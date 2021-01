Le previsioni dell'Oroscopo per il segno del Toro nel mese di febbraio 2021 prevedono un Venere in quadratura che durerà fino al 26, mentre il pianeta favorevole sarà Marte con la sua grinta. Bisognerà fare attenzione alla relazione di coppia, così come agli eventuali “passi falsi” che si potrebbero facilmente commettere. Un cammino ponderato potrebbe portare a piacevoli conseguenze. Di seguito le previsioni dell'oroscopo per il segno del Toro.

Amore

Per il vostro segno Venere sarà in quadratura, quindi non sarà un periodo molto florido dal punto di vista sentimentale. Per le prime tre settimane potreste andare incontro a momenti fatti di tensione che potrebbero anche innescare una vera e propria crisi se siete all'interno di una relazione in cui non regna la fiducia reciproca.

La gelosia potrebbe anche portare ad una separazione, quindi il consiglio sarà quello di non dare spazio a litigi e di isolarvi se necessario.

Marte sarà favorevole per molte situazioni che concernono prevalentemente le energie e il loro utilizzo. Per le avventure potrebbe essere molto propizio, ma dovrete comprendere che le relazioni che cominceranno in questo mese non saranno molto durature o comunque soddisfacenti dal punto di vista della compagnia.

Lavoro

Purtroppo solo le energie di Marte sapranno farvi valere nella vostra professione. Difatti se la fortuna si presenterà in modo molto scarso, a causa di Venere potrebbe esservi addirittura avversa, creando degli imprevisti e degli ostacoli considerevoli. La vostra forza di volontà però sarà superiore a questa situazione abbastanza critica.

Evitate di fidarvi di persone che non meritano la vostra attenzione, come quella di nessun altro, e fate in modo di rimandare determinati investimenti o acquisti importanti. Il motivo è da ricercare nella possibilità di ottenere guadagni che non corrisponderanno alle vostre aspettative, ma l'importante sarà non mollare e proseguire per il raggiungimento dei vostri obiettivi lavorativi.

Fortuna e salute

Sia la grande fortuna di Giove che quella di Venere in questo mese di febbraio non saranno dalla vostra parte, quindi sarà opportuno essere in grado di trasformare ogni piccola e limitata occasione in qualcosa per cui valga la pena spendervi tempo ed energie. Queste ultime però saranno al massimo, potrete sfruttarle come meglio potrete.

Avrete un'ottima capacità di azione anche nelle ore notturne o in quelle che avreste potuto dedicare al relax, sia per il lavoro che per la passione nella sfera privata.