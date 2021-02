Le previsioni astrologiche di giovedì 18 febbraio mettono in risalto un evento molto interessante in Astrologia. Diciamo subito che a tenere su alti livelli il grado d'attenzione sarà senz'altro l'arrivo del Sole in Pesci, transito perfettamente in grado di favorire programmi e intenti in campo affettivo/lavorativo. Ottima la presenza di Venere in Acquario, in splendida congiunzione allo stesso Sole.

Senza indugiare oltre passiamo immediatamente a sottolineare chi - nella sestina composta da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - avrà un ritorno positivo in relazione alla giornata in esame.

Ovviamente su tutti spiccano i Pesci, grandi favoriti per questo giovedì. Distaccati di un soffio dal predetto simbolo di Acqua altri due favoriti: Bilancia e Acquario, entrambi valutati in giornata a cinque stelle. In difficoltà intanto solo il Sagittario, nel contesto indicato in periodo 'sottotono'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 18 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Partirà più che bene questa parte centrale della settimana, con un giovedì vincente in molti comparti. Le vecchie abitudini, ormai passate di moda, andranno cancellate. Chiedete e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore.

In amore, gratificante sarà la vita di coppia con il partner al massimo della forma e voi smaglianti come sempre. In molti casi la persona amata prenderà le redini del rapporto con l'intento di trascinare il vostro cuore in paradiso. Single, le cose sono nettamente in via di miglioramento: le opportunità migliori arriveranno già da questo fine mattinata per poi stabilizzarsi nella parte centrale della giornata.

Tutto ciò che potrebbe sembrare poco utile, molto presto si trasformerà risultando adatto per essere sfruttato. Nel lavoro, infine, ponete più attenzione ai rapporti interpersonali che, a volte, trattate in maniera troppo sbrigativa.

Scorpione: ★★★★. Questa parte della settimana coincidente con il quarto giorno tra i sette del periodo, a tanti di voi del segno si presume possa portare una seppur minima positività.

Ovviamente, inutile sottolinearlo, molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. In amore, è giunto il momento per eventuali chiarimenti. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) avrete anche una migliore intuizione in merito ai vostri obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, in questo giorno cercate di non essere troppo 'sempliciotti' nel prendere decisioni a carattere sentimentale ma sforzatevi di capire se l’eventuale scelta vale davvero la pena. Nel lavoro, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti: approfittate di questa benevolenza dalle stelle per esporre i vostri progetti ai superiori.

Sagittario: ★★. L'oroscopo di giovedì 18 febbraio al Sagittario indica un periodo abbastanza impegnativo, portatore di negatività generalizzata a molti di voi nativi.

In generale, il vostro realismo su talune questioni inerenti il rapporto potrebbero urtare il vostro partner. Dovreste avere un po' più tatto, in tal modo riuscirete a raggiungere un accordo senza rovinare il menage. In amore, meglio non tirare troppo la corda, molte situazioni se forzate potrebbero avere una conclusione spiacevole. Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, se sarete essere dolci e comprensivi con il partner, la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante. Single, se avete dubbi che vi tormentano, quest'ultimi vi causeranno stress e nervosismo. Sarebbe un bene cercare di dissolvere tali incertezze giusto per evitare polemiche. Nel lavoro, non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno. La pazienza sarà al limite e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini.

Mantenete una condotta ordinata, eviterete così inutili discussioni con colleghi.

Oroscopo e stelle di giovedì 18 febbraio

Capricorno: ★★★★. Evolverà in parte abbastanza bene questa parte della settimana, con un giovedì buono quel poco che basta per 'tirare a campare'. Secondo le nostre previsioni zodiacali, per quanto riguarda l'amore, serviranno calma e sangue freddo: la giornata si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo tranquillo. Diciamo che in generale il periodo non dispiacerà risultando soddisfacente per i più. La cosa da fare in questi casi è quella di non pensate a niente buttando dietro le spalle problemi e problemini in attesa di tempi migliori. Single, si profila una giornata tranquilla. Potrete finalmente concedervi qualche ora di svago con amici e persone che vi piacciono, giusto il tempo per riprendervi completamente di morale.

Comunque, sappiate che non sarete proprio del tutto liberi di fare ciò che desiderate: ragionate sulle situazioni con maggior calma. Nel lavoro, sarete poco ricettivi agli stimoli esterni che invece che aiutarvi, vi disturberanno e vi allontaneranno dai vostri obiettivi. Non sarà la giornata adatta per osare e chiedere più del dovuto: aspettate!

Acquario: ★★★★★. La giornata di giovedì sarà da ritenere importante in quanto segnerà per molti un cambio di programma relativo ad alcuni impegni di lavoro. In generale si prevede un periodo quasi perfetto in molte circostanze specialmente per merito del l'ottimo aspetto di Venere, pianeta presente nel settore. Sicuramente solare e felice la parte relativa ai buoni sentimenti. Questo nuovo giorno in arrivo porterà di certo flussi astrali positivi capaci di dare una grande visione alle cose specialmente in ambito famigliare e interpersonale.

In primo piano intanto i buoni sentimenti: da adesso sarete proprio voi a chiedere al partner di fare una scelta importante. In gran parte dei casi vi mostrerete davvero frizzanti e positivi, dunque cogliete al volo tutta la vostra energia per affrontare eventuali problemi. Single, si presuppone possa essere un periodo pregno di incontri favorevoli: nuove conoscenze in arrivo! Fatevi avanti e mostrate tutto il vostro fascino. Nel lavoro, finalmente potrebbe maturare una svolta importante: tenete duro, vi sarà richiesto ancora qualche sforzo... L'attività lavorativa vi distoglierà da eventuali preoccupanti pensieri.

Pesci: 'top del giorno'. L'Oroscopo di giovedì 18 febbraio predice una giornata perfettamente in linea con quanto sperato. A qualcuno del segno poi, l'ingresso del Sole nel segno stuzzicherà la curiosità spingendo ad approfondire una nuova conoscenza: non vorrete mica fare troppo sul serio?

Diciamo che questo giovedì tutto procederà nel verso che vi aggrada. In amore, vi sentirete soddisfatti di voi stessi e molto appagati. In molti casi dimostrerete finalmente a chi vi circonda che le vostre idee, le vostre intuizioni e le vostre ambizioni sono più che corrette. Starete bene con il partner con il quale deciderete di fare qualche 'strana' follia insieme... Single, in ambito affettivo farete colpo grazie al vostro sguardo ammaliante. Un consiglio: abbiate fiducia nelle vostre capacità ed i risultati non tarderanno ad arrivare, ok? Nel lavoro, per chiudere, un'eventuale voglia di novità in questo periodo è da considerare assai producente, dunque da incoraggiare in modo assoluto. La vostra convinzione vi farà primeggiare a cospetto di colleghi meno brillanti.

In merito ai trascorsi incarichi, quanto prima avrete senz'altro delle belle sorprese.

Classifica 18 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 18 febbraio è pronto per essere visionato. In primissimo piano Pesci, meritatamente al primo posto in scaletta e super favorito dall'arrivo del Sole nel segno. Splendido secondo posto per Toro, Cancro, Bilancia, Acquario. Stabile la giornata di metà settimana per coloro inseriti a metà classifica: Gemelli, Leone, Scorpione, Capricorno. Al quarto posto invece troviamo Vergine al cui seguito, accodati in ultima posizione, Ariete e Sagittario.

Le stelline di giovedì 18 febbraio: