non funzionino più come una volta e che sarebbe meglio una separazione fatta con la pace nel cuore. Purtroppo ci saranno poche prospettive anche per i single di incontrare l'anima gemella, invece la famiglia, sebbene con alti e bassi, costituirà il vostro appiglio sicuro.

Lavoro

Sarà un mese molto faticoso e pregno di ostacoli sul lavoro, per non parlare Marte in opposizione che non vi permetterà di "remare controvento" come effettivamente vorreste.

La prima metà del mese probabilmente vi darà prospettive scarse, e potreste avere anche delle spese in più da affrontare e guadagni che non vi soddisfano pienamente. Con questo nervosismo, le dinamiche all'interno della squadra lavorativa potrebbero essere fortemente compromesse e qualche progetto potrebbe andare in fumo. Nella seconda metà di febbraio riscontrerete dei miglioramenti, seppure minimi, nella sfera professionale.

Fortuna e salute

Non si potrà parlare di fortuna con queste posizioni astrologiche così avverse alla vostra costellazione, ma d'altro canto si potrà parlare di una lenta ripresa, di cui vedrete i primi frutti in prossimità della fine del mese di febbraio. Per il momento anche Marte sarà in opposizione, quindi le energie già piuttosto precarie e il malumore potrebbero giocarvi qualche scherzo non molto piacevole.