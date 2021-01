L'Oroscopo di giovedì 21 gennaio sarà ricco di novità. Nella volta celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario e quella di Luna, Marte e Urano nel segno del Toro. Venere e Plutone si troveranno in Capricorno, mentre Nettuno sarà in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 21 gennaio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di giovedì 21 gennaio: allegria per Gemelli, Cancro timoroso

Ariete: vi sentirete traditi dalla persona amata. Vorreste dirle tante cose, ma non riuscirete a trovare le parole per esprimere i vostri sentimenti.

Sarete in attesa di una sua reazione, sperando che comprenda la vostra delusione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi trascinare dal dolore. Potrebbe essere il momento giusto per reinventare voi stessi. Dovrete solo avere fiducia nelle vostre capacità.

Toro: l'amore vi volterà le spalle, almeno per il momento. La relazione con il partner diventerà complicata e stressante. Per cercare di sfuggire alla tensione quotidiana, preferirete rivolgervi altrove e concentrarvi solo su voi stessi. Avrete molto da offrire, soprattutto in ambito lavorativo. Se non vi farete distrarre dalle questioni sentimentali, tutto andrà per il verso giusto. La famiglia vi donerà tutto l'affetto possibile.

Gemelli: sarà una giornata entusiasmante, sotto diversi punti di vista.

Tirerete fuori un carattere energico e combattivo, ma manterrete la vostra pacatezza d'animo. Farete di tutto per emergere sul posto di lavoro, saprete di meritare una posizione migliore e lotterete per averla. Non dedicherete molto tempo alle vostre relazioni sentimentali, perché riterrete di poter rimandare alcune questioni. Il partner, però, non la penserà allo stesso modo.

Cancro: avrete bisogno di ritrovare un contatto diretto con i vostri sentimenti. Infatti, tenderete ad affrontare tutto con superficialità e freddezza. Avrete paura di essere feriti, soprattutto a causa delle esperienze passate. L'oroscopo, però, consiglia di non lasciarvi intimorire dalle delusioni. La cosa migliore sarà affrontare il mondo a testa alta, potreste rimanere molto sorpresi dal risultato.

Una persona speciale vi farà tornare il sorriso sulle labbra.

Oroscopo di domani 21 gennaio 2021: Vergine sotto stress, Bilancia in armonia

Leone: vi troverete travolti dagli impegni. Vorreste riuscire a portare a termine tutto, ma la giornata sarà troppo corta. L'oroscopo consiglia di non forzare la mano. Vi potrebbe essere d'aiuto stilare una lista delle vostre priorità. Inoltre, sarà necessario concentrarvi sulla qualità e meno sulla quantità. In ambito sentimentale, pretenderete libertà assoluta. Non vorrete costruire una relazione oppressiva e poco dinamica.

Vergine: una persona a voi vicina vi causerà molto stress. Non potrete allontanarla, ma potrete modificare il modo di approcciarvi a lei. Anche se vi sembrerà di sbagliare, un atteggiamento più autoritario potrebbe cambiare le carte in tavola.

Non dovrete essere severi o arroganti, ma far comprendere all'altro i vostri bisogni. Il lavoro stenterà a ripartire. Avrete molti dubbi sul vostro futuro percorso di vita e inizierete a pensare di modificare la vostra strada.

Bilancia: sarete in armonia con amici e parenti. Vorrete mantenere un rapporto sereno e basato sul rispetto reciproco. Non perderete la calma facilmente, ma ci terrete a puntualizzare alcune questioni. Il lavoro presenterà molte novità, non tutte facili d'accettare. Per fortuna, il vostro spirito d'adattamento vi consentirà di non arrendervi. Sarete curiosi nei confronti del mondo circostanti e tenderete ad ampliare le vostre conoscenze.

Scorpione: avrete molte idee, ma il coraggio di metterle in pratica vacillerà. Non vorrete affrontare ulteriori fallimenti e, per questo, preferirete viaggiare su una strada sicura.

L'oroscopo consiglia di essere un po' più intraprendenti nel rapporto con gli altri. Il partner avrà piena fiducia in voi e non smetterà di stupirvi con le sue parole cariche d'affetto. Una notizia inaspettata potrebbe modificare i vostri piani in meglio.

Previsioni zodiacali di giovedì 21 gennaio: Sagittario cagionevole, Capricorno preciso

Sagittario: la vostra salute sarà un po' cagionevole. Avrete bisogno di bilanciare la dieta e di aggiungere un po' di sport alla routine quotidiana. Per fortuna, si risolverà tutto in poco tempo. Il partner sarà un po' scontroso nei vostri confronti. Le previsioni zodiacali consigliano di non attaccarlo, senza prima aver chiesto spiegazioni. Alla base del suo comportamento, infatti, potrebbe esserci un motivo davvero importante.

Capricorno: non lascerete nulla al caso, sarete precisi e attenti ai particolari. Non amerete il disordine e cercherete di rispettare tutti gli impegni nell'agenda. Purtroppo un evento imprevisto potrebbe rivoluzionare i vostri piani. Non accetterete questi cambiamenti di buon grado, ma non potrete fare altro che adattarvi. Il partner avrà alcune richieste da farvi. Rimarrete sorpresi, ma cercherete di accontentarlo in tutti i modi possibili.

Acquario: tenderete a rimandare i vostri impegni, perché preferirete concentrarvi su hobby e passioni. Purtroppo, questo potrebbe ritorcersi contro di voi. L'oroscopo di domani consiglia di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. Il partner sarà un ottimo punto di riferimento per voi e cercherà di esservi d'aiuto.

Non dovrete avere paura di chiedere un supporto emotivo, perché potrebbe rivelarsi davvero stupefacente.

Pesci: avrete tanta voglia di divertirvi e di evadere dalla realtà. Vi lascerete alle spalle preoccupazioni e inutili stress e cercherete di vivere al massimo la giornata. Il partner adorerà stare con voi, condividerà le vostre pazzie e proporrà nuove attività da fare insieme. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di non trascurare gli impegni lavorativi. Successivamente, infatti, potreste pentirvene ed essere travolti da troppe responsabilità.