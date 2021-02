Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di mercoledì 3 febbraio? Sarà un mercoledì rilevante dato che a livello astrale si registrerà una transizione importante con la Luna che lascerà la Bilancia per entrare nella casa dello Scorpione. Gongoleranno i segni d'acqua, inoltre potrebbero sopraggiungere delle novità interessanti o delle occasioni imperdibili. I Pesci si sentiranno ottimisti, i Cancro dovranno approfittare di queste 24 ore e la Bilancia avrà una giornata appagante. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Toro (12° in classifica) - In questo periodo avete bisogno di una spinta in più, magari di una serie di piccole novità quotidiane. È piuttosto facile che siate entrati nella fatidica fase di down totale, ma si tratta di una situazione fisiologica. La vita è costellata di alti e bassi, in alcuni giorni si sale e in altri si scende, ma quello che conta sono i risultati finali. Cercate di non fasciarvi la testa prima di esservela rotta e riponete fiducia nel domani.

Ariete (11° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 3 febbraio parlano di entrate e uscite. A quanto pare si smuoverà qualcosa a livello finanziario. Cercate di iniziare la giornata con il piede giusto e di essere più cordiali e indulgenti verso il prossimo.

Qualcuno potrebbe farvi un torto oppure porgervi una critica sgradita, in ogni caso cercate di non dare troppo peso alle parole altrui: ciò che conta è come vi sentite con voi stessi. I cuori solitari, che sono single da poco tempo, soffrono ma non lo danno a vedere.

Vergine (10° in classifica) - Da un po’ di tempo a queste parti state fingendo che tutto vada bene, ma così non è.

È tempo di mettersi in discussione e rimboccarsi le maniche. Avete bisogno di riscoprirvi daccapo e di riaccendere quella fiamma interiore che risulta essersi sopita. Si direbbe che siete in letargo, magari vi sentite pesanti, apatici, disorientati e doloranti. Avete bisogno di tempo per smaltire un problema, perciò non costringetevi a remare controcorrente.

Capricorno (9° in classifica) - Febbraio ha molto da offrirvi, perciò anche se queste 24 ore non saranno granché, non dovrete disperare. Gli imprevisti, i ritardi e le incomprensioni rischieranno di tormentarvi, perciò cercate di partite prevenuti e limitate i danni. Cambiate prospettiva, sforzatevi di mettervi nei panni altrui. Presto uscirete da questa fase così dolorante e incerta. Attenzione alle novità del giorno.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Acquario (8° in classifica) - C’è qualcuno o qualcosa che ha a che fare con voi quasi ogni giorno e che non vi va affatto a genio. In questo mercoledì otterrete una tregua e vi riprenderete lo spazio o la serenità perduti. Tenete a debita distanza quelle false amicizie, ne va della vostra salute psicofisica.

In questo periodo avete necessariamente bisogno di reinventarvi e di circondarvi di persone positive e benvolute. Dei problemi di cuore vi tormenteranno, ma evitate di fare troppi drammi.

Sagittario (7° in classifica) - Dentro di voi, da tempo, arde un fuoco che presto assumerà delle gigantesche dimensioni. Questa sarà la giornata giusta per chiudere ogni contenzioso o per chiarire eventuali divergenze. Nel pomeriggio vi sentirete “scarichi”, quindi cercate di ritagliarvi del tempo per fare una bella pausa rigenerante. Non chiedete troppo al vostro fisico e alla vostra mente, anzi prendetevi più cura di voi stessi. L’amore di coppia non presenterà particolari problemi, ma le stelle avvisano che sono in arrivo delle tempeste.

Leone (6° in classifica) - L’Oroscopo dice che godrete di una magnifica giornata.

Potreste anche togliervi quel fastidioso sassolino dalla scarpa e voltare definitivamente pagina. La vita spesso appare piatta, ma tante cose succedono da un istante all’altro, perciò mai dire mai. Sfruttate il vostro carisma, potenziate quelli che sono i vostri punti di forza e cercate di mostrarvi per quello che realmente siete: non avete alcun bisogno di fingere. Le coppie potrebbero ritrovarsi ad affrontare quell’argomento che da tempo viene rinviato e che magari riguarda l’amore, i figli o un familiare. Possibili novità in arrivo.

Gemelli (5° in classifica) - Una persona che conoscete da sempre, sta poco bene e vorrebbe più supporto. Siate onesti e aperti di mente, non continuate a rimuginare sulle vecchie questioni, perché non si può tornare indietro.

Fate tesoro degli sbagli passati e incominciate a pensare al prossimo futuro. C’è qualcosa che sperate di poter realizzare proprio in questa estate. Magari volete più romanticismo all’interno della sfera amorosa, ma a volte è meglio farsi avanti piuttosto che attendere che sia l’altro a prendere in pugno la situazione. Qualcuno potrebbe offrirvi qualcosa o forse sarete voi ad offrire agli altri.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro (4° in classifica) - Sarà bene sfruttare in modo saggio questa stupenda giornata che vi restituirà energie e benessere. Ultimamente non avete fatto altro che aspettare che la situazione migliorasse da sola o che il miracolo piovesse dal cielo, ma a partire da questo febbraio vi siete rimessi in piedi da soli.

Scacciate tutte quelle preoccupazioni che disturbano la qualità del vostro sonno, lavorate sulle vostre ansie e attacchi di panico. Concentratevi sul presente e puntate un nuovo obiettivo. In giornata potreste ritrovarvi ad uscire o a lavorare, tutto andrà a gonfie vele. Diete “no” a quei cibi che vi disturbano.

Pesci (3° in classifica) - L’oroscopo della giornata invita a giocare d’anticipo sfruttando l’empatia di un Pesci. Vi sentirete bene, specie se siete reduci da un periodo di lavoro intenso e di malessere. Cercate di non indugiare e di tentare qualche azzardo: chi non risica non rosica. Una ventata di ottimismo vi coglierà facendovi vagliare nuove idee e soluzioni. Andranno bene anche le coppie che a breve compiranno un passo importantissimo.

Arriveranno delle novità.

Bilancia (2° in classifica) - In questa giornata la Luna lascerà il vostro domicilio e lo farà subito dopo l’ora di pranzo. Avrete modo di trascorrere una giornata appagante, ma dovrete dare il massimo in mattinata. Potrete avanzare proposte, tentare un azzardo in più, prendere decisioni importanti. Entro la fine di questo 2021, qualcosa o qualcuno potrebbe tornare da voi.

Scorpione (1° in classifica) - Non vi sentirete più afflitti o preoccupati, anzi sarà una giornata molto serena e questo grazie alla Luna che nel pomeriggio entrerà nella vostra casa astrale. L’attività mentale risulterà favorita e anche gli affari andranno a gonfie vele. Qualcuno dovrà recarsi in banca/posta o a fare la spesa. Febbraio vi permetterà di ripartire e di riparare ogni rottura.