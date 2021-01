Inizia un nuovo mese e con esso anche una nuova settimana. Sarà tempo di progetti e di novità. L'oroscopo di lunedì 1°febbraio ruoterà attorno all'intensità dei sentimenti e ai desideri più profondi. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario e quella di Venere e Plutone in Capricorno. Marte e Urano saranno nel segno del Toro, mentre Luna e Nettuno si troveranno rispettivamente in Vergine e in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 31 febbraio 2021. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 1°febbraio 2021: Gemelli affettuosi, Cancro sottotono

Ariete: vorrete avere tutto sotto controllo. Non sopporterete che qualcuno neghi le vostre richieste e sarete molto determinati sul posto di lavoro. Cercherete di sfruttare ogni vostra risorsa, ma l'ambizione rischierà di spingervi a fare cose poco carine nei confronti degli altri. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di percorrere la vostra strada, senza incidere negativamente su quella dei colleghi. Le soddisfazioni arriveranno.

Toro: sarà necessario prendervi più cura di voi stessi. Tenderete a trascurare le ore di sonno e l'importanza di una dieta equilibrata. Sarete talmente presi dagli impegni lavorativi, ma diminuirete anche le attenzioni verso il partner.

Per migliorare le cose, dovrete ristabilire un ordine ben preciso. Forse, vi sembrerà di rinunciare a qualcosa, ma la realtà sarà ben diversa. La persona amata sarà felice di vedervi più collaborativi.

Gemelli: non avrete voglia di essere messi in ombra dalla presenza degli altri. Lotterete per recuperare il vostro posto nel mondo, ma qualcosa andrà per il verso sbagliato.

Avrete bisogno di confidarvi con una persona leale e di trovare il coraggio per tornare a mettervi in gioco. Per fortuna, il rapporto con il partner sarà positivo e caratterizzato da tanto affetto. Potrete sempre contare su di lui, anche nelle situazioni più complesse.

Cancro: sarà una giornata un po' sottotono dal punto di vista sentimentale. Il partner sarà molto esigente e cercherà di convincervi a fare cose che non condividerete.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di puntare i piedi e di non dargliela vinta. Un vostro cedimento, infatti, potrebbe basare la relazione su presupposti sbagliati. Sarà necessario un confronto aperto e diretto.

Previsioni astrologiche di domani 1°febbraio: Vergine creativa, Bilancia determinata

Leone: avrete molta voglia di fare e le vostre energie ve lo consentiranno. Sarete pronti a ottenere tutto ciò che credete di meritare. I rapporti con gli altri, però, potrebbero diventare difficili da gestire. Non sopporterete domande troppo personali e tenderete a reagire in modo brusco. Forse, ferirete una persona importante per voi. La soluzione migliore sarà chiederle scusa e spiegarle le vostre ragioni.

Vergine: la vostra creatività non avrà fine.

Sarete un vulcano di idee e proverete a metterle in pratica sotto ogni forma. L'obiettivo sarà quello di migliorare la situazione finanziaria. Vorreste vivere una vita serena, senza pensieri avvilenti o nostalgici. Ovviamente, ci vorrà del tempo e dovrete tenere duro prima di realizzare i vostri sogni. Il partner sarà un po' svogliato, a causa delle recenti delusioni lavorative.

Bilancia: sarà una giornata positiva, sia sotto il punto di vista lavorativo che romantico. Saprete mettervi in gioco, ma senza esagerare. Vorrete essere notati per i vostri meriti e non per il vostro atteggiamento. Il partner sarà un grande supporto emotivo. Vi aiuterà a superare le piccole crisi quotidiane e cercherà di dare il suo contributo in tutto ciò che dovrete affrontare.

Il rapporto di coppia diventerà più saldo.

Scorpione: farete fatica a tenere la rabbia sotto controllo. Vi basterà poco per perdere la pazienza, ma rimarrete saldi nei vostri obiettivi. Avrete un piano più grande da portare a termine e vi sforzerete di non dare adito a inutili discussioni. Il partner potrebbe avere qualcosa da ridire sul vostro cambio d'atteggiamento. Le ore serali, per fortuna, saranno più positive e caratterizzate da un'allegria contagiosa.

Oroscopo di lunedì 1°febbraio: Capricorno sincero, delusione per Pesci

Sagittario: non avrete molta voglia di impegnarvi in ambito sentimentale, preferirete vivere il momento, senza dover pensare al futuro. Sarete liberi di fare ciò che vi farà stare bene, ma dovrete essere sinceri con il partner e spiegargli, si da subito, le vostre attenzioni.

Si prospetteranno buone possibilità in ambito lavorativo, ma dovrete essere pazienti e attendere il momento giusto.

Capricorno: sarete sinceri e leali in amicizia. Lotterete per il benessere dei vostri amici e non permetterete a nessuno di mancargli di rispetto. Il legame sarà così saldo da darvi la sensazione si avere una seconda famiglia. Questo vi renderà allegri e produttivi, ma attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia. Infatti, potrebbero esserci delle persone un po' troppo invidiose.

Acquario: il rapporto con i colleghi non sarà dei più rosei. Vorreste instaurare un'amicizia superficiale e basata sulle necessità lavorative, ma non vi sarà possibile. L'oroscopo di domani consiglia di tenere duro e di non farvi rovinare l'umore.

Nel corso della giornata, ci saranno degli eventi che vi renderanno molto felici. Il partner avrà un a richiesta importante da farvi: attenzione a come reagirete.

Pesci: avrete molte aspettative riguardo al vostro rapporto di coppia, ma dovrete ricredervi. Purtroppo, l'amore non è quello delle favole. Sarà necessario mettere le cose in chiaro con il partner e parlare a cuore aperto. Solo se i vostri desideri coincideranno, allora potrete lavorare su qualcosa di comune. In ambito lavorativo, la situazione rimarrà stabile. Nonostante qualche piccolo imprevisto, avrete modo di dimostrare le vostre capacità.