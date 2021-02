L'Oroscopo del girono di mercoledì 10 febbraio è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle a metà percorso settimanale? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione dei segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, iniziamo pure a sottolineare il segno migliore in assoluto, l'Acquario. Ai fortunati amici nativi nel predetto simbolo astrale di Aria l'Astrologia odierna regala una splendida sorpresa: oltre alla Luna nel segno, anche Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno saranno tutti nel segno!

Facile intuire una giornata dalle mille opportunità per i nativi dell'Acquario, fatto salvo ovviamente il buon aspetto anche dell'ascendente: a grandi linee possiamo dire che la positività si riduce di un buon 15% in caso di ascendente valutato con quattro stelle; ancor più accentuata la diminuzione, tipo del 25-30% se si ha come ascendente uno tra i segni indicati sottotono o in giornata da "ko" (la classifica completa è consultabile alla fine).

Un altro simbolo astrale indicato tra i fortunati, soprattutto in amore, questo mercoledì risulta essere il Capricorno: il segno di Terra potrà contare sull'ottimo aspetto di Marte in trigono a Plutone, quest'ultimo pianeta presente nel proprio settore. Invece a dover lottare contro astri decisamente poco affabili verso il segno saranno coloro dello Scorpione, nel contesto considerati in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro segno per segno per poi dare meritato spazio alla classifica completa, valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 10 febbraio

Bilancia: ★★★★. Si preannuncia abbastanza discreto il periodo di centro settimana. Per gran parte della giornata sarete di buonumore e riuscirete anche a fare le cose che vi piacciono in modo facile ed anche abbastanza veloce (come tanti di voi amano!).

In serata invece, qualcosa o qualcuno potrebbe mettere addosso un po’ di nervosismo: cercate di tenerlo a bada, ok? In amore invece, parlando in direzione della coppia, diciamo che sarà il giorno giusto per affrontare col partner eventuali situazioni che in questi ultimi tempi hanno dato da pensare (evitiamo di proposito di dire che vi stanno letteralmente facendo impazzire, sarebbe troppo!).

Mettete da parte il vostro individualismo e fate la vostra parte: target, trovare soluzioni soddisfacenti per entrambi. Single, sarete molto felici ma la vostra mente non sarà del tutto libera dai pensieri. Per poter vivere a pieno la magia di un nuovo amore dovreste liberarvi delle paure che avete dentro: urge fare una sincera autoanalisi. Nel lavoro infine, avrete un forte intuito e abbastanza capacità di leggere nel cuore delle persone. Due qualità, queste, che vi permetteranno di conquistare la fiducia degli altri e ottenere il sostegno di chi conta.

Scorpione: ★★★. Giornata messa in conto dalle stelle come senz'altro "sottotono". Quindi questo mercoledì è stato valutato nelle predizioni zodiacali con le solite tre stelline riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress.

In linea generale dunque, si presume un periodo in grado di portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. Intanto, per ciò che concerne il lato sentimentale del segno, in amore si prospettano litigi con la persona del cuore oppure con qualche amico/a: calma, non sarà mica la fine del mondo; alla fine tutto si può aggiustare. Voi sapete bene come fare pace, quindi metteteci un po' d'impegno e provateci, ok? Single, se guarderete soltanto il lato interessante delle cose potreste perdere le emozioni principali della vita. In questi giorni non sarà semplice allineare tutti gli aspetti dell'esistenza, ma con un po' di pazienza e buona volontà forse riuscirete a farlo. Nel lavoro infine, scorrerà tutto come sempre, senza grosse sorprese o cambiamenti: fate quello che avete sempre fatto, con serenità e fiducia verso le proprie capacità professionali.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 10 febbraio al Sagittario predice un periodo magnifico a tantissimi di voi del segno (scoprite a fine articolo quante stelle ha in classifica il vostro ascendente e rafforzate oppure diminuite le aspettative). Senz'altro nel periodo sarete più che soddisfatti e abbastanza più pazienti del solito. Diciamo che tutto ciò che accadrà di positivo sarà in massima parte il risultato di vostre azioni precedenti. Per quanto riguarda l'amore, gli astri indicano che (forse) vi sentirete più ottimisti e aperti del solito, in primis nei confronti del vostro partner. Sarà il momento di esprimere il vostro punto di vista su una questione delicata, nonché rafforzare le basi del vostro rapporto: iniziare a lavorare su progetti condivisi potrebbe essere una scelta saggia.

Single, potrete contare su un surplus di buona energia, più del solito, grazie alle influenze lunari; per questo vi sveglierete carichi e grintosi con tanta di voglia di fare. Nel lavoro, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Saper rinnovare un percorso di scelte già fatte potrebbe essere un comportamento saggio, certamente in grado di catapultare verso un periodo favorevole.

