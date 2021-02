L'Oroscopo del 27 febbraio è pronto a dare le giuste informazioni (si spera) sul prossimo sabato. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di dare un nome ai segni migliori del giorno in assoluto? Ebbene, proprio alla ripartenza di un nuovo weekend ad avere il positivo supporto da parte degli astri saranno solamente due, scelti ovviamente tra i sei sotto analisi nel contesto. Di sicuro il periodo cadrà "a fagiolo" per Bilancia e Capricorno: i simpatici amici appartenenti ai due simboli astrali sopracitati avranno a favore una splendida Luna, al momento presente nel comparto della Vergine ma prossima a entrare nella stessa Bilancia.

Invece, parlando di periodo "no", le previsioni zodiacali di sabato vedono in salita questa parte iniziale della settimana per Acquario e Scorpione, rispettivamente giudicati con tre e due stelline relative ai periodi negativi.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 27 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Partirà molto bene questa parte della settimana coincidente con la ripartenza del nuovo weekend. Dunque, si profila un sabato in linea con i vostri migliori desideri. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, gran parte delle cose andranno a gonfie vele: non lasciatevi sfuggire questo momento di serenità e passione ma vivetelo immensamente, ne sarete stra-felici!

Single, il vostro bisogno di libertà vi renderà più attraenti agli occhi degli altri. Se state uscendo definitivamente dal guscio, sicuramente avete più consapevolezza delle vostre esigenze, dunque trasformatele in opportunità, ok? Nel lavoro, anche qua sarà una giornata eccezionale! Interessante il movimento delle entrate e delle uscite: dovrete solamente fare scelte per il futuro, perché il cielo vi offrirà ottime occasioni ma non saranno illimitate nel tempo.

Scorpione: ★★. In arrivo una giornata abbastanza in salita, per non dire che potrebbe essere davvero pessima. Il motivo? Diciamo che questa parte finale della settimana sarà molto impegnativa per via della specularità negativa da parte di Urano, nel contesto in quadratura a Saturno in Acquario. In amore, nella prima parte della giornata sarete piuttosto scontrosi, cosa che creerà delle tensioni nel rapporto di coppia.

In questo caso cercate di mantenere assolutamente il lume della ragione evitando di cadere nel panico. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un rapporto di coppia basato sulla fiducia e soprattutto duraturo. Allora, iniziate pure con il non essere troppo assillanti o pretenziosi con le persone candidate a tale scopo. Nel lavoro, dovrete portare a termine una situazione abbastanza importante; sabato però non sarà la giornata giusta per farlo. State calmi e sereni, passerà.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 27 febbraio al Sagittario indica che evolverà certamente abbastanza in positivo questo finale di settimana. E poi, anche se in questa giornata non dovesse accadere nulla di speciale, non iniziate con i soliti musi lunghi ma datevi da fare per rimodellare in parte il destino.

Le stelle del periodo prevedono in questo caso, parlando ovviamente d'amore, poche occasioni su cui puntare ma alcune di queste potrebbero davvero essere portatrici di qualcosa di interessante per alcuni di voi: abbiate fiducia! Single, avrete una gran voglia di lasciarvi alle spalle tante piccole noie e/o delusioni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Finalmente le stelle sembrano concedervi una folle occasione: pronti a prendere la palla al balzo? Nel lavoro invece, sarete positivi e porterete il vostro entusiasmo anche nelle attività lavorative più monotone. Con l’ottimismo che avete non vi preoccuperete mica per una porta chiusa? Siate pronti a rivolgervi altrove.

Oroscopo e stelle di sabato 27 febbraio

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un sabato 27 febbraio semplicemente perfetto e pienamente positivo nelle questioni affettive.

La giornata che segna la partenza del weekend, soprattutto per coloro nativi di prima e seconda decade, poterebbe essere davvero stupenda. A favorire tutti indistintamente, invece, un'ottima Luna in Vergine, generosa quanto basta nelle questioni di cuore. In coppia altresì, il frangente vedrà ben messi in quanto a fortuna tantissimi di voi, con ottime possibilità di aggiustare rapporti in crisi o corrotti. In prospettiva ottime le probabilità di centrare alcuni obbiettivi messi in programma. Single, potrebbe arrivare in giornata (per voi) una persona giovane, sconosciuta, pronta a rapirvi il cuore: buttatevi senza pensare. Nel lavoro, per chiudere, non fidatevi delle voci di corridoio, credete solo a ciò che potete verificare; eviterete così di commettere errori.

Cercate una visione obiettiva delle situazioni.

Acquario: ★★★. Partirà inizialmente molto piatto questo sabato di fine settimana, per poi riprendersi leggermente in chiusura. Diciamo che quasi tutto il periodo vi vedrà leggermente sotto stress in quanto la giornata è stata classificata con il "sottotono". In amore, si presenteranno delle tensioni dovute principalmente ad un calo della fiducia reciproca ma niente di irrecuperabile, perché saranno solamente passeggere. Il ritorno di una vecchia fiamma poi, per qualcuno potrebbe significare l'inizio di una nuova "Guerra dei Cent'anni": scontri e vendette potrebbero portare all'esasperazione animi e rapporti. Single, i problemi che incontrerete potranno essere alleviati rendendo il vostro quotidiano meno complicato del solito.

La sfera sentimentale intanto si annuncia "un po’ pazza" con umori traballanti e desideri contraddittori. In qualche caso prevarranno anche dubbi o incertezze. Nel lavoro, per terminare questo nuovo giro di consultazioni astrologiche, le stelle consigliano di aspettare tempi migliori per cambiare qualche vostro progetto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di sabato 27 febbraio indica che sarà un buon inizio di weekend per molti del segno. In amore, Venere vi renderà particolarmente romantici e il partner si accorgerà subito del vostro bisogno di affetto. Così, molto probabilmente chi avete a fianco si avvicinerà a voi e vi lascerà senza parole: non potreste desiderare una persona migliore al vostro fianco, sappiatelo! e dovessero esserci buone occasioni per chiarire con la vostra metà approfittatene per mettere in sicurezza quelle cose che necessitano di appropriati aggiustamenti.

Single, fate un piccolo viaggio in buona compagnia e vedrete che tornerà il buonumore. Molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno: affrontate la vita con maggior leggerezza, ok? Se avrete fiducia in voi stessi, l'inaspettato (forse) vi tenderà le braccia mettendovi di fronte a un improvviso quanto promettente incontro. Nel lavoro, per chiudere questa nuova tornata di previsioni, procederete con cautela pianificando a puntino eventuali intenti, ovviamente saranno queste le vostre prossime mosse.

Classifica 27 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 27 febbraio, in questo caso relativa a tutti e dodici i segni zodiacali è pronta per essere consultata. Curiosi di sapere come andrà il primo giorno di weekend?

Bene, a questo giro l'Astrologia andrà a massimo beneficio dei nativi in Toro: il segno di Terra avrà a disposizione una splendida Luna in trigono a Urano, certamente già pronta a portare tanta positività in campo sentimentale. In netta discesa invece le "performance amorose" per coloro nativi dello Scorpione, al momento valutati con le due stelline della negatività. Il riepilogo completo è disponibile nello specchietto riassuntivo posto a seguire.

Le stelline di sabato 27 febbraio: