Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di mercoledì 24 febbraio? Ultime ore con Luna in Cancro, c’è chi gioirà e chi no. I Gemelli saranno più socievoli che mai, l’Acquario avrà 24 ore strepitose e i Cancro potrebbero ricevere delle novità. Amore, salute, lavoro, famiglia e soldi: approfondiamo ogni cosa nelle seguenti previsioni astrologiche e relativa classifica.

Oroscopo 24 febbraio, gli ultimi 4 segni in classifica

Capricorno (12° in classifica) - Giornata frustrante, ma lo sarà solo a metà. Qualcosa potrebbe andare storto, forse potrebbe spuntare un ritardo, un imprevisto o una vecchia recriminazione.

In famiglia sarà meglio non tornare a parlare di argomenti spinosi e di denaro. Anche se non sarà facile concentrarsi in una giornata come questa, dovrete cercare di fare tutto il possibile e di tenere a bada lo stress. Possibili mal di testa o di schiena, ne soffrite spesso. Miglioramenti previsti nel tardo pomeriggio.

Sagittario (11° in classifica) - Attenzione a dove metterete i piedi, perché questo si prevede un mercoledì caotico e al contempo insidioso. Avrete la testa tra le nuvole e ripenserete ad alcune emozioni o episodi avvenuti parecchio tempo fa. In famiglia sembrano esserci dei problemi o delle mancanze: correte ai ripari. In certe situazioni è importantissimo saper dialogare altrimenti si innesca un meccanismo senza via d’uscita, ma questo lo sapete piuttosto bene.

Vergine (10° in classifica) - Un vecchio dubbio vi tornerà nuovamente in mente, spingendovi a porvi mille domande. Certi timori che provate, sono del tutto irrazionali e vi stanno impedendo di godere appieno la vita. Cercate, in queste 24 ore, di non prendere tutto per oro colato e mantenete sempre una certa distanza di sicurezza. Il vostro potere di negoziare sarà stellare, così come la connessione con terze persone e ciò costituirà un punto a favore per tutti coloro che studiano o lavorano in proprio.

Attenzione al portafoglio.

Scorpione (9° in classifica) - Occorrerà avere un sacco di pazienza in queste 24 ore. La transizione lunare smuoverà alcune sensazioni dentro di voi e potreste anche sentirvi irascibili e nervosi. Entro domenica delle cose potrebbero prendere una piega inaspettata, non dovrete sottovalutare niente. Qualcuno avrà modo di dedicarsi alle pulizie della casa, dell’ufficio o del guardaroba che comunque andrà rinnovato in vista della primavera/estate.

Previsioni astrali 24 febbraio, i segni nella media

Ariete (8° in classifica) - Per prendere la decisione giusta occorre rifletterci attentamente, vagliando ogni pro e contro. Si prospetta un mercoledì carico di entusiasmo e di aspettative, sarete in attesa di qualcosa. In amore, in riferimento a quelle coppie che vivono insieme da moltissimi anni, sembra essere calato il gelo. È tempo di reinventarsi, di cambiare look e di respirare un’aria diversa dal solito.

Toro (7° in classifica) - L’oroscopo del Toro parla di un 24 febbraio in forma strepitosa. Il cuore di questa settimana avrà molto da offrirvi soprattutto a livello sentimentale, sociale ed anche personale. Sarà la giornata giusta per lasciarsi andare e abbandonare quelle solite preoccupazioni che un po’ vi incatenano.

Una nuova idea o ispirazione potrebbe invadere la vostra mente, permettendovi in tal modo di fare dei progressi in più.

Gemelli (6° in classifica) - La transizione odierna incoraggia a farsi avanti nella socializzazione, nelle attività pratiche e negli investimenti. È tempo di pensare sul lungo termine e di sperimentare qualcosa di insolito. Siete un po’ stanchi del solito trantran, perciò dovete provare ad esplorare nuovi orizzonti e a non darvi mai per finiti. Potete fare la differenza se ce la mettete tutta e non vi tirate indietro al primo ostacolo.

Bilancia (5° in classifica) - La Luna favorirà grossomodo il settore sociale, infatti ci potrebbero essere delle novità in questo comparto. Sarete un pochino suscettibili e ansiosi, ma riuscirete a cavarvela alla grande.

Chi lavora dovrebbe valutare un ampliamento o un balzo in avanti nella carriera. Le stelle favoriscono i miglioramenti di qualsiasi campo, per cui fareste bene ad approfittarne. Con i figli/nipotini, un episodio vi scuoterà.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni

Leone (4° in classifica) - La giornata sarà importantissima specie perché accoglierete la Luna nel vostro campo. Se la settimana è partita con qualche ritardo o problema, in queste 24 ore tutto sarà più fluido. Qualcuno si recherà dal parrucchiere o dall’estetista per rinnovare o sistemare il proprio look. Via libera anche allo shopping e agli investimenti immobiliari. Una buona idea potrebbe decidere l’andazzo del resto di questa settimana. Incontri favoriti, emanerete un fascino irresistibile.

Cancro (3° in classifica) - L’oroscopo del 24 febbraio del Cancro annuncia l’arrivederci della Luna, che verso l’ora di pranzo transiterà nel Leone. Novità in arrivo. In mattinata avrete energie da spendere, inoltre la vostra salute e benessere risulteranno migliori dei giorni scorsi. Sarete pronti a tuffarvi in nuove esperienze, ma attenzione a non agire in maniera impulsiva o sconsiderata. Siete un segno geloso, ma a volte tendete a esagerare.

Pesci (2° in classifica) - Aspettatevi un mercoledì leggero e sorridente. Potreste incrociare lo sguardo carico di passione di una certa persona oppure ricevere un invito, insomma per i single le cose si sbloccheranno a partire da questo mercoledì. Andrà tutto a gonfie vele per le coppie fresche e che entro breve intraprenderanno un cammino a due.

Feeling stellare all’interno di una relazione duratura.

Acquario (1° in classifica) - L’oroscopo dell’Acquario si prevede vantaggioso visto che qualcosa di speciale caratterizzerà queste 24 ore. Entro la fine della settimana avrete modo di chiudere quella situazione/questione che si trascina avanti da tempo. Forse avete ereditato qualcosa di ingombrante oppure avete fatto un acquisto sbagliato, comunque sia, gli astri annunciano che tutto sta per risolversi. Un’idea favolosa vi migliorerà le giornate.