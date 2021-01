L'Oroscopo di lunedì 4 gennaio continua con le nuove previsioni zodiacali. Questo avvio di settimana è pronto a riservare ancora sorprese direttamente svelate dall'Astrologia, come sempre applicata alla normale quotidianità. In primo piano quest'oggi, l'immancabile classifica con le stelline attribuite ad ognuno dei sei simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Ad essere analizzati i settori della vita coincidenti con l'amore e il lavoro: ansiosi di dare un nome ai segni più fortunati del momento?

Parlando di fortuna, con riferimento ai sei segni rappresentati, in primo piano spiccano due dei tre segni di Acqua.

Curiosi di sapere quali sono? Bene, diciamo subito che a gongolare in amore sarà lo Scorpione mentre tra i più fortunati in ambito lavorativo saranno coloro dei Pesci. Invece, in netta difficoltà secondo le previsioni zodiacali di lunedì, saranno i nativi del Capricorno, in stallo su alcune situazioni familiari.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del 4 gennaio segno per segno.

Classifica stelline 4 gennaio

Un nuovo lunedì è alle porte, vediamo di dare un punto di appoggio su cui poter organizzare al meglio tutta la giornata. Bene, prima di dare spazio alla nuova classifica stelline interessante la giornata del 4 gennaio ci preme mettere in rilievo i migliori e peggiori estrapolati dalla sestina sotto analisi quest'oggi.

Dunque, a gongolare tra coloro appartenenti ai simboli rappresentanti la seconda metà zodiacale certamente Scorpione e Pesci, entrambi al vertice della scaletta. In ultima posizione invece troviamo un segno di Terra: il Capricorno.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali 4 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, lunedì 4 gennaio preannuncia l'arrivo di un giorno abbastanza positivo, non senza però piccole incombenze. Diciamo che a livello interpersonale potrebbero esserci situazioni che richiederanno una presa di posizione decisa. In amore dice il saggio: "Chi si accontenta, gode!". Questo per dire che i sentimenti, l'eros e la passione in generale saranno un po' ridimensionati questo lunedì.

Fate affidamento sul vostro buon senso, evitando in tutti i modi di calpestare i piedini del partner. Single, la voglia d'amare di qualcuno potrebbe raggiungere livelli "vulcanici", però per molti questo potrebbe mal accordarsi con quanto messo in conto. Forse pretendete un po' troppo dalle persone. Incontri promettenti a fine serata. Nel lavoro invece, potreste rallentare la vostra capacità collaborativa interessante soprattutto la vita professionale. Di certo, chi collabora potrebbe chiedersi come mai: calma, sorridete. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Una giornata certamente di valore, ottima da sfruttare nelle questioni a base sentimentale. In tanti sarete super-favoriti in amore: sarà una giornata piena di vita e di novità, si o no?

Diciamo pure di si. Se state pensando di organizzare le prossime vacanze ma non sapete dove e quando, vi invitiamo già da adesso a pensare a qualcosa di speciale, certamente da tirare fuori al momento opportuno. Single, negli affari di cuore meglio non lasciare la strada vecchia per la nuova: in questo momento, non siete abbastanza obiettivi e lungimiranti, sappiatelo. Nel lavoro, state viaggiando speditamente verso la piena realizzazione dell’obiettivo che vi eravate prefissati: cercate però di non allentare proprio adesso la presa. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 4 gennaio al Sagittario annuncia un inizio settimana prevalentemente positivo, pregevole per la maggior parte dei nativi. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, Venere in trigono a Marte vi renderà allegri, spensierati, vogliosi di inventarsi qualcosa da condividere con chi si ama.

In testa, lo sapete già, avete un pallino: un viaggetto con la persona del cuore, progetto che coltivate da tempo e che metterete in pratica sicuramente entro quest'anno. Single, questa giornata sarà come una boccata d'aria fresca, un vero e proprio toccasana che vi porterà nuove interessanti amicizie: riuscirete a sfruttarle bene? Nel lavoro intanto, sarete piuttosto collaborativi e spenderete volentieri il vostro tempo: molto probabilmente aiuterete chi è rimasto al palo con le proprie mansioni. Voto 8.

Oroscopo del giorno 4 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. Nel complesso si prevede una giornata in linea di massima "sottotono", dunque sottoscritta con sole tre stelle. L'Astrologia di lunedì, perciò, non vede troppo brillante il periodo: in particolar modo potrebbe risultare in stallo parte del pomeriggio.

In amore, qualche piccolo screzio potrebbe mettere zizzania anche nella coppia più affiatata: non agitatevi inutilmente, presto tornerà il sereno. Single, giocate la carta della simpatia e dell'improvvisazione: colpo assicurato! Nel lavoro, novità di rilievo non si prevedono, per cui non avrete tempo per cullarvi sugli allori, anche perché già si profilano all’orizzonte nuove problematiche alquanto penalizzanti. Vagliate bene pro e contro. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Si prevede abbastanza positivo questo lunedì d'inizio settimana. In amore, date spazio al dialogo e alla comprensione: sarà questa la formula "magica" giusta per mantenere il buon feeling tra voi ed il partner. In alcuni casi, vi sentirete particolarmente in forma: allora cercate di sfruttare il momento per divertirvi, magari facendo qualcosa di nuovo insieme alla persona amata, ai famigliari o anche per conto vostro.

Single, attenzione al partner che sceglierete in questo periodo perché potrebbe essere una persona poco sincera e poco leale nei vostri confronti. Nel lavoro, invece, cercate di evitare con cura gli errori di valutazione. Concludete pure tutti quegli affari che più vi stanno a cuore, utilizzando però molto del vostro infallibile sesto senso. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 4 gennaio preannuncia una giornata giudicata dalle stelle più che positiva, ottima soprattutto in campo sentimentale. Dunque un avvio settimanale alquanto perfetto per dare o ricevere amore. In coppia sarete nel pieno delle vostre energie, altresì sarete molto affettuosi e questo favorirà una svolta positiva nel rapporto. Single, anche se la dolce compagnia di una persona per adesso non c’è, non vi inasprite.

Perché non riempire gli spazi vuoti del vostro cuore dando amore ad un piccolo animaletto? Sarà bellissimo coccolare un gattino o un cagnolino. Nel lavoro invece, si presenteranno molto presto delle occasioni d'oro, utili per un eventuale guadagno extra da cogliere al volo. Afferrate qualsiasi opportunità, senza esitare. Voto 9.