Mercoledì 10 febbraio, oroscopo e stelle

Capricorno: ★★★★★. La giornata sotto esame coincidente con il giro di boa settimanale sarà sicuramente ottima per il segno. Con un pizzico di fortuna senz'altro il "buon" Marte, in trigono al vostro Plutone, darà una bella spintarella alla vostra capacità organizzativa, magari offrendo su un piatto d'argento la possibilità di incrementare affari e/o entrate.

Nel lavoro, spesso vi lasciate muovere dagli istinti che si agitano nel cuore, senza pensare alle possibili conseguenze. Come sempre anche questo mercoledì seguirete il vostro impulso e fortunatamente non sbaglierete. Per quanto concerne i rapporti d'amore, gli astri indicano che il buon umore renderà sicuramente positivo tutto ciò che riguarderà la sfera emozionale di coppia. Tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme al partner: approfittare di questa splendida giornata puntando magari tutto su iniziative ad ampio respiro, oppure per dare una buona spinta a situazioni eventualmente in stallo. Single, le stelle vi metteranno sotto una luce splendente, pertanto potreste ottenere tutto ciò che desiderate di più dalla vita. Vi sentirete molto bene, sarete al pieno del vostro vigore fisico e pronti per nuove interessanti avventure: cosa desiderare di più dalla vita?

Acquario: 'top del giorno'. Ottimo periodo per affrontare, discutere, decidere o mettere in pratica qualsiasi cosa possa passare per la mente di voi nativi. Specialmente le situazioni in bilico tra positività e negatività legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato, di certo troveranno una giusta soluzione. A dare campo libero a qualsiasi tipo di intervento da parte vostra sarà l'interessantissima posizione della Luna, per voi in entrata nel segno proprio questo mercoledì alle ore 02:20 della notte. Pertanto, specialmente in amore, non esitate a confidare al partner i vostri desideri. L’intesa sarà molto alta e potrebbe concedervi tutto ciò che volete. Single, giornata positiva anche per tantissimi di voi ancora "cuori solitari" (e non per propria scelta).

Grazie alla positiva presenza della Luna nel segno, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, così come nulla fosse. Ma affinché questo possa avvenire occorre che vi rendiate disponibili, più aperti al dialogo e pronti ad accettare qualsiasi rischio a livello affettivo. Nel lavoro, energie e produttività andranno di pari passo: approfittatene per mettere in luce le vostre innumerevoli qualità.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 10 febbraio anticipa già da adesso che potrebbe essere un giorno al limite della perfezione più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni all'infinito potrebbero risultare solo un ricordo, alcune di esse smettere di dare ansia. In generale altresì, gli astri comunque assicureranno una forma fisica quasi perfetta con una buona tenuta muscolare: se praticate un’attività sportiva otterrete risultati oggettivamente positivi.

In coppia l'amore sarà al top: il periodo potrebbe segnare l'inizio di una piccola rinascita. Ultimamente non avete avuto molto dalla vita e quel poco non è stato "goduto" pienamente. Da questo mercoledì pertanto la musica potrebbe cambiare (a favore): in campo affettivo potrebbero nascere nuove e belle sensazioni oppure prender vita importanti progetti. Single, se siete alla ricerca di nuove compagnie o nuove amicizie, questo sarà il momento giusto per "attaccar bottone" come si suol dire. Marte e Plutone, entrambi in sestile al vostro Nettuno, vi aiuteranno e vi sosterranno nelle relazioni sociali, regalando interessanti soddisfazioni. Nel lavoro, per concludere, impegno e trasparenza vi premieranno, anche se potreste dover fare i conti con i soliti risvolti economici.

Tranquilli, una eventuale questione finanziaria in sospeso si risolverà sicuramente, questo grazie all'intervento di una persona molto stimata.

Classifica del giorno 10 febbraio, tutti i segni

Pronta da consultare, la classifica del giorno completa inerente tutti e dodici i segni dello zodiaco. A cosa serve questa scaletta? Innanzitutto indica la qualità della giornata in analisi, in questo caso mercoledì 10 febbraio; e poi è comoda per "aggiustare" la previsione generale presente nell'oroscopo sul segno in relazione al proprio ascendente. Più quest'ultimo sarà posizionato in alto nella classifica, migliore e più affidabile risulterà la previsione. Ricordiamo qualsiasi oroscopo generalizzato, ossia relativo a tutti i segni, è sempre indicativo e mai affidabile al 100%.

Quindi un ottimo strumento per valutare ancora meglio il periodo a cui la previsione è riferita risulta essere la tabella seguente.

Le stelline di mercoledì 10 febbraio: