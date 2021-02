L'Oroscopo di venerdì 19 febbraio ha decisamente innestato 'la marcia veloce', ben disposto a dare conto sui segni fortunati del giorno con relativa classifica finale completa. Facciamo subito una distinzione necessaria: l'Astrologia in questo contesto sarà indirizzata in esclusiva verso i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come di consueto in questa piccola anteprima andremo a dare risalto ai segni migliori e quelli in periodo difficile, scelti ovviamente dalla sestina sopracitata.

Diciamo subito che questo venerdì a volare più in alto di tutti saranno coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Capricorno oppure quello dei Pesci: il prestante segno di Terra avrà dalla sua sia la Luna che Marte, entrambi in ottimo trigono a Plutone nel segno.

Altrettanto buono il frangente che si prevede per tutti quelli della Bilancia, del Sagittario e dell'Acquario, alla pari considerati in giornata a quattro stelle.

Per quanto riguarda i simboli astrali messi in preventivo con probabili difficoltà, le previsioni zodiacali del 19 febbraio puntano decisamente il dito in direzione degli amici nativi dello Scorpione, giudicati in questo frangente con la spunta relativa al "sottotono". Curiosi di scoprire qualcosa di più? Certo che si, pertanto iniziamo subito con il togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 19 febbraio

Bilancia: ★★★★. Giornata discreta su molti fronti, valutata di conseguenza nelle predizioni di venerdì con le quattro stelle della normalità.

In amore molti nativi del segno potranno contare su stelle sufficientemente positive, favorevoli nella maggioranza delle situazioni più intricate, il che potrebbe favorire buone nuove nella sfera sentimentale. Lasciate fuori il resto del mondo, concedetevi un po’ di svago, magari staccando quella "benedetta" spina, soprattutto perché avete davvero bisogno di ricaricare le pile.

Single, l'umore sarà molto buono, questa potrebbe essere una giornata all'insegna della vitalità. La vostra parlantina affascinerà chi ancora non vi conosce, sappiatelo. In generale le previsioni del giorno invogliano alla serenità e al divertimento. Nel lavoro invece, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci che, quasi sicuramente, potrebbero rivelarsi ottimi in un futuro molto prossimo.

Scorpione: ★★★. Il prossimo venerdì sarà abbastanza "sottotono" per voi del segno. Ad aleggiare nell'aria, già dal primissimo mattino, un senso si indecisione generale: potreste essere un tantino combattuti nel caso doveste dover prendere una decisione di un certo peso. Diciamo questo perché il periodo è stato classificato in questo contesto con le "pensierose" tre stelline della flemma e dell'indecisione: fidatevi in primis del vostro intuito e poi di eventuali consigli. In amore, tanto per iniziare a parlare di sentimenti, cercate di resistere alla voglia d'isolarvi da tutto e da tutti. Fareste un grosso sbaglio andando fuori dai gangheri, se la persona che amate eventualmente dovesse farvi uno sgarro, oppure dicesse qualcosa di sbagliato: cogliete la palla al balzo e parlatene, anziché urlare come solo voi dello Scorpione siete soliti fare.

Single, il vostro cattivo umore avrà un'influenza negativa sulle relazioni interpersonali, ma non vi saranno tuttavia discussioni importanti. Quindi cercate di restare calmi e tranquillizzatevi: a tutto (o quasi) c'è rimedio. Nel lavoro, invece, farete appello alla pazienza. Per non cedere al nervosismo fate buon viso a cattivo gioco.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 19 febbraio al Sagittario indica questa parte della settimana abbastanza buona. Tenete comunque presente che il periodo potrebbe non chiudersi altrettanto positivamente. Si consiglia soprattutto in amore di dare ascolto ai propri pensieri o agli istinti del cuore. Ci sono già dei sentimenti ben precisi da mettere in pratica, che aspettano solo di essere esternati al vostro partner.

La Luna in Toro fino alle ore 17 sarà in aspetto favorevole (quel poco che basta): presenterà piccole novità e qualche buon momento d'intesa con il partner. Single, la passione regnerà sovrana in campo sentimentale, quindi non abbiate fretta di prendere decisioni o fare scelte di vita, specialmente se dovessero riguardare impegni a lungo termine. Forse qualcuno di voi si innamorerà di nuovo, molto più profondamente di quanto mai avrebbe creduto. Per altri invece, sarà tempo di tirare somme e rinnovare sentimenti e amicizie. Nel lavoro, se mai (per caso) doveste trovarvi in difficoltà, chiedete pure aiuto senza esitare: non fatelo mai verso chi non merita la vostra stima, vi sia chiaro!

