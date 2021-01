L'Oroscopo di martedì 19 gennaio ha in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani sarà possibile notare la permanenza di Sole, Venere e Plutone in Capricorno e quella di Marte e Urano in Toro. Mercurio, Giove e Saturno saranno in Acquario, mentre Luna e Nettuno si troveranno rispettivamente in Ariete e Pesci.

Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 19 gennaio. I profili zodiacali riguarderanno tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di martedì 19 gennaio: Gemelli stressati, Cancro stanco

Ariete: avrete paura di esprimere le vostre opinioni perché penserete che gli altri non possano comprendervi fino in fondo.

Tenderete a rimanere da soli e a dedicare del tempo a riflessioni profonde. Saranno poche le persone che considererete degne della vostra fiducia. L'oroscopo però consiglia di non esagerare con la selezione: in futuro potreste pentirvene. Il partner non occuperà un ruolo centrale.

Toro: darete un valore enorme ai sentimenti e per questo non sopporterete tutti coloro che si esprimeranno con una certa superficialità. Avrete a che fare con persone opportuniste, concentrate solo sul successo e sul denaro. Le previsioni zodiacali consigliano di non farvi rovinare la giornata da loro. Rimanete fedeli al vostro modo di essere e perseguite con costanza gli obiettivi prefissati.

Gemelli: sentirete il bisogno di trascorrere più tempo con il partner, ma gli impegni pressanti occuperanno tutti i momenti della vostra giornata.

La cosa migliore sarà spiegarvi con sincerità, senza inventare scuse e senza dare vita a piani poco realistici. La persona amata sicuramente capirà e cercherà di aiutarvi ad affrontare tutto con più serenità. Ci saranno delle piccole discussioni in famiglia a causa dell'eccessivo nervosismo.

Cancro: nonostante sia solo martedì, sentirete già il peso della settimana.

Per recuperare le energie dovrete apportare qualche piccola modifica alla routine quotidiana. Un maggiore equilibrio infatti vi consentirà di muovervi più agevolmente tra i diversi impegni. Inoltre, se darete ascolto ai vostri affetti più cari, potreste iniziare a osservare le situazioni da nuovi punti di vista. Lo shopping costituirà una buona valvola di sfogo.

Previsioni zodiacali e suggerimenti dalle stelle del 19 gennaio: Bilancia amante della natura, Scorpione incerto

Leone: vi preparerete ad affrontare un cambiamento molto importante. La vostra vita potrebbe subire un brusco cambio di rotta ed entrare in contatto con numerosissime novità. Il successo di questa nuova sfida dipenderà principalmente dal modo in cui affronterete il tutto. Se manterrete un atteggiamento positivo, aperto e propositivo, non avrete alcun problema. In amore la situazione rimarrà stabile.

Vergine: sarà il momento giusto per ridefinire le vostre priorità. Dovrete fare un po' d'ordine nella vostra vita, soprattutto perché, a breve, ci sarà un importante cambiamento. Avvertirete la necessità di migliorare il rapporto con gli amici.

Deciderete di trascorrere un po' di tempo insieme e di confidarvi a cuore aperto. Potreste rimanere molto sorpresi dai risultati delle vostre conversazioni.

Bilancia: sentirete il bisogno di fortificare il contatto con la natura. Da troppo tempo non vi concedete un po' di tempo per passeggiare e per fare un po' di sport all'aria aperta. Sarà una giornata di rinascita, dove metterete al primo posto voi stessi e dove rafforzerete la vostra autostima. Il rapporto con la famiglia migliorerà molto e anche quello con gli amici. Il vostro umore positivo infatti sarà in grado di coinvolgere tutti.

Scorpione: vi troverete davanti a un bivio. La vostra indecisione potrebbe bloccarvi e impedirvi di avanzare. Non saprete come comportarvi perché vi sembrerà di dover rendere conto a troppe persone.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di scegliere in base a ciò che vi rende felici. Con il partner ci saranno delle piccole discussioni: riguarderanno cose di poco conto, ma andranno risolte prima che peggiorino.

Previsioni astrologiche di domani 19 gennaio: Sagittario innamorato, Pesci spirituali

Sagittario: il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner. Vi sentirete totalmente conquistati dalla storia d'amore che state vivendo e avrete occhi solo per la vostra dolce metà. Sarete gentili e avrete mille accortezze per la persona amata. Il lavoro, al contrario, subirà una piccola battuta d'arresto. Avrete bisogno di recuperare la concentrazione per ritornare quelli di sempre. Per fortuna sarà una situazione di breve durata.

Capricorno: alcune sfide sul posto di lavoro vi metteranno alla prova. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per uscirne vincitori. Purtroppo, verso la seconda metà della giornata, il vostro umore inizierà ad accusare il colpo. Sarete lunatici e poco inclini al dialogo. L'oroscopo consiglia di rilassarvi davanti a una tisana calda e al vostro film preferito. Queste semplici azioni aiuteranno ad alleviare lo stress.

Acquario: sarete molto legati alla vostra famiglia. Vi impegnerete per renderla felice ed escogirete nuovi metodi per portare un po' di colore tra le mura domestiche. La nostalgia dei tempi passati purtroppo si farà sentire, ma cercherete di mantenere il controllo. La routine quotidiana si adatterà al nuovo stile di vita e vi consentirà di scoprire hobby sconosciuti.

Un po' d'allenamento fisico vi renderà più energici.

Pesci: enfatizzerete il lato più spirituale di voi. Tenderete a riflettere su questioni esistenziali. Non saprete darvi delle risposte certe, ma continuerete a porvi nuove domande. Chi vi sarà attorno potrebbe non comprendere il vostro punto di vista. Voi però non avvertirete la necessità di dare spiegazioni. Vi sentirete a vostro agio e sarete pronti a trascorrere una giornata serena. Sarete un po' goffi sul posto di lavoro.