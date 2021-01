L'Oroscopo settimanale da lunedì 1 a domenica 7 febbraio 2021 vedrà come indiscusso protagonisti protagonisti i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario, quest'ultimo - con una combinazione astrologica davvero eccellente fra Venere, Giove, Mercurio e Saturno - avrà particolari novità nel settore lavorativo. Plutone nella costellazione del Capricorno potrebbe far richiudere “a riccio” i nativi di tale segno, mentre Nettuno ancora in Pesci potrebbe dar loro una inclinazione leggermente “accidiosa”.

A seguire, la classifica delle previsioni dell'oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Bilancia e Gemelli in testa

1° Gemelli: anche se recentemente avete avuto delle vicissitudini non proprio tranquille, questa settimana avrete a disposizione tante energie per poter essere presenti per molte persone, a cominciare dal partner per finire con la famiglia, anche quella di origine. Ci sarà un rialzo drastico dell'attività lavorativa.

2° Bilancia: ci sarà aria di tranquillità come non la si respirava da tanto tempo per la vostra mente, e dunque anche i rapporti all'interno della squadra lavorativa potrebbero essere molto più rilassati e produttivi. I rapporti interpersonali saranno incentivati dalla vostra spensieratezza e vivacità.

3° Acquario: ci saranno alcune piccole situazioni che rallenteranno il vostro rendimento professionale nelle prime giornate della settimana, dopodiché partirete con alcuni affari decisamente ottimali.

Ci sarà anche qualche piacevole novità per quel che riguarda il partner e per esteso la sfera amorosa.

4° Sagittario: Venere affine alla vostra costellazione vi darà un tocco decisamente più passionale, indispensabile soprattutto se vorrete conoscere persone nuove con cui scambiare opinioni e, perché no, anche pensare a un'amicizia duratura e che non vi deluda.

Scorpione e Toro a metà classifica

5° Capricorno: sicuramente sarete propensi a essere più introversi del solito, anche e forse soprattutto per quel che concerne la sfera lavorativa. Alcune regole potrebbero andarvi “strette”, perciò non sarà strano se tenderete verso qualche giornata o semplicemente qualche ora di vacanza.

6° Scorpione: avrete voglia di scoprire nuove tendenze e di staccare la spina dalla vostra solita vita.

Fare uno strappo alla regola potrebbe essere esattamente nel vostro stile, ma dovrete anche bilanciare le vostre distrazioni, concedendo agli affetti qualche piccola attenzione in più.

7° Toro: anche se ci saranno pochi presupposti per guadagnare come vorreste, sicuramente non vi mancherà la voglia di osare, di mettervi in gioco con un affare o un progetto che non avete mai provato prima. Potrebbe essere un giro di vite considerevole, se ogni cosa procederà per il meglio.

8° Ariete: anche se ci saranno situazioni che peseranno sulle vostre spalle e delle quali vorreste liberarvi, avrete sempre e comunque un senso di responsabilità invidiabile. Cercate di alternare gli impegni con il relax, perché lo stress sarà sempre dietro l'angolo.

Chiudono Pesci e Vergine

9° Cancro: anche se avrete entusiasmo da vendere, sarà necessario agire con i piedi per terra, senza arrivare a “sognare” troppo su un determinato progetto. Ci saranno difficoltà nell'adempimento di alcuni fattori burocratici, quindi non siate troppo precipitosi. Evitate di essere impulsivi anche in amore.

10° Leone: ci saranno molti “inciampi” sul piano amoroso, ma la situazione sul lavoro potrebbe non essere delle migliori. Dovrete fare in modo da scendere a qualche compromesso con la squadra professionale, perché stavolta purtroppo avrete bisogno di un ausilio importante e impegnativo.

11° Pesci: avrete poca voglia di fare qualcosa che vi possa davvero far cambiare in meglio, ma senza volontà potrete sperare ben poco, soprattutto se si parla del piano lavorativo.

Avrete un atteggiamento più taciturno del solito e ciò non aiuterà nella vostra relazione sentimentale.

12° Vergine: evitate di spendere in questo periodo, perché il risparmio sarà uno dei pochi strumenti a vostra disposizione per rimanere “a galla” prossimamente. La stabilità, seppure incerta, con il partner vi darà una parvenza di normalità, anche se dovrete fare i conti con qualche attrito familiare.