Oroscopo e stelle di venerdì 19 febbraio

Capricorno: ★★★★★.

In arrivo un venerdì quasi perfetto in tutto, con all'orizzonte una bella novità capace di farvi tornare un sorriso smagliante. Diciamolo pure, la giornata coincidente con la parte finale di questa settimana inizierà benissimo per tantissimi di voi del segno. Anche se avrete una mole non indifferente d'impegni da portare a termine, grazie al vostro entusiasmo e alla buona capacità organizzativa riuscirete senz'altro a cavarvela brillantemente. In amore astri positivi del calibro di Luna e Marte porteranno un turbinio di emozioni e sensazioni, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Nottate esaltanti si prevedono per chi è già felicemente in coppia, mentre qualcuno in rotta troverà discreti appigli per migliorare l'attuale situazione.

Single, la vita sociale favorirebbe incontri ricchi di seduzione, lo sappiamo bene, purtroppo in questo periodo non si può. Allora? Calma, un’amicizia potrebbe prendere contorni sempre più intriganti, per poi sfociare in un’intensa passione: non sappiamo a chi di voi toccherà, sappiamo solo che sarà un sentimento intenso e meravigliosamente dolce. Nel lavoro sarà sicuramente un giorno fortunato, almeno secondo le stelle del momento. Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto.

Acquario: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà sicuramente ottimo per voi nativi. In generale, quasi tutti i programmi che avete formulato potranno avere risultati duraturi. Con un pizzico di pazienza realizzerete anche quel progetto che vi sta a cuore, ovviamente insieme alle persone che più stimate.

In amore seduzione e mistero caratterizzeranno questa giornata che trascorrerete con parsimonia, a tratti anche con sana gioia, insieme al partner. Preparerete certamente dei progetti riguardanti la coppia: ultimamente molti sono pronti a spiccare il volo programmando eventuali matrimoni o convivenze. Single, se c'è un individuo che mal sopporta la vita in "solitaria" è certamente qualche buon tradizionalista appartenente al vostro segno. Siate più aperti e meno titubanti, seguendo con fermezza i vostri obiettivi: per strani che possano sembrare (agli altri), con l'aiuto delle stelle alla fine dimostrerete di avere ragione. Nel lavoro, invece, non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego e farvi primeggiare nell'ambito professionale, non solo per le vostre idee, ma anche per la vostra bella immagine.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 19 febbraio predice un venerdì davvero al massimo, soprattutto per le questioni legate ai sentimenti. Pronti a sorridere di nuovo in amore? Visto il periodo ottimo, questa parte terminale della settimana di certo vi darà grandi soddisfazioni. In coppia le conversazioni saranno facili e interessanti: approfittate del momento per parlare di voi e dei vostri sogni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente negli affari di cuore e niente turberà la vostra serenità perché, con la persona amata, avete già posto delle fondamenta abbastanza stabili. Single, sarete pieni d'idee su come creare dei nuovi rapporti, ovviamente a scopo sentimentale. Avete intenzione o no di dedicarvi completamente a questo aspetto con un entusiasmo inarrestabile?

Per molti di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale, per questo vi diciamo che non potete più rimandare: dovete decidere subito o si o no! Nel lavoro, per chiudere, potrete contare su una sensibilità speciale, il che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che si verifichino. Così facendo riuscirete a essere sempre un passo avanti a chiunque.

Classifica 19 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante l'intero zodiaco, in questo caso riguardante la giornata del 19 febbraio, è pronta a svelare quali saranno i segni al "top" e quelli invece da considerare in periodo "flop". Al primo posto, dunque in evidenza su tutti, a questo giro risulta essere Gemelli. Il simbolo di Aria è pronto a ricevere il sostegno a piene mani da una splendida Luna, in entrata nel segno proprio questo venerdì.

Ottime chance da investire in amore, nonché nel lavoro, soprattutto per coloro nativi in uno dei seguenti segni: Toro, Leone, Capricorno e Pesci, tutti alla pari posizionati al secondo posto in scaletta. A metà classifica, ovviamente in terza posizione, spiccano tranquilli e sereni Ariete, Cancro, Bilancia, Sagittario e Acquario. In coda al gruppo troviamo, in questo ultimo giorno della settimana lavorativa, lo Scorpione e la Vergine, rispettivamente al quarto e al quinto posto. I dettagli nello specchietto riepilogativo posto a seguire.

Le stelline di venerdì 19 febbraio: