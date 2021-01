L'Oroscopo di sabato 16 gennaio avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Le emozioni saranno le vere protagoniste della giornata, ma non mancheranno hobby e passioni. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Venere e Plutone in Capricorno e quella di Mercurio, Giove e Saturno in Acquario. Luna e Nettuno saranno nel segno dei Pesci, mentre Marte e Urano si troveranno in quello del Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 16 gennaio 2021. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 16 gennaio 2021: Toro poco fiducioso, Gemelli amanti dello sport

Ariete: vi aspetterà una giornata ricca d'impegni. Le sfide vi aiuteranno a ritrovare la motivazione, ma incideranno negativamente sul vostro umore. Verso la seconda metà della giornata, la stanchezza inizierà a farsi sentire. Forse, riterrete produttivo ridurre le ore di sonno, però, in realtà, questo vi si ritorcerà contro. La cosa migliore sarà dare al corpo e alla mente il giusto tempo per riposare. Questo corrisponderà a una maggiore lucidità.

Toro: non riporrete molta fiducia nel prossimo. Avrete paura di essere traditi e, per questo, preferirete non dare troppa confidenza. La solitudine vi renderà nervosi e poco inclini al dialogo. Perderete la pazienza facilmente e non riuscirete ad accettare il parere altrui.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere ogni contatto con l'esterno. Nel giro di poco tempo, potrete recuperare il controllo delle vostre emozioni e tornare quelli di sempre.

Gemelli: sarà il momento giusto per tornare in forma. Tornerete ad appassionarvi allo sport e alla sana alimentazione. Inizialmente non sarà facile adattarvi al nuovo stile di vita, ma la soddisfazione sarà più forte di qualsiasi difficoltà.

Cercherete di coinvolgere anche il partner in questo progetto. Purtroppo, apparirà un po' restio e poco collaborativo. Le emozioni avranno un ruolo chiave in questa giornata perché saranno alla base della vostra motivazione.

Cancro: proverete una forte curiosità verso le emozioni altrui. Cercherete di comprendere i meccanismi che sono alla base e non permetterete a nessuno di evitare le vostre domande.

Assumerete un atteggiamento ostinato, che potrebbe dare fastidio ai vostri amici. L'oroscopo consiglia di non spingere le persone a rivelarvi qualcosa che vogliono tenere segreto. Otterrete più risultati con grandi sorrisi e un pizzico di empatia.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle del 16 gennaio: Vergine scontrosa, aspettative per Bilancia

Leone: non avrete molto tempo da dedicare al partner. Sarete totalmente presi dagli impegni quotidiani e farete fatica a concentrarvi sui vostri sentimenti. La persona amata potrebbe sollevare alcuni dubbi riguardo al vostro atteggiamento. La cosa migliore sarà spiegare, con pazienza, i motivi che vi hanno condotto a questo momentaneo distacco. Sicuramente, la comprensione allevierà lo stress di coppia.

Vergine: non avrete molto controllo sulle vostre emozioni. Tenderete ad attaccare per nulla e darete poco valore alle parole pronunciate. Qualcuno dei vostri cari, in seguito a questo atteggiamento, potrebbe rimanerci molto male. Vi vergognerete un po' a chiedere scusa, ma sarà l'unico modo per riportare la pace nei vostri rapporti interpersonali. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare una valvola di sfogo efficace.

Bilancia: non vedrete l'ora di poter sfruttare una ghiotta opportunità lavorativa. Farete del vostro meglio per farvi notare e non permetterete a nessuno di avere la meglio su di voi. Si tratterà di una competizione accesa, carica di aspettativa e potenzialmente dannosa. Lo stress, infatti, aumenterà notevolmente e potrebbe causare un forte abbassamento del tono dell'umore.

Il partner potrebbe chiedervi di rallentare i ritmi.

Scorpione: non sarà una giornata molto diversa dalle altre. Seguirete la solita routine quotidiana e vi rapporterete con le stesse persone di sempre. Avrete bisogno di qualcosa di diverso, che possa aiutarvi a ritrovare la giusta energia. L'oroscopo di domani consiglia di provare a cimentarvi in qualche nuovo hobby. Forse, all'inizio, i risultati non saranno sorprendenti, però, con il tempo, finirete per appassionarvi. Il partner sarà un po' distaccato da voi.

Previsioni astrologiche di domani 16 gennaio: Capricorno esigente e incertezza per Pesci

Sagittario: potreste ricevere le scuse di una persona molto importante per voi. Non saprete come comportarvi, ma sarete felici di questo riavvicinamento.

Dovrete lavorare molto su voi stessi e sul vostro modo di rapportarvi con le persone. La sincerità sarà sempre ben apprezzata, mentre atteggiamenti artefatti e macchinosi verrano considerati negativi. Non sarà il momento giusto per mettervi alla ricerca di un partner.

Capricorno: sarete molto esigenti nei confronti della persona amata. Pretenderete che vi sia accanto e che vi offra un valido supporto emotivo. In tutto questo, però, non terrete conto della sua situazione e delle sue problematiche. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di chiedere, senza ordinare. Avere un atteggiamento ostile non farà altro che allontanare il partner. Il lavoro sarà poco rilassante e ricco di responsabilità.

Acquario: dovrete dare grande prova di voi stessi.

Vi servirà tutto il vostro coraggio per non fallire nelle prove che dovrete affrontare. Agli occhi degli altri, forse, appariranno come qualcosa da niente, ma per voi le cose saranno ben diverse. Vi servirà un pizzico di fortuna e tanta autostima. Se la fiducia in voi stessi vacillerà, potreste non essere più in grado di portare a termine gli obiettivi. La presenza del partner sarà positiva e costante.

Pesci: sarà una giornata ricca d'incertezza. Farete fatica a orientarvi tra i vostri sentimenti, soprattutto quando in ballo ci saranno persone diverse. Il vostro istinto vi suggerirà di abbandonare qualunque precauzione e di seguire il cuore, ma saprete di dover essere più riflessivi. Il rapporto con i colleghi potrebbe diventare problematico a causa di alcune incomprensioni.

Il dialogo sarà utile, anche se solo parzialmente efficace.