Da lunedì 25 a domenica 31 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dall'orbita dei Gemelli alla Vergine, nel frattempo Giove, Saturno, Mercurio ed il Sole sosteranno nel domicilio dell'Acquario. Venere assieme a Plutone continueranno il moto in Capricorno, così come Nettuno permarrà in Pesci. Infine, Urano e Marte proseguiranno il transito nel segno del Toro.

Oroscopo della settimana favorevole per Bilancia ed Acquario, meno conciliante per Toro e Scorpione.

Chiarimenti sentimentali per l'Ariete

Ariete: chiarimenti sentimentali. Da giovedì in poi, il primo segno zodiacali sarà presumibilmente chiamato a chiarire alcuni equivoci pregressi nel mènage amoroso, che serviranno per aumentare la fiducia reciproca nonché cimentare la simbiosi di coppia.

Toro: nervosi. Basterà ogni minima provocazione, sia proveniente dal nido domestico che dal luogo di lavoro, per far probabilmente emergere un certo nervosismo nei nati Toro, i quali dovrebbero invece soprassedere per trascorrere questa settimana nel modo più sereno possibile.

Gemelli: amore top. Eccezion fatta per qualche probabile attrito lavorativo nelle giornate di martedì e mercoledì, la settimana avrà buone chance di risultare particolarmente favorevole alle faccende di cuore in casa Gemelli.

Cancro: sospiro di sollievo. Gli ultimi mesi, gennaio in primis, sono stati decisamente complicati per il primo segno d'Acqua, il quale fortunatamente potrà tirare un meritato sospiro di sollievo questa settimana, grazie allo sbarco del Sole in Acquario che alleggerirà le tensioni nei rapporti interpersonali.

Focus sulle relazioni per il Leone

Leone: focus sulle relazioni. La triade Sole-Giove-Saturno in opposizione intimerà, c'è da scommetterci, ai nati Leone di mutare il loro approccio relazionale per farlo divenire meno individualista e più collaborativo. Sarà bene che i nativi lavorino su loro stessi a dovere entro domenica, perché Mercurio entrerà in retrogradazione domenica confondendoli non poco sul da farsi.

Vergine: umore sottotono. Sino a venerdì, coi valori d'Aria che terranno banco nel parterre planetario, i nati Vergine potrebbero dover fare i conti con un tono umorale uggioso ed un pizzico pessimista. Decisamente migliori, invece, le effemeridi del weekend dove potranno lasciarsi collare dall'amato bene.

Bilancia: lavoro in pole position. A parte qualche probabile battibecco in coppia nelle giornate di fine settimana, il periodo astrale parrà premiare le faccende professionali di casa Bilancia, in particolar modo per coloro che operano alle dipendenze altrui.

Scorpione: vecchie ruggini. Le posizioni disarmoniche solari e venusiane potrebbero far riemergere dei vecchi contrasti in coppia che parevano sopiti, specialmente nei giorni del 25, 26 e 29 gennaio quando il clima nel focolare domestico non sarà dei migliori.

Lavoro flop per il Capricorno

Sagittario: speranzosi. Grazie al predominio stellare dell'affine Acquario, i nati Sagittario diverranno probabilmente più speranzosi verso il loro percorso esistenziale del prossimo futuro. Tenere la bocca cucita in coppia, invece, potrebbe servire per non innescare controproducenti litigi con l'amato bene.

Capricorno: lavoro flop. La comunicazione deficitaria che potrebbero mettere in campo i nati Capricorno, durante questa settimana di fine gennaio, avrà buone chance di far nascere qualche equivoco al lavoro.

Acquario: opportunità. Ottime occasioni lavorative si paleseranno presumibilmente al cospetto del terzo segno d'Aria in questa settimana, tanto ghiotte da far interrogare i nativi se il percorso intrapreso sia davvero in linea con le loro passioni e peculiarità. A fronte di ciò, le prime due decadi potrebbero cominciare a guardarsi attorno, magari inoltrando la propria candidatura a quella società che ne valorizzerebbe appieno i loro innati talenti.

Pesci: fine settimana flop. La settimana potrebbe cominciare avara di novità degne di nota, per poi dirigersi verso un weekend decisamente da prendere con le pinze in coppia, dove sarà difficile andare d'accordo col partner.