Le vacanze, ormai, sono terminate. È tempo di rimboccarsi le maniche e lavorare su nuovi progetti da realizzare. L'Oroscopo del 6 gennaio ruoterà attorno ai cambiamenti che attenderanno i segni zodiacali. La volta celeste di domani presenterà Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno, mentre Giove e Saturno saranno in Acquario. Interessanti saranno le posizioni di Venere, Marte e Urano, rispettivamente in Sagittario, Ariete e Toro. La Luna si troverà nel segno della Bilancia e Nettuno in quello dei Pesci.

Scopriamo quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 6 gennaio dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di mercoledì 6 gennaio: relax per Ariete, Gemelli innamorati

Ariete: vi sentirete sereni e rilassati. Dopo una giornata un po' incerta, riprenderete il controllo di voi stessi. Vi muoverete con più sicurezza all'interno della vostra routine quotidiana. Introdurrete nuove abitudini e ne lascerete indietro delle altre. Il partner sarà disposto ad ascoltarvi e a offrirvi un chiarimento su alcune questioni lasciate irrisolte. Forse le sue parole deluderanno le vostre aspettative, ma prima di saltare a conclusioni affrettate, ascoltate tutto ciò che avrà da dirvi: potreste rimanere sorpresi!

Toro: sarà il momento giusto per rimboccarvi le maniche e tornare a occuparvi dei vostri progetti. Un'energia travolgente guiderà le vostre azioni e vi spingerà a ottenere sempre di più.

Gli amici saranno un punto di riferimento importante e la loro compagnia vi aiuterà a superare i momenti più difficili. La fiducia in voi stessi sarà fondamentale in questi casi, forse dovrete lavorare su questioni che vi lasceranno un po' perplessi. L'indecisione sparirà grazie alla logica e alla razionalità.

Gemelli: l'amore tornerà a sorridervi.

Il rapporto con il partner si intensificherà e vi sentirete entusiasti dei vostri sentimenti. Avrete molte attenzioni verso la persona amata, ma non sottovaluterete le vostre necessità. Vi sentirete pronti a rimettervi in gioco. Un pizzico di timore frenerà i vostri progetti, ma se smetterete di pensare in grande, non potrete mai realizzare i vostri sogni.

Un consiglio da parte di un amico fidato vi cambierà la giornata. Se crederete nelle vostre capacità, non avrete rivali.

Cancro: vi sentirete in competizione con voi stessi. Vi porrete degli obiettivi e farete di tutto per superarli. Purtroppo questo vi causerà molto stress e vi spingerà a chiudervi in voi stessi. Rimarrete delusi da alcuni particolari che mineranno la vostra autostima. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rispettare i vostri limiti. Traguardi troppo ambiziosi, infatti, non vi consentiranno di esplorare al meglio il vostro potenziale. Chiedere aiuto al partner potrebbe essere un'ottima idea per ritrovare l'equilibrio.

Previsioni zodiacali di domani 6 gennaio: Leone deluso, Scorpione lunatico

Leone: dovrete affrontare una situazione che vi lascerà con l'amaro in bocca.

Si affacceranno dubbi e paure a causa del vostro malumore. Farete fatica a intravedere un raggio di sole tra le nubi scure, ma qualcuno vi aiuterà a ritrovare la forza necessaria. Ci vorrà qualche giorno affinché la ripresa sia completa, ma non temete: tornerete alla normalità! Il partner avrà in serbo per voi una sorpresa. Vi sentirete in dovere di ricambiare, ma non sarà ancora il momento giusto. Potrete farlo dopo aver superato questo momento di difficoltà.

Vergine: il vostro umore sarà più stabile dei giorni precedenti, ma ancora non vi sentirete al top. Avrete delle questioni da risolvere riguardanti la vostra vita privata. Non sarà niente di troppo complicato, vi basterà analizzare, nel dettaglio, gli elementi che avrete in mano. Non potrete controllare le vostre emozioni, ma deciderete di ridimensionare il valore di alcune sensazioni.

Amerete prendervi cura della casa e della vostra famiglia, però non rinuncerete ai vostri hobby preferiti.

Bilancia: avrete bisogno di un po' di tempo da dedicare solo a voi stessi. Fino a ora siete stati gentili e altruisti con tutti, ma vi renderete conto di dover staccare la spina, almeno per un po'. Tornare a essere padroni del vostro spazio personale vi consentirà di rapportarvi in modo più sincero ed equilibrato con le vostre emozioni. Il partner apprezzerà solo in parte questo cambiamento, perché ci saranno alcune piccole discussioni di coppia. Per fortuna riuscirete a raggiungere un valido compromesso.

Scorpione: avrete la sensazione di essere a bordo di una giostra. Cambierete umore con molta facilità e non permetterete alle vostre emozioni di fluire liberamente.

Sarete molto trattenuti, soprattutto perché non avrete voglia di lasciarvi travolgere da inutili discussioni. Avvertirete il bisogno di fare un'accurata selezione delle persone a cui tenete davvero. Preferirete lasciarvi alle spalle chi vi tormenta con la sua negatività e la sua invidia. Non sarà una decisione facile, ma vi farà sentire molto meglio.

Previsioni astrologiche del 6 gennaio: Capricorno testardo, Acquario affettuoso

Sagittario: sarà una giornata all'insegna della passione, non solo nei confronti del partner, ma verso tutto ciò che farete. Sprigionerete entusiasmo ed energia positiva. Questo non passerà inosservato agli occhi degli amici più cari, che faranno a gara per starvi accanto. Esprimerete un fascino travolgente, che lascerà tutti senza parole.

Potreste subire avance da qualcuno non gradito. Forse vi tratterrete per non ferire i suoi sentimenti, ma la cosa migliore sarà dire la verità. Non tenete all'oscuro il partner, potreste pentirvene.

Capricorno: la vostra testardaggine raggiungerà picchi sorprendenti. Nessuno infatti, nonostante i numerosi sforzi, riuscirà a farvi cambiare idea. Questo potrebbe giocare a vostro favore se farete le scelte giuste però, in caso contrario, diventerà controproducente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di valutare ogni mossa prima di agire. Le conseguenze dovranno essere analizzate accuratamente perché, in un secondo momento, rischierete di non poter tornare indietro. Attenzione a non trascurare la persona amata.

Acquario: dedicherete la giornata alla vostra famiglia.

Vi sentirete molto vicini agli affetti più cari, tanto che cercherete di renderli felici a tutti i costi. Purtroppo dovrete affrontare qualche piccolo problema di salute. Non sarà niente di grave, ma abbasserà il tono del vostro umore. Un po' di riposo e una tisana calda vi faranno tornare come nuovi. Avrete tante aspettative per l'anno nuovo, dovrete solo impegnarvi per metterle in pratica. Rafforzando la fiducia in voi stessi potrete lasciarvi alle spalle eventuali paure.

Pesci: il senso del dovere vi spingerà ad agire in un modo che non condividerete. Vorreste fare altro e comportarvi in modo diverso, ma non riuscirete a lasciarvi andare. Avrete paura del giudizio degli altri, perché non vorrete essere criticati, soprattutto dal partner e dalla famiglia.

Escluderete la possibilità di affrontare una conversazione con loro a riguardo, ma potreste iniziare a compiere dei piccoli passi nella giusta direzione. Una volta iniziato tutto si rivelerà più semplice del previsto e ne sarete felici.