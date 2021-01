L'oroscopo del 6 gennaio 2021 è pronto a valutare il probabile andamento della giornata dell'Epifania. Siete curiosi di sapere quali sorprese vi porta la Befana? Quali segni zodiacali sono baciati dalla fortuna e godono dei favori delle stelle? Che tipo di giornata vi aspetta? In evidenza, l'astrologia dell'Epifania e le previsioni delle stelle relative alla giornata di mercoledì 6 gennaio, e rivolte ai 12 segni dello zodiaco.

L'Epifania secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Ricordate che l'Epifania tutte le feste porta via. In questo momento cercate di non fare troppi calcoli o troppi progetti.

Il vostro destino resterà lo stesso, quindi tanto vale continuare a percorrere la stessa strada, senza lasciarvi abbattere dagli eventi che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Toro – La Befana spera che siete stati buoni, altrimenti potreste ricevere solo carbone. In questa giornata di mercoledì potreste realizzare un vostro piccolo sogno: lasciatevi andare, poiché la fortuna vi assisterà. Per una volta tentate la fortuna, avrete la possibilità di vincere qualcosina che vi farà sentire meglio. Se va male, ritentate.

Gemelli – Pensate sempre positivo, cercate di vedere spesso il bicchiere mezzo pieno. Solo così riuscirete a concludere i vostri progetti in poco tempo. Ci sono molte persone che vorrebbero collaborare con voi, non vi resta che scegliere la più adatta a voi.

Comunque, non avete alcun motivo per stare giù di morale, quindi non fatelo pesare a chi vi sta intorno.

Cancro – Siete piuttosto propensi a fare qualcosa di nuovo, soprattutto in questa giornata dell’Epifania. Allora, non lasciatevi prendere dalla malinconia e non fatevi scappare le occasioni che si presentano davanti ai vostri occhi. Non importa se vi piace o meno, ciò che conta è competere.

L'Oroscopo consiglia di mettere in primo piano i vostri desideri e non fatevi condizionare dai pareri altrui. Insistendo, i risultati giungeranno prima del previsto.

Previsioni delle stelle per mercoledì 6 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – Se sprecate il vostro tempo a preoccuparvi di alcune situazioni che al momento sono ingestibili, non riuscirete a godervi in santa pace questa Epifania che potrebbe essere piena di divertimento.

Scacciate via tutti i brutti pensieri, le ansie, le preoccupazioni, altrimenti perdereste tutto il bello dello stare insieme alle persone che amate e che vi amano. Per il bene della vostra salute, dovete rilassarvi di più.

Vergine – Proprio la Befana potrebbe regalarvi il più bel progetto da mettere in cantiere in questo periodo. Se volete che questa sia una giornata memorabile allora sorprendete il partner d’amore con qualcosa di superlativo. Molti nativi della Vergine potrebbero ufficializzare un rapporto, altri convivere oppure iniziare un progetto di lavoro.

Bilancia – In questa giornata dell’Epifania dovreste spendere un po' di tempo con le persone che amate. Se continuate a mettere il lavoro in primo piano e a trascurare l’amore e gli affetti, potreste perdere la stima e la fiducia di coloro che hanno fatto tanto per voi.

Negli ultimi tempi vi siete distaccati un po' e soprattutto avete donato poco affetto alle persone meritevoli e, ora vi tocca trovare un modo per recuperare il rapporto con loro.

Scorpione – Non è la giornata giusta per trovare l’anima gemella. La Befana consiglia di aspettare e di essere cauti per non trovarvi di nuovo in situazioni poco chiare, come quelle che avete vissuto nei mesi precedenti. Anche se al momento la situazione sentimentale è un disastro, a fine mese potrebbe arrivare una ventata di novità.

L'oroscopo dell'Epifania: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Gli obiettivi che vi siete prefissi in questa giornata di mercoledì 6 gennaio potrebbero sembrarvi irraggiungibili o irrealizzabili. Nel corso della giornata potreste assumere un atteggiamento negativo, soprattutto con chi vi sta attorno.

Cercate di non scoraggiarvi, ciò che conta è la vostra determinazione e quella di sicuro non vi manca. Riprendete il controllo della vostra vita, senza troppe ansie e pretese. È un momento passeggero che non merita troppa importanza.

Capricorno – Questa è una giornata che parla di sentimenti. Chi vi sta vicino ha proprio bisogno di sentirsi dire certe parole che conoscete bene e che non c’è nessuna ragione di nascondere. Evitate di pensare troppo al lavoro, almeno in questa giornata festiva. Prendetevi una pausa, dedicate più tempo alla vostra famiglia e godetevi insieme questa Epifania.

Acquario – Siete piuttosto determinati su ciò che volete fare, non vi lascerete inghiottire dall’ansia e sarete un esempio positivo per coloro che amano ascoltarvi.

Anche se questo periodo pesante non vi ha portato grandi cose, non siate pessimisti, bisogna sorridere sempre ed essere felici per quello che si riesce a ottenere. Pensare positivo apre le porte a molti progetti.

Pesci – In questa giornata di festa potreste rendervi conto che tutti i vostri sforzi che avete fatto per raggiungere i vostri obiettivi sono stati vani. Ci sono problemi che da molto tempo bloccano i vostri sogni. Nonostante tutto, avete ancora la forza di sognare in grande e di affrontare le intemperie della vita. L'oroscopo consiglia di non abbattervi e di crearvi nuove aspettative e altri obiettivi facilmente realizzabili.