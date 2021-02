L'Oroscopo di domani 12 febbraio è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali riguardanti questo venerdì. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, è l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, iniziamo pure a mettere in risalto i migliori e i peggiori tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ebbene, questo venerdì andrà a favore dei nativi del Leone e della Vergine, come annunciato nel titolo principale. In tutto saranno tre i segni super-fortunati messi in conto al periodo: oltre ai due simboli astrali già svelati, ad avere un ottimo periodo saranno i nati sotto il segno dell'Ariete, alla pari degli altri due con cinque stelle a corredo del segno.

Previsioni zodiacali 12 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 12 febbraio al segno dell'Ariete preannuncia una giornata più che perfetta, in diversi campi di applicazione. Parlando di affetti, in amore sarà un ottimo periodo, quasi tutto all'insegna della buona energia e della gioia di vivere. Tanta creatività e la forza vitale saranno la vostra fonte di ottimismo. Il partner potrà gioiosamente condividere con voi momenti di profonda passionalità: forse sarete coinvolti in qualcosa di nuovo, sicuramente stuzzicante dal punto di vista dell'attrazione fisica. Single, vi sentirete fortunati ed in forma smagliante: vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti grazie anche ad un maggior dinamismo. Buona la spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità.

Negli affetti tutto è possibile: prendere iniziative, fare scelte importanti o vivere una splendida avventura che regali tanta serenità. Nel lavoro, l'umore è cambiato, migliorato per via del disgelo dei buoni flussi lunari. Quindi, ingranate la marcia e datevi da fare perché è il momento di mettere a segno importanti risultati professionali.

Toro: ★★★★.

Le previsioni astrologiche di venerdì indicano una giornata mediamente accettabile. In certi momenti però sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. In amore, Luna e Plutone regaleranno una grande intensità emotiva ed anche una buona capacità di costruire qualcosa di importante. La vita sentimentale non sempre è tutta rose e fiori, ma al momento le cose stanno cambiando in meglio, grazie al sostegno del partner.

Single, Venere armonica aumenterà la vostra potenza comunicativa e creativa ed il suo aiuto sarà più che mai tangibile. Se volete cambiare davvero le cose allora non esitate un giorno di più, perché questo è il momento giusto per farlo: da adesso in poi sarete i protagonisti indiscussi della vostra vita. Nel lavoro, è il momento di dimostrare di che pasta siete fatti. Avrete sicuramente un asso nella manica, una carta da giocare quando il gioco si fa duro, quindi usatela e fatevi valere.

Gemelli: ★★★★. Giornata non male, anche se effettivamente sottoposta a sbalzi tra positività e negatività da parte degli astri. In questo caso, date pure per scontata una buona positività al periodo con una piccola riserva sia nella parte iniziale che in quella finale.

In amore, ci vorrà una grande determinazione per risolvere una questione familiare che richiederà disponibilità e buonsenso. Mentre un accordo rinnovato con il partner vi porterà quell'allegria e quello che spirito che nel tempo si sono un po' offuscati da troppi pensieri seri. Single, potrebbero arrivare delle proposte interessanti per quanto riguarda progetti legati alle vostre passioni. Condividendo con qualcun altro i vostri interessi, sarà così il modo migliore per dar loro risalto e sicurezza. Nel lavoro, porterete a termine numerose faccende e grazie all'appoggio della Luna avrete il carburante giusto per andare più veloci del solito. E' vero che l'esperienza insegna, ma solo se saprete improvvisare potrete gestire alla grande qualche piccolo imprevisto.

Oroscopo e stelle di venerdì 12 febbraio

Cancro: ★★★. In arrivo un venerdì 12 febbraio da tenere bene sotto controllo, soprattutto nelle relazioni sociali come anche in quelle di lavoro. Il motivo? La giornata è stata classificata con il 'sottotono', dunque sarà richiesta molta prudenza da parte vostra. In amore, in questa giornata sarà meglio non aspettarsi nulla in fatto dai sentimenti. Probabilmente sarete troppo presi dai vostri impegni e dalle tante cose da fare per dedicarvi al partner e questo non porterà affatto l'armonia nella coppia. Single, la Luna sarà dissonante e voi sapete cosa significa: agitazione, stress in aumento, stomaco nervoso. È tutta questione di misura; potete comunque reagire, portando avanti gli impegni con la solita abilità e bravura.

Rimandate subito lo stress da dove è arrivato e mettete al primo posto le vostre esigenze personali, soprattutto riposo e relax. Nel lavoro, sembra non voler ingranare questo venerdì, comunque non ci saranno motivi seri per entrare in panico, ma si tratterà solo di aspettare l'arrivo di segnali nuovi.

Leone: ★★★★★. La giornata sarà da considerare senza problemi irrisolvibili per voi del segno, favorita da una meravigliosa Luna presente nel comparto dei Pesci. In amore, avrete un'enorme carica vitale e questo potrà avere un effetto positivo sulla vostra vita sentimentale, visto che ultimamente risentivate di una certa stanchezza. La giornata inizierà alla grande e si prospetterà particolarmente appagante, grazie al sostegno del partner. Single, sarà una giornata intrigante grazie alla posizione di alcuni pianeti, dove non mancheranno sorprese e proposte a cui non potrete dire di no.

Finalmente la ruota sembra girare anche per voi, godetevi l'attimo perché la vita è bella ed è degna di essere vissuta appieno. Nel lavoro, potrete sistemare al meglio le questioni incerte, oppure affrontare investimenti di denaro, sicuri di non sbagliare. La vostra capacità di pianificare sarà formidabile e qualcuno farà ricorso a voi per farsi aiutare.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 12 febbraio, predice una giornata portata a braccetto dalla dea fortuna. In campo sentimentale la situazione generale indica che vi sentirete in vena di trovare nuovi orizzonti, magari che riescano ad aprire la mente ed il cuore. Fatene partecipe anche la persona che amate, vedrete che trascorrerete una serata magnifica grazie al suo immenso amore per voi.

Si consiglia in coppia di avere più fiducia in chi amate, visto il periodo ottimo vi darà grandi soddisfazioni. Single, saprete esprimervi al meglio grazie ai buoni flussi della Luna: le parole scorreranno via lisce come l'olio e saranno in grado di incantare le persone che incontrerete. La vostra mente sarà efficiente e piena di buone idee, senz'altro capaci di rendere perfetta la giornata. Nel lavoro, in fatto d'intuizioni e buoni propositi darete il meglio di voi. Giocando bene le vostre carte senza strafare e senza aver fretta, promuoverete cambiamenti determinanti per il futuro professionale.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.