L'Oroscopo di venerdì 22 gennaio si concentra sui sentimenti più profondi di ciascuno. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario e quella di Luna, Marte e Urano nel segno del Toro. Venere e Plutone saranno in Capricorno, mentre Nettuno si troverà in Pesci.

Approfondiamo quali elementi avrà in serbo l'oroscopo di domani 21 gennaio per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di venerdì 22 gennaio: Toro profondo, Gemelli innamorati

Ariete: sarete molto testardi, soprattutto nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

Nonostante la situazione potrebbe rivolgersi contro di voi, non getterete la spugna. Farete fatica ad accettare le opinioni altri, perché non vorrete distogliere l'attenzione dalla vostra percezione. In amore, assumerete un atteggiamento poco collaborativo. Crederete di essere nel giusto, però, la realtà dei fatti potrebbe cambiare le carte in tavola. Attenzione a non indispettire il partner.

Toro: abbandonerete qualsiasi superficialità e vi dedicherete, anima e corpo, alla vostra relazione sentimentale. Vorrete vederla crescere sotto ai vostri occhi e, per questo, non lascerete nulla al caso. Affronterete le discussioni a testa alta, risolvendole nell'immediato e evitando di portare rancore. In ambito lavorativo, sarete molto ambiziosi, ma dovrete impegnarvi molto per raggiungere i risultati sperati.

Attenzione a non perdere l'occasione giusta.

Gemelli: raggiungerete un ottimo feeling con il partner. Sarete concentrati sulla vostra storia d'amore e non permetterete a nessuno di interferire. L'eccessiva vicinanza potrebbe causare dei sentimenti di gelosia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere il controllo delle emozioni e di valutare, con attenzione, tutte le vostre reazioni.

Premure eccessive, infatti, potrebbero essere poco gradite agli occhi della persona amata.

Cancro: non vorrete, per nessun motivo, separarvi dalla vostra routine quotidiana. Preferirete vivere secondo le vostre abitudini e non imbattervi in cambi di programma non necessari. Le discussioni, in questa giornata, non faranno proprio per voi. Metterete al primo posto la serenità e l'armonia.

Farete di tutto per rendere felice la persona amata. Quest'ultima, però, potrebbe desiderare vivere dei momenti più spericolati.

Oroscopo di domani 22 gennaio 2021: Vergine decisa, Bilancia rilassata

Leone: non riuscirete a separarvi dalla vostra libertà. Sarete lontani da qualsiasi tipo di legame. Non sopporterete le persone troppo invadenti e non avrete paura di mettere un freno alle loro critiche. I rapporti romantici non faranno presa su di voi, perché sarete troppo con centrati su altri aspetti della quotidianità. Darete priorità assoluta al lavoro e al successo che ne deriverà. Inoltre, non trascurerete i vostro hobby preferiti.

Vergine: nessuno sarà in grado di manipolare il vostro carattere. Crederete, senza tentennamenti, nei vostri principi e sarete in grado di allontanare le persone indesiderate.

Qualcuno potrebbe accusarvi di essere con la testa tra le nuvole, ma in verità sarete pieni di idee. Darete prova di grande intelligenza sul posto di lavoro e anche nella gestione della relazione di coppia. Attenzione a non sottovalutare l'intensità delle emozioni amorose.

Bilancia: non avrete voglia di correre troppo. Preferirete prendervi il giusto tempo per compiere le azioni desiderate. La riflessione vi aiuterà a non commettere inutili errori, ma potrebbe anche farvi perdere occasioni preziose. L'oroscopo consiglia di provare a raggiungere un giusto equilibrio tra accortezza e intraprendenza. In amore, concedere libertà alla persona amata, ma non sarete disposti a perdonare eventuali errori.

Scorpione: deciderete di modificare il vostro modo di agire e di relazionarvi con il prossimo.

Avrete in mente delle strategie che, con il tempo, potrebbero rivelarsi vincenti. Sarete in grado di organizzarvi in modo perfetto, ma dovrete mettere in conto qualche piccolo imprevisto. In amore, sarete pronti a concedere una seconda possibilità a chi ha sbagliato. Desidererete lasciarvi alle spalle le delusioni del passato, ma questa volta sarete molto più attenti.

Previsioni zodiacali del 22 gennaio: Capricorno intraprendente, cambiamenti per Acquario

Sagittario: nonostante la situazione non sia tra la migliori, non perderete fiducia nel futuro. Cercherete di migliorare le vostre qualità e di non farvi travolgere dall'ansia. Sarete molto interessati alle strategie di crescita personale e, per questo, consulterete anche alcuni manuali. Sarete troppo concentrati su voi stessi per occuparvi del partner.

Ciò potrebbe causare tensione all'interno del rapporto di coppia e spingere la persona amata ad allontanarsi.

Capricorno: avrete paura di non riuscire a riprendere in mano la vostra vita. Vi sembrerà di non avere molte alternative davanti a voi, ma la realtà sarà ben diversa. Fantasia e intraprendenza, infatti, saranno in grado di spingervi a vagliare nuove possibilità. Forse, non sarete del tutto convinti delle vostre scelte, ma solo agendo potrete osservarne le conseguenze. In amore avrete voglia di provare qualcosa di diverso e di travolgente.

Acquario: sarà il momento di lasciarvi alle spalle vecchie situazioni irrisolte. Vorrete acquisire nuove abitudini, per avere una padronanza di voi del tutto diversa. Ci saranno molti cambiamenti in vista, soprattutto dal punto di vista abitativo.

In amore, sarete tolleranti nei confronti del partner, ma non gli consentirete di mettervi i piedi in testa. Preferirete raggiungere un accordo comune, in modo da portare armonia e collaborazione nella relazione.

Pesci: sarete molto gentile verso gli altri. Cercherete di aiutarli in tutti i modi possibili e non vi tirerete indietro davanti a nessuna richiesta. Purtroppo, la meschinità del mondo si scontrerà con il vostro buon carattere. le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere gli occhi aperti e fare attenzione alle persone che incontrerete. Concedete la vostra fiducia solo se sarete davvero certi di chi avrete davanti.