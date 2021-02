L'Oroscopo del giorno di lunedì 8 febbraio è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative agli ultimi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di lunedì? Certo che sì, pertanto inizieremo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sarà certamente un ottimo periodo per tre segni, mentre per uno solo si profila un frangente valutato in negativo. La giornata di avvio settimanale intanto sottolinea la presenza della Luna nel settore del Capricorno: facile intuire un buon lunedì per i nativi del predetto simbolo astrale di Terra.

Invece, cosa succederà ai restanti segni, secondo le previsioni zodiacali dell'8 febbraio? Lo scopriremo solo iniziando a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro per i segni dello zodiaco dalla Bilancia fino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 8 febbraio

Bilancia: ★★. Giornata prescritta dagli astri con il poco piacevole segno relativo ai periodi da "ko". Dunque cosa aspettarsi da un frangente valutato con solo due stelle? Nulla di positivo ovviamente, pertanto sarebbe meglio per qualcuno del segno di restare in attesa di tempi migliori: assolutamente da evitare il mettere in cantiere cose importanti, potrebbero rivelarsi abbastanza difficili da portare a buon fine. Per quanto riguarda l'amore, il rapporto di coppia potrebbe presentare situazioni impegnative e forse non vi sentirete pronti a mantenerle.

Tuttavia, dovete cercare di far fronte a ciò, anche se questo potrebbe rendervi nervosi o poco tranquilli. Calma, presto tutto passerà. Single, se vi doveste sentire affaticati non sforzatevi troppo, anzi, cercate di pensare a come risolvere quei problemi che vi portate dietro da tempo. Certo, non è questo il momento favorevole per venirne fuori, quindi aspettate per agire.

Nel lavoro invece, gli astri potrebbero mettervi di fronte a possibili difficoltà.

Scorpione: ★★★★★. Giornata scintillante, valutata nelle predizioni di lunedì come perfetta per mettere in campo nuove idee da sfruttare soprattutto nei sentimenti. La quotidianità potrebbe forse mettervi di fronte ad un bivio: anche se vi spaventa lasciare la strada vecchia per la nuova, quello che potreste trovare ha potenzialità di essere infinitamente migliore rispetto a ciò a cui siete abituati.

In amore si prefigura un cielo decisamente passionale, intrigante quanto basta e, a tratti, persino malizioso. Quanto appena detto, se coincidesse a pieno con la vostra reale situazione astrale vi renderebbe senz'altro spumeggianti come mai fino ad ora. Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Nel lavoro, giornata importante questa di lunedì: secondo le stelle avrete abbastanza linfa vitale per ottenere quei giusti riconoscimenti che aspettavate da tempo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di domani 8 febbraio al Sagittario indica una giornata parzialmente sostenuta dalla Luna in Capricorno. In qualche caso potrebbero esserci piccole novità in arrivo dal punto di vista affettivo.

Certamente, vi piaceranno molto invogliandovi a proseguire verso gli obiettivi già prefissati. In amore, questo cielo parla sicuramente di grandi novità e di rinnovamento; sarà perfetto per la sfera famigliare. I rapporti con la persona amata saranno più affettuosi e dimenticherete quasi tutti i problemi dei giorni passati. Single, le previsioni del giorno indicano che sicuramente sarete caparbi e allegri: vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti. Chi è in cerca dell'anima gemella potrebbe fare un incontro molto interessante. Nel lavoro invece, quasi ogni cosa andrà secondo i piani: sarete concentrati e attivi ed i risultati saranno ottimi. In arrivo buone opportunità per chi è in cerca di occupazione.

Oroscopo e stelle di lunedì 8 febbraio

Capricorno: ★★★★★. Lunedì giornata importantissima per voi, carissimi amici e lettori nativi del segno: pronti a godere di una bella novità sentimentale portata dalla Luna in Capricorno? Secondo quanto metabolizzato nei recenti studi sulle effemeridi, i movimenti planetari saranno totalmente dalla vostra parte favorendo la risoluzione di una annosa vicenda (che solo voi sapete). In amore, vi stupirete di quanto tempo sia passato dal primo incontro con la persona amata e di quante cose nel frattempo siano cambiate (in meglio) nelle vite di entrambi. Ma i sentimenti quelli no, di certo per molti nativi sono rimati gli stessi di una volta, forse anche più intensi. Single, allontanatevi dal seminato cercando di superare quel "fossato" che tanto vi tiene in ansia, ok?

Imparate a mettere da parte certe inutili paure e, se vi piace qualcuno, fatevi pure avanti senza esitare. Nel lavoro invece, potreste portare a termine qualcosa di veramente appagante. Dovete solamente fare attenzione a quelle cose che appaiono scontate, ma che in realtà non lo sono.

Acquario: ★★★★★. Questa settimana che sta per arrivare potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi nativi. Magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che sembravano impensabili fino a poco tempo fa. In teoria tutto dovrebbe svolgersi secondo i vostri calcoli, nella peggiore delle ipotesi vi troverete a fronteggiare un contrattempo assolutamente non preoccupante. In campo sentimentale, soprattutto, la Luna in Capricorno di questi giorni vi sorriderà senz'altro, regalando passioni sfrenate su cui sfogare con piacere emozioni e sani istinti affettivi.

A coloro in coppia potrebbe maturare una giornata molto tranquilla: le baruffe iniziali si placheranno naufragando in un'atmosfera piacevole intrisa di coccole e serenità. Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi, forse anche pronti ad innamorarvi di nuovo: meglio di così! Nel lavoro, infine, affronterete a testa alta una situazione piuttosto complessa e la vostra abilità e le circostanze a favore vi garantiranno il pieno successo. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni personali.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di lunedì 8 febbraio predice che evolverà abbastanza bene questo primo giorno della settimana. In qualche contesto comunque potrebbero nascere momenti impegnativi ai quali dover prestare una certa attenzione.

Certamente, in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. In altri invece non riuscite ancora a districarvi da annose situazioni. In amore, forse potrebbe essere davvero giunto il momento di ascoltare il proprio cuore: nei sentimenti non dovete farvi influenzare da nessuno, tanto meno da amici, familiari o "voci di corridoio". Dovete essere voi solamente a prendere decisioni: qualunque sia la scelta, fatela subito! Single, cercate di buttarvi dietro le spalle la tristezza che ultimamente vi sta accompagnando. Per fortuna Venere porterà sprazzi di buona positività: la vita di tutti i giorni è una eterna lotta per agguantare briciole di felicità, starà solo a voi cercarle e farle vostre... Nel lavoro, infine, vi dimostrerete attivi e propositivi.

Eventuali idee e/o progetti che avete in mente, li dovrete solamente mettere in pratica senza pensarci troppo.