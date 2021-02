L'Oroscopo del giorno 25 febbraio riparte con tanti buoni consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi quest'oggi il prossimo giovedì, valutato in relazione ai simboli astrali dalla Bilancia fino a Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati a metà settimana? Ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'astrologia, saranno solo due segni, entrambi altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale. In questo caso il riferimento è tutto in favore di Bilancia e Pesci, nel frangente valutati con le cinque stelline della buona sorte.

In merito ai transiti del momento, da segnalare l'arrivo di Venere in Pesci: le previsioni zodiacali di giovedì pertanto puntano l'indice della buona fortuna tutta sul segno di Acqua appena citato. Ottime performance amorose anche per coloro della Bilancia, considerati in periodo fortunato e sottoscritti dalle cinque stelline della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 25 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Una giornata stupenda, fortunata in molti comparti. Diciamo pure che le attuali garanzie astrali sono molto solide: cercate di evitare, al dunque, di rovinare tutto con i vostri soliti insensati puntigli.

In amore, le vostre sensazioni capteranno nuove vibrazioni provenienti dal cuore. Parlatene con il partner: trovare le parole giuste per esprimere ciò che sentirete, aiuterà a comprendersi ed a migliorare l'affetto reciproco. Single, la giornata per tanti di voi trascorrerà all'insegna di nuove opportunità per fare nuove amicizie. Conoscenze interessanti potrebbero ampliare la cerchia delle conoscenze, ovviamente a patto di saper amministrare con intelligenza tutto quello che le stelle vi metteranno a disposizione.

Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi nei vostri giudizi, specialmente nei confronti di un collega che ancora non conoscete bene.

Scorpione: ★★★★. Giornata discreta senza troppi affanni. Anche se non sarà pienamente bella nella sua interezza, diciamo che in molti frangenti potrebbe restituire anche qualche buona soddisfazione. Intanto, nei confronti dell'amore gli astri annunciano un giovedì sicuramente tranquillo e sufficientemente pieno di serenità, ovviamente da vivere godendo delle cose semplici ma importanti.

In coppia, anche se sentirete rinascere il desiderio o avrete voglia di avvicinarvi ancora di più al partner, non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti ma cercate di essere quanto più affettuosi possibile. Single, in amore la situazione sentimentale potrebbe ancora essere "di studio", oppure in evoluzione: forse fareste meglio a non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. In risalita il comparto legato al lavoro.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di domani 25 febbraio al Sagittario indica una giornata sottotono, è quasi certo. In arrivo quindi un periodo abbastanza carico di stress soprattutto in campo sentimentale. Diciamo che le vostre capacità di ascolto e consigli saranno preziosi per coloro che vi sono a fianco, in primis per il vostro partner.

Il vostro entusiasmo vi spingerà nella giusta direzione ma sarà necessario capire i desideri di chi si ha al proprio fianco, senza riserve da parte vostra. Single, vi sentirete sovraccaricati dagli impegni e questa cosa potrebbe favorire momenti in cui l'agitazione prenderà il sopravvento togliendovi il respiro. Le previsioni del giorno visto il momento "no" invitano a restate calmi: per una volta lasciate stare tutto! Nel lavoro, non riuscirete a vedere molto lontano, il vostro sguardo non ne vorrà sapere di spaziare ma si soffermerà sulle cose vicine e lì resterà fermo. Consiglio: cercate di rispondere con prontezza agli impegni.

Oroscopo e stelle di giovedì 25 febbraio

Capricorno: ★★. Si prevede con toni abbastanza aspri questa parte della settimana con un giovedì interessato da astri estremamente negativi.

Per questo motivo vi esortiamo ad armarvi di tantissima pazienza, abbastanza calma unendo il tutto ad altrettanta buona volontà. In amore abbastanza tensioni sia nelle coppie che a coloro in status single. Chi è legato già ad un'altra persona soprattutto se il rapporto ha iniziato a mostrare qualche "crepa", dovuta alla routine del tempo, correrà il rischio di prendere una bella sbandata per qualcuno vicino alla coppia stessa: no, diteci che non lo farete! Single, la consapevolezza del passato vi consentirà di ripartire con il piede giusto. Non sguazzate però nei rimpianti, imparate invece dagli errori e concentratevi sul presente. Nel lavoro per concludere, non sarà un giorno fortunato quindi meglio non osare oltre di quanto richiesto. Evitate di obiettare e attendete che passi questa giornata non favorevole.

Acquario: ★★★★. Partirà e terminerà nella più mesta delle routine questo giovedì, giro di boa della settimana. In amore, la sensualità di Venere Influenzerà senz'altro i nati del segno mettendo abbastanza energia e un pizzico di pepe nei rapporti di coppia. Intanto mostrate al partner il vostro carattere esuberante in modo tale di riuscire ad andare d’accordo finalmente su alcuni punti un po' controversi del menage. Single, si presume possa essere un centro settimana abbastanza proficuo riguardo approcci, relazioni e sentimenti in generale. Le stelle indicano come strada da seguire quella di dare priorità alle nuove conoscenze. Nel lavoro invece, giornata nel complesso interessante. In certi casi sarà davvero il momento di fare tutto ciò che è necessario per fare chiarezza su tanti punti rimasti in sospeso.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 25 febbraio predice una giornata ottima, giudicata in un frangente senz'altro molto propositivo. Farete faville soprattutto negli ambiti delle attività quotidiane e dei rapporti sociali. Per tantissimi di voi del segno continuerà ancora per un po' questo periodo positivo, favorito soprattutto da un grandissimo cielo luminoso e fortunato, armonioso e ben posizionato: merito di Venere in Pesci. Siate ricettivi, usate intelligenza e rendetevi disponibili. In campo sentimentale diventerete più creativi e per qualcuno tornerà a risalire l'asticella della passione nella vita di coppia. Single, ottime saranno le probabilità di fare incontri di un certo rilievo. Soprattutto se siete cuori solitari da un pezzo, dunque ufficialmente "affamati d'amore", senz'altro la positività generata da Venere sarà pronta a ricompensare i vostri sogni.

Aspettatevi un notevole impulso ai rapporti sociali in questa parte conclusiva dell'attuale settimana: tenetelo bene a mente. Nel lavoro infine, avrete le idee molto chiare sul da farsi. Se negli ultimi giorni ci sono stati dei problemi con dei vostri collaboratori, d'ora in avanti saranno superati.

Classifica 25 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di domani, giovedì 25 febbraio è pronta a mettere in evidenza i segni migliori e peggiori del periodo. Curiosi di sapere quale posizione è stata attribuita dagli astri al vostro segno di nascita? Partiamo con il sottolineare il momento magico per coloro nativi dei Pesci, super favoriti dall'ingresso di Venere nel segno e poi dell'ottima giornata attribuita all'Ariete.

Unica nota dolente, la presenza nelle ultime posizioni di Gemelli, Sagittario e Capricorno. I dettagli a seguire.

Le stelline di giovedì 25 febbraio: