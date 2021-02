Le previsioni zodiacali del 23 febbraio sono pronte a svelare l'Oroscopo di martedì, secondo giorno della settimana. In analisi l'amore e il lavoro in relazione ai sei segni dello zodiaco relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano quest'oggi due segni davvero speciali: Acquario e Scorpione, nel frangente valutati il primo con la "top del giorno" e l'altro con le cinque stelle della buona fortuna. Poco da spuntare invece, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, per coloro nativi della Bilancia e dei Pesci: a quest'ultimi gli astri hanno riservato momenti non troppo positivi, visto che sono stati classificati in giornata da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 23 febbraio

Bilancia: ★★. Secondo le predizioni del 23 febbraio, per quanto riguarda l'amore sarete assediati da immancabili turbamenti sentimentali. In coppia potrebbe assestarsi una momentanea disarmonia tra ciò che uno pensa di fare e quello che invece sarà restituito dalla realtà. Sentirete il bisogno di starvene in compagnia dei vostri pensieri, al riparo da problemi e da persone di vostra conoscenza non sempre sincere. Concedetevi qualche svago in compagnia degli amici, l'umore ne guadagnerà di certo. Provate a considerare le questioni da più punti di vista: cambiare l’ottica favorirà buone scelte.

Single, se state aspettando l'amore, lasciate correre! Uscite con gli amici e non cercate qualcosa che non c'è: per ora rimandate, sforzandovi di tenere stretto quello che già (eventualmente) avete. Nel lavoro invece, agite con prudenza se avete un’attività per conto vostro. Astri dissonanti, quindi non proprio "teneri" nei confronti del vostro segno, potrebbero dare enfasi a momenti difficili.

Scorpione: ★★★★★. In arrivo un martedì più che ottimo. In generale, la giornata interessante questa parte della settimana sarà perfetta soprattutto nei riguardi dei rapporti amorosi: finalmente tutto vi sorriderà e, se state vivendo una bella relazione, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungeranno vette finora mai viste. Potete iniziare a fare progetti importanti in grado di regalare un futuro sentimentale spumeggiante: dite la verità, era da tempo che stavate pensando a qualcosa di simile, vero?

Single, oggi o domani scoprirete che forse è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla voglia di conoscersi reciprocamente: che aspettate, buttatevi! Un consiglio: non disprezzate eventuali opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi, anzi, fatene tesoro che probabilmente vi serviranno molto presto. Nel lavoro invece, si affacceranno prospettive di crescita professionale molto importanti. Questo vi stimolerà positivamente invogliando a dare il meglio di voi: questa sarà una giornata all'insegna delle belle novità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 23 febbraio al Sagittario indica buona questa parte della settimana per tanti di voi del segno, specialmente se appartenenti alla seconda e terza decade.

Inizierà bene ma potrebbe non chiudere altrettanto positivamente. In amore, il vostro partner sarà complice nelle scelte che farete facendo di tutto per farvi stare bene. Sicuramente riuscirà a rendervi la persona più felice della terra a patto di saper gestire bene la vostra impulsività. Se avrete quel pizzico di fortuna che non guasta mai, alla fine vi divertirete a rivoluzionare certe regole che fino ad oggi sembravano intoccabili. Single, avrete una naturale tendenza a circondarvi di persone ed a consolidare amicizie. Il buon umore sarà contagioso se ben esternato: ci potrebbero essere incontri molto piacevoli all'orizzonte. Nel lavoro, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le esperienze che si presenteranno. Intanto cercate di domare la vostra impulsività.

Oroscopo e stelle di martedì 23 febbraio

Capricorno: ★★★★. Partirà se non bene, in modo discreto questa seconda giornata del periodo. In amore, cercate di dare più importanza alle piccole cose che possono avere maggiore valore di altre più grandi, ma senz'altro prive di significato. Sarete in grado di seminare ciò che volete raccogliere e farvi capire senza offendere: il vostro partner ringrazia! Il vero sentimento è fatto proprio di questo, non lo dimenticate mai... Intanto per i più trasgressivi si prospettano avventure mozzafiato ma, contestualmente, ad alto tasso di rischio. Single, finalmente potrete rilassarvi magari in riva al mare o in montagna e conoscere gente interessante. Insomma, per tanti cuori solitari tutto a gonfie vele sia al mattino che a fine pomeriggio, stabile ma sempre ottima la parte centrale della giornata.

Nel lavoro, sarà bene approfittare della spinta delle stelle. Potrebbero provocare nervosismo e impazienza ma sapranno anche darvi l'iniziativa e lo slancio giusto.

Acquario: 'top del giorno'. Questo particolare periodo della settimana partirà e chiuderà benissimo in ambito sentimentale, diciamo pure "alla grande!". Parlando in generale, il dialogo sarà fondamentale per motivare alcune delle vostre scelte: con buone argomentazioni sarete più che convincenti. Secondo l'Astrologia del giorno, riguardo l'amore, l'intesa con il partner sarà ai massimi livelli e questo vi riempirà di gioia. Le energie non vi mancheranno, sarete sereni ed accondiscendenti. In coppia, analizzate con serenità le cose che non vanno, discutete pacatamente con il partner cercando le giuste soluzioni.

Single, questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirvi smarriti abbiate bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali. Nel lavoro invece, con il favore degli astri non sarà difficile occupare posizioni di primo piano, anche perché potete (e dovete!) dare sempre il meglio.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di martedì 23 febbraio sottolinea il fatto che dovete essere pronti ad affrontare imprevisti e/o nuovi impegni. La sfera sentimentale parlando in generale, però, potrebbe risentire di un po' più di trascuratezza da parte vostra: il motivo? Ebbene, forse state dando troppo nel lavoro e il partner è pronto a farlo notare. In coppia si invita a stare attenti a non fare proposte azzardate, soprattutto sforzandosi di non essere eccessivamente critici.

Single, avrete bisogno di cambiare aria, quindi iniziate pure a frequentare posti diversi, questo potrebbe esservi d'aiuto o fonte di stimolo sia a livello fisico che sentimentale. Prendetevi il tempo necessario ad approfondire le nuove conoscenze, perché sarà bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate. Nel lavoro, evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata, ok? Solo riuscendo a valutare con coscienza e reale interesse eventuali decisioni da prendere non avrete problemi in futuro.

Classifica 23 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 23 febbraio mette in rilievo il segno dell'Acquario, nel contesto indicato al primo posto in classifica. In seconda posizione risultano tre segni: Cancro, Leone e Scorpione.

Il centro scaletta intanto risulta essere formato da Gemelli, Vergine, Sagittario, Capricorno. Passando alla coda della classifica, il periodo in esame mette in evidenza Toro e Pesci posizionati in penultima posizione mentre l'ultimo posto questa volta tocca ad Ariete e Bilancia. Andiamo ai dettagli.

Le stelline di martedì 23 febbraio: