L'Oroscopo settimanale dall' 11 al 17 gennaio 2021 è arrivato con puntualità cronometrica all'appuntamento con voi lettori, amanti della buona Astrologia. Quest'oggi le previsioni della settimana con la classifica, i voti e le stelline sono applicate agli ultimi sei segni dello zodiaco, ossia da Bilancia fino a Pesci. Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la seconda settimana completa dell'attuale mese.

In merito ai migliori del periodo, le effemeridi sono pronte a tendere la mano della fortuna principalmente a tre segni. Parliamo sicuramente dell'Acquario (voto 10), segno valutato al "top della settimana" con, a seguire, il Capricorno (voto 9) e Pesci (voto 10).

Abbastanza soddisfacenti i prossimi sette giorni anche per il segno della Bilancia (voto 7). Speranze al minimo invece per gli amici appartenenti allo Scorpione (voto 6) e al Sagittario (voto 6), entrambi sottoposti ad un periodo in linea con la sufficienza.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali da lunedì 11 a domenica 17 gennaio e, alla fine, svelare la classifica della settimana completa per tutti i segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 7. Partirà davvero in modo "sprintoso" questa nuova settimana con due giornate davvero super-fortunate e una invidiabile pagella valutata con un ottimo sette. Quindi, la settimana numero due di questo 2021 appena iniziato non sarà troppo difficile da sbarcare per voi nativi, anzi...

Infatti, escludendo i soli venerdì e sabato, entrambi da considerare come non buoni perché valutati rispettivamente con tre e due stelle, le restanti giornate si prevedono chi più e chi meno, tutte positive.

Le classifica relativa ai prossimi sette giorni e relative stelline:

Top del giorno martedì 12 gennaio;

martedì 12 gennaio; ★★★★★ lunedì 11, mercoledì 13;

★★★★ giovedì 14, domenica 17;

★★★ venerdì 15 gennaio;

★★ sabato 16 gennaio 2021.

Scorpione: voto 6.

Le giornate sotto osservazione in questo frangente non avranno il piacere di annoverare tra le fila quella relativa alla 'top'. Tranquilli, sarà per la prossima volta! Intanto sfruttate le giornate migliori tenendo sotto stretta sorveglianza quelle catalogate come negative: dai, siete dello Scorpione, non dimenticatelo mai! Intanto gli astri annunciano un centro settimana decisamente poco gradevoli in quanto a positività con la giornata di mercoledì indicata 'sottotono' e con un giovedì, purtroppo, valutato con i colori sfocati dei periodi da 'ko'.

A portare probabilmente un deciso rientro di buona energia sarà l'arrivo del weekend: il 16 e il 17 del mese si profilano decisamente molto positivi per voi nativi, per questo valutati entrambi con le cinque stelle della bona sorte.

A voi il report relativo alle stelline quotidiane applicate ai sette giorni a venire:

★★★★★ sabato 16, domenica 17;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, venerdì 15;

★★★ mercoledì 13 gennaio;

★★ giovedì 14 gennaio 2021.

Sagittario: voto 6. Periodo valutato attorno alla media per voi nativi. In prospettiva, senz'altro sarà una settimana abbastanza positiva, comunque capace di restituire discrete soddisfazioni se presa con la giusta dose di ottimismo. Le migliori giornate da sfruttare, alcune di queste davvero molto interessanti, saranno due: quella di lunedì 11 e la seguente, ovviamente quella di martedì 12, previste entrambe con il massimo della positività espressa dalle cinque stelline della fortuna.

Abbastanza buone anche quelle relative a mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 gennaio, nel contesto indicate come normale routine: meglio così che altro, non trovate? Si consiglia intanto massima concentrazione nel weekend: sabato e domenica avrete da confrontarvi probabilmente con alcuni cavilli di origine burocratica o con situazioni famigliari non proprio gradevoli...

Il grado di positività attribuite dalle stelle alle prossime sette giornate in calendario:

★★★★★ lunedì 11, martedì 12;

★★★★ mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15;

★★★ sabato 16 gennaio;

★★ domenica 17 gennaio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 9. In arrivo sei giornate su sette decisamente positive, spalmate soprattutto ad inizio e fine periodo.

A dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali, come anche nelle amicizie o in ambito familiare, l'arrivo della Luna in Capricorno proprio ad inizio periodo. Pertanto lunedì 11 gennaio potrete contare su una splendida giornata indicata dall'Astrologia al 'top del giorno' e, se non bastasse, avrete a disposizione martedì, mercoledì e sabato. Da sfruttare a piacere, anche se con un pizzico di attenzione in più, venerdì e domenica, in questo caso indicate da quattro stelle. Unica raccomandazione è quella di tenere sotto controllo la giornata di giovedì 10 gennaio, messa in conto dall'Astrologia come "sottotono".

Il resoconto astrologico da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 11 gennaio - Luna nel segno;

lunedì 11 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 12, mercoledì 13, sabato 16;

★★★★ venerdì 15, domenica 17;

★★★ giovedì 14 gennaio 2021.

Acquario: voto 10.

Si preannuncia per voi del segno una splendida settimana dove quasi tutto potrebbe andare davvero a gonfie vele. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, l'ingresso della Luna nel segno in arrivo nel comparto mercoledì 13 gennaio sarà la giusta conseguenza di due giornate buone come lunedì e martedì. Le stelle hanno riservato a voi nativi, oltre alla meravigliosa giornata avvalorata dalla "top del giorno" regalata dalla Luna, altre tre altrettanto positive: giovedì, venerdì e domenica. Curiosi di sapere di più? Certo che si, perciò non resta altro da fare se non andare a confermare quanto appena detto.

Il responso giorno per giorno e la valutazione delle stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 13 gennaio - Luna nel segno;

mercoledì 13 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 14, venerdì 15, domenica 17;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, sabato 16.

Pesci: voto 8.

Settimana sicuramente molto promettente, in primis nei confronti dei sentimenti e poi, anche se in misura minore, nelle attività quotidiane. A trionfare su tutti, la giornata di venerdì 15 gennaio, valutata al 'top' grazie all'ingresso della Luna in Pesci. Molto premettenti le stelline giornaliere relative al periodo restante: giovedì 14, sabato 16 e domenica 17 gennaio andrete alla grande in ogni settore della vita. Se dovesse servire potrete contare anche sulla giornata di mercoledì 13 gennaio, considerata sufficientemente positiva e avvalorata dalle quattro stelle della semplice routine. Ovviamente da escludere le sole giornate relative a lunedì e martedì, le uniche pronosticate difficili (ma non impossibili) da governare.

A seguire, la scaletta completa e relative stelle:

Top del giorno venerdì 15 gennaio - Luna nel segno;

venerdì 15 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 14, sabato 16 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 gennaio;

★★★ lunedì 11 gennaio;

★★ martedì 12 gennaio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la nostra attesissima classifica stelline della settimana da lunedì 11 a domenica 17 gennaio, come da copione valida per l'intero comparto zodiacale. A questo giro a risultare meritatamente al primo posto, quindi di conseguenza a poter contare dell'onorificenza attribuita dagli astri al segno più fortunato del periodo, sarà l'Acquario. A tenere il passo del simbolo astrale di Aria saranno solamente in due: Gemelli e Capricorno, nel contesto considerati al secondo posto in scaletta.

In terza posizione troviamo intanto il segno dei Pesci, seguito a poca distanza da Cancro, Leone e Bilancia, trio posizionato al quarto posto. Affollatissimo il penultimo posto in classifica rappresentato da Toro, Vergine, Scorpione e Sagittario. Chiude il quadro l'Ariete, valutato sulla scarsa sufficienza.

Il riepilogo della scaletta al completo:

1° posto - Acquario , voto 10 segno ' top della settimana ';

, voto 10 segno ' '; 2° posto - Gemelli, Capricorno, voto 9;

3° posto - Pesci, voto 8;

4° posto - Cancro, Leone e Bilancia, voto 7;

5° posto - Toro, Vergine, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° posto - Ariete, voto 5+.

Il consueto rapporto astrologico relativo all'oroscopo settimanale dal 11 al 17 gennaio 2021, di conseguenza impostato sulla seconda settimana intera dell'attuale mese è arrivato a fine.

Il consiglio è quello di non perdere il prossimo appuntamento con le stelle che interesserà il periodo dal 18 al 24 di gennaio.