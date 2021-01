L'Oroscopo di martedì 5 gennaio ruoterà attorno all'intensità dei sentimenti. Amore e senso del dovere saranno i due elementi principali di questa giornata. Osservando la mappa celeste di martedì, sarà possibile notare la presenza di Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno e quella di Giove e Saturno in Acquario. La Luna si sposterà in Bilancia, mentre Venere, Marte e Urano si troveranno rispettivamente in Sagittario, Ariete e Toro. Per finire, Nettuno sarà in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'oroscopo del 5 gennaio per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 5 gennaio: relax per il Toro, Cancro malinconico

Ariete: non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Avrete bisogno di riposare e di recuperare le forze. Il vostro istinto vi suggerirà di continuare a insistere nel raggiungimento dei vostri obiettivi, ma il corpo opporrà resistenza. Oltrepassare i limiti potrebbe rivelarsi controproducente. La cosa migliore sarà assecondare i propri bisogni, per poi migliorare successivamente. In amore, ci sarà un po' di tensione emotiva.

Toro: finalmente, potrete rilassarvi e dedicarvi all'amore del partner. Vorrete trascorrere una giornata all'insegna delle coccole e dell'affetto. Ogni carezza ricevuta vi trasmetterà una sensazione di grande gioia. Vi sentirete affini alla persona amata, sia dal punto di vista fisico e mentale.

Nonostante il fuoco della passione, ci saranno degli impegni che non dovrete trascurare. Le previsioni zodiacali consigliano di organizzarvi in modo attento e preciso.

Gemelli: vivrete momenti di grande crescita personale. Farete il punto della situazione e comprenderete come muovervi per realizzare i vostri desideri. Calcolerete ogni mossa, cercando di evitare qualunque tipo di imprevisto.

Forse, avrete la tentazione di fuggire davanti a sfide inaspettate, ma non sarà la soluzione giusta. A volte, dietro alle novità si nascondono delle opportunità da non sottovalutare. La presenza degli amici sarà fondamentale per essere felici.

Cancro: la malinconia vi colpirà nel bel mezzo della giornata. Cambierete, repentinamente, umore, ma cercherete di non darli a vedere.

Per le persone più fidate non avrete segreti, ma con le altre riuscirete a recitare bene la vostra parte. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciarvi abbattere da momenti di tristezza. Non impiegherete molto a ritrovare il sorriso. L'importante sarà non arrendervi.

Previsioni dalle stelle del 5 gennaio: Vergine razionale, Scorpione leale

Leone: i buoni propositi fatti a inizio anno cominceranno già a vacillare. Perderete interesse verso alcune cose e vi appassionerete ad altre. Se seguirete i vostri desideri, non avrete nulla di cui rimproverarvi, ma attenzione a non trascurare le cose davvero importanti. Ci saranno delle priorità che dovrete rispettare perché, se non lo farete, potrete avere delle ripercussioni negative. Il partner sarà anche un ottimo amico e consigliere.

Vergine: il vostro lato razionale prenderà il sopravvento su quello emotivo. I sentimenti vi diranno di agire in un certo modo, ma sarete troppo legati ad azioni concrete per seguirli. La cosa migliore sarà trovare un giusto equilibrio, in modo da non sacrificare nulla. Qualche passeggiata in compagnia vi aiuterà a ritrovare l'allegria e la serenità. Avrete bisogno di sfogarvi e di discutere di questioni importanti. L'importante sarà trovare una persona degna di fiducia.

Bilancia: avrete tanta voglia di fare e di mettervi in gioco. Vi lascerete alle spalle le delusioni del passato, per dare spazio a momenti di gioia e di spensieratezza. Lo studio susciterà una grande attrazione su di voi, così come gli impegni lavorativi. Non starete fermi un solo minuto perché non vorrete sprecare il vostro tempo.

Ricordatevi, però, di rispettare gli orari dei pasti e del sonno. Non vi sarà di alcun aiuto sacrificare le ore notturne.

Scorpione: negli amici troverete gli specchi della vostra anima. Vi sentirete molto legati a loro e cercherete di passare più tempo possibile insieme. Questa connessione vi aiuterà ad affrontare, con più semplicità, le sfide quotidiane. Avrete sempre qualcuno su cui contare e voi, per primi, offrirete lealtà e sincerità. Il partner, forse, mostrerà qualche sentimento di gelosia perché vorrà essere coinvolto nelle vostre amicizie.

Previsioni astrologiche e consigli dagli astri: Sagittario litigioso, Capricorno avventuroso

Sagittario: le discussioni con il partner non si appianeranno molto facilmente. Avrete bisogno di un confronto diretto e sincero, per comprendere il punto di vista reciproco e capire come risolvere la situazione.

Vi servirà molta pazienza e una grande capacità di autocontrollo. Atteggiamenti bruschi o scostanti verranno percepiti in modo errato dalla persona amata. Per fortuna, il vostro istinto vi aiuterà in questa situazione.

Capricorno: lo spirito d'avventura non vi mancherà. Non vedrete l'ora di iniziare ad affrontare le sfide che il nuovo anno vi proporrà. Non avrete paura nei confronti del futuro, perché saprete di potercela fare. Ovviamente, alcune incertezze vi lasceranno con il fiato sospeso, ma preferirete non pensarci. Amici, famiglia e partner saranno i vostri punti di riferimento principale. L'allegria vi aiuterà a combattere la solitudine e il timore dell'abbandono.

Acquario: vi peserà molto rispettare alcuni doveri. Avrete voglia di rilassarvi davanti ai vostri film preferito o di rallegrarvi con un po' di musica.

Purtroppo, non potrete sottrarvi ai vostri impegni. Il malumore che accumulerete renderà le cose ancora più difficile. Per fortuna, troverete un po' si serenità negli occhi del partner. La sua compagnia vi aiuterà a superare i momenti più difficili e a riprendere il controllo della vostra vita.

Pesci: avrete bisogno di solitudine e di silenzio. Il contatto con le altre persone vi renderà nervosi, perché non sarete nella condizione d'animo giusta per ascoltare. I vostri hobby prenderanno il sopravvento e vi spingeranno a scoprire attività sconosciute. Potrete dare sfogo alla vostra fantasia e, dal niente, creare qualcosa di bello. Non dimenticate, però, di rispettare gli orari lavorativi e di portare a termine le mansioni assegnate.