Le previsioni zodiacali del 20 febbraio sono pronte a mettere in evidenza l'Oroscopo di sabato, primo giorno di weekend. Target dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione con i sei simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Diciamo subito che tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci ad avere il massimo supporto da parte delle effemeridi saranno solo due: il Sagittario e il Capricorno. A regolare gli attuali rapporti di forza in merito ai sei segni sotto analisi questa volta sarà Marte in trigono a Plutone in Capricorno.

Tra i migliori in assoluto, il Sagittario, valutato nel contesto al ''top del giorno''. Al segno di Terra del Capricorno invece, le previsioni zodiacali del 20 febbraio portano in dono ''solo'' cinque stelline indice di fortuna e massima positività.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 20 febbraio

Bilancia: ★★★. La giornata prenderà il via leggermente in sordina, mantenendosi mediamente su linee guida negative. Positività e negatività risulteranno eternamente in lotta tra loro: l'ago della bilancia purtroppo penderà dalla parte di quest'ultima dando alla giornata lo stressante sapore del "sottotono". In amore, giornata valutata al ribasso?

Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo. Dunque, preparatevi a convivere con un sabato alquanto pesante specialmente per coloro che avessero già a che fare con situazioni al limite. Per altri invece potrebbero nascere anche problemi economici che, di riflesso, andranno a scapito del rapporto sentimentale.

Single, sarà una giornata burrascosa nella quale avrete a che fare con una persona particolarmente tenace nel corteggiarvi. Fate attenzione, se non dovesse essere di vostro gradimento fareste meglio a liberarvene subito. Nel lavoro, sarete lenti ed il vostro nervosismo arriverà alle stelle! Visto che al momento i vostri riflessi saranno piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni.

Scorpione: ★★. In arrivo un sabato al limite della sopportabilità, anche se ovviamente solo sulla carta. Dire che sarà un giorno 'brutto' forse è un po' troppo, anche perché molto farà l'ascendente personale. In generale però possiamo affermare che la giornata di fine settimana sarà abbastanza negativa, questo è quanto. In amore dunque, massima attenzione: in coppia soprattutto, alla larga da problemi o guai di qualsiasi natura. A forte rischio eventuali legami clandestini: le stelle vorrebbero mettere la cosiddetta pulce nell'orecchio di quanti avessero rapporti extra-coniugali, quindi valutate i pro e i contro. Momenti faticosi poi si prevedono anche per chi attraversa un discreto momento, forte di un rapporto stabile. Single, se non vi sentite corrisposti cambiate obiettivo: inutile perseverare se la persona che vi interessa ha già lo sguardo rivolto verso altri, non trovate?

Nel lavoro, le stelle di oggi vi renderanno agguerriti e particolarmente guardinghi: fate attenzione comunque a non danneggiare la vostra immagine.

Sagittario: ''top del giorno''. L'oroscopo del 20 febbraio al Sagittario indica un weekend davvero efficace. Dunque si profila un periodo speciale, quanto basta per dare una piccola svolta alla situazione affettiva generale. Diciamo pure che già da adesso si staglia per voi all'orizzonte uno splendido periodo da vivere in campo sentimentale: il vostro fervore emotivo creerà nuova passione nella vita amorosa presente e soprattutto futura. Spensieratezza e leggerezza saranno all'ordine del giorno, il che vi permetterà di vivere la vita fino in fondo, senza aspettare oltre. Chi avesse già una vita affettiva 'comoda' potrà indirizzare la voglia di novità all'interno della relazione sentimentale, magari inventando nuovi modi per stare insieme.

Single, il settore delle amicizie sarà molto illuminato, anzi, diciamo pure che brillerà per buona parte del periodo. Questa potrebbe essere la giornata ideale per avviare qualche sogno nascosto nel cassetto. Le stelle invogliano a puntare sul vostro segno, sicuramente non resterete delusi. Nel lavoro, i movimenti del cielo provocheranno cambiamenti improvvisi che si rifletteranno direttamente proprio sul campo pratico. Saranno possibili così, inaspettati vantaggi.

Oroscopo e stelle del giorno 20 febbraio

Capricorno: ★★★★★. All'orizzonte si intravvede una giornata semplice e geniale allo stesso tempo. Per dirla con una sola parola: sarà davvero 'col botto!'. Nella stragrande maggioranza dei casi (forse) è arrivato il momento di dedicarsi completamente alle cose che amate di più: divertitevi, organizzate qualcosa di nuovo e, soprattutto, che sia gradevole alle persone che più vi piacciono.

In amore intento, il cielo vi addolcirà rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete voglia di coccole, in questo caso il consiglio è di sfruttare la giornata: le stelle vi aiuteranno a comunicare con il partner in modo positivo. Single, sarete altruisti con le persone a voi care, specialmente verso coloro con i quali provate un particolare interesse. Questa occasione potrebbe essere ottima non solo per farvi notare, ma anche per stabilire un legame oppure per creare un clima positivo e fertile da sfruttare per una successiva conoscenza. Nel lavoro invece, gli spunti per farvi apprezzare non mancheranno di certo: la vostra vivace intelligenza consentirà di ottenere i successi meritati.

Acquario: ★★★★. Il prossimo sabato sarà abbastanza positivo con tratti anche ottimi per voi del segno.

Dunque, momento adatto per 'osare', per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo, ovviamente da programmare tassativamente in due. In amore, avrete buone opportunità per rinnovare eventuali rapporti un po' logori. Per fortuna ci sarà chi vi risolleverà l'umore e la voglia di fare stimolando i vostri punti più sensibili. Cercate di essere sinceri con la persona amata chiarendo i punti focali del rapporto. Per la serata, ancor di più nel dopo-serata, gli astri favoriranno la sfera passionale portando l'eros alle stelle. Single, periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali. Occorrerà molta pazienza e senso della misura: invece di andare in affanno nel tentare di centrare alcuni obiettivi che vi premono converrà stare calmi per un po'.

Nel lavoro, non vi mancherà certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo: basterà un maggiore impegno e sarete subito ripagati di tutti gli sforzi fatti in passato.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di sabato 20 febbraio indica che partirà abbastanza bene questo vostro primo giorno di weekend, senza troppi stati confusionali o storture difficili da raddrizzare. Il periodo pertanto si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. Parlando in merito all'amore, la vostra situazione astrale sarà in parte buona e sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con la piena collaborazione del partner. Di certo sarà un periodo migliore del solito, anche per fare scelte per un prossimo futuro.

Se però non sarete voi a prendere l’iniziativa non potete pretendere che qualcuno lo faccia al posto vostro. Single, il cielo odierno stimolerà la buona comunicativa, il che vi renderà senz'altro più affascinanti o simpatici, come non mai avvenuto prima d'ora. Conoscerete altresì persone nuove, quindi lasciate pure da parte impegni vari o quant'altro e organizzatevi in tal senso. Nel lavoro infine, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare le nuove esperienze che si dovessero materializzare. La vostra impulsività andrebbe un po' ridimensionata.

Classifica 20 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica giornaliera valida per tutti i dodici segni oggi è pronta a valutare il primo giorno di weekend. Ansiosi di sapere quale sarà il segno al 'top' del 20 febbraio?

A questo giro ad avere l'onore di indossare la corona di migliore in assoluto è il Sagittario, ovviamente inserito di diritto al primo posto in scaletta. Un pelino distaccati Ariete, Gemelli, Capricorno, terzetto indicato in periodo fortunato quindi posizionato al secondo posto. Terza posizione molto affollata: a pari merito troviamo Toro, Leone, Vergine, Acquario e Pesci considerati in periodo di routine. Passando alla coda della classifica, in penultima posizione scopriamo i segni relativi a Cancro e Bilancia ai quali si accoda lo Scorpione, purtroppo considerato in giornata da 'ko'.

Le stelline di sabato 20 febbraio: