Cosa hanno in serbo gli astri per l’Oroscopo di martedì 2 febbraio? Con la Luna stabile in Bilancia, andranno a gonfie vele i segni d’Aria. I Gemelli si ritroveranno ad uscire mentre i Cancro avranno a che fare con un martedì estremamente movimentato.

Amore, lavoro, fortuna, denaro, approfondiamo ogni cosa attraverso le previsioni degli astri e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Oroscopo dei 4 segni meno fortunati del giorno

Ariete (12° posto) - Nei giorni scorsi sembra esservi piombato il cielo addosso. Forse credevate di avere il controllo di una certa situazione, ma poi avete scoperto a malincuore che così non era.

Questo martedì sarà un po’ sottotono dato che vi ritroverete a riflettere su ciò che non sta andando come sperato. Arrivati a questo punto della vostra vita (perché di strada ne avete fatta tanta) non arrestatevi e continuate a cercare nuovi sentieri da percorrere.

Vergine (11° in classifica) - Martedì che presenta qualche difficoltà di troppo. Le stelle parlano di una certa sofferenza che covate dentro di voi e della voglia di tornare ai bei tempi di una volta, quando i problemi erano minuscoli e godevate di ampie forze ed energie. Mettete il passato da parte e focalizzatevi sul presente. Un’accurata interrogazione introspettiva vi sarà di grande aiuto, dunque, spremete le meningi e fate le più opportune ricerche. Presto o tardi troverete la soluzione giusta alla vostra circostanza particolare.

Toro (10° posto) - Un imprevisto vi darà del filo da torcere in questo martedì che si rivelerà lunghissimo e spinoso. I single continueranno ad essere single, ma le stelle annunciano del movimento particolare nei prossimi 6 mesi. Per quanto concerne il lavoro o lo studio, potreste incontrare delle difficoltà. Valorizzatevi di più e mettete a tacere quella vocina interiore che vi dice che non ce la potete fare o che non è cosa per voi.

Capricorno (9° in classifica) - Le previsioni astrali del 2 febbraio vi vedranno distratti, ma attenzione a dove andrete a mettere il piede. Evitate di mettervi dietro ai fornelli o di intraprendere dei progetti poiché risulteranno sfavoriti. Qualcuno rischierà di farvi arrabbiare, ultimamente vi sentite poco compresi o aiutati. Avete bisogno che la famiglia sia più collaborativa!

Previsioni astrali del 2 febbraio: i 4 segni nella media

Leone (8° posto) - Non c’è battaglia che non possiate vincere, ma a volte siete tentati dal gettare la spugna. In queste 24 ore non restatevene nascosti, anzi tirate fuori le unghie e partite all’attacco. Attenzione a non eccedere con l’aggressività, dato che potrebbero spuntare delle difficoltà, specie all’interno delle relazioni di coppia. In famiglia potrebbero chiedervi un parere o un favore.

Sagittario (7° in classifica) - Giornata incentrata sul lavoro o sul riordino della casa. La mattinata volerà via in un baleno. Siete sempre affaccendati, ma c’è di buono che finalmente avete il vostro spazio rispetto a prima. Saprete ottimizzare le vostre qualità e risorse. Qualcuno si ritroverà ad uscire e incrocerà una persona conosciuta.

Occhio alle code e alle lunghe chiacchierate.

Scorpione (6° posto) - L’oroscopo del giorno 2 febbraio vi vedrà portare avanti delle faccende arretrate. Arriverete ad un buon punto e intravedrete la famosa luce in fondo al tunnel. L’amore di coppia non presenterà problemi particolari, anzi.

Pesci (5° in classifica) - Archiviate le fatiche di gennaio, da questo mese in poi vi sentirete più leggeri e agili. La vostra creatività risulterà stimolata e questo vi consentirà di raggiungere nuovi traguardi. Chi si è sposato di recente, ha dovuto rinunciare alla luna di miele, ma le stelle invitano a ripristinare dei progetti da attuare tra l’estate e i primi mesi autunnali. I single potrebbero avere una bella sorpresa. A quanto pare, una persona che conoscete da sempre ha una cotta non corrisposta per voi!

Classifica e oroscopo: i quattro segni più fortunati

Cancro (4° posto) - Giornata movimentata, ma fate sempre attenzione a non affaticare eccessivamente il vostro corpo. Questa sarà la settimana incentrata sul rinnovamento della vostra routine, le stelle invitano ad allentare la pressione e ad alleggerire il carico dei vostri impegni. Il partner vi starà addosso per gran parte della giornata, vi sentirete amati e desiderati. Coloro che hanno da poco intrapreso una nuova conoscenza, dovranno tenere sempre a mente che un pizzico di mistero non guasta mai. Soldi di in arrivo, finalmente potrete tirare un respiro di sollievo.

Gemelli (3° in classifica) - In giornata vi ritroverete ad uscire per una certa faccenda improrogabile e ne sarete ben contenti.

Detestate starvene rinchiusi in casa, in fondo il vostro è un segno socievole, libero e inarrestabile. In giornata, le stelle guarderanno con favore ogni progetto intrapreso, dunque sarà bene darsi da fare e approfittare di questo contesto astrale positivo. La fortuna aiuta gli audaci, osate!

Acquario (2° posto) - L’oroscopo di domani 2 febbraio vi vedrà baciati dalla fortuna sotto molti comparti. Il lavoro comincerà ad ingranare, specie se lavorate a stretto contatto con il pubblico o da casa. Ci sono stati dei cambiamenti durante i mesi scorsi, ma entro la primavera la presa comincerà ad essere allentata e ritroverete un po’ di spazio in più. In queste 24 ore potrete compiere dei passi da gigante oppure ricevere una lieta notizia riguardante un figlio.

Bilancia (1° in classifica) - Il mese di febbraio è partito con il piede giusto e questo grazie alla Luna nel vostro campo. In giornata porterete avanti eventuali lavoretti arretrati e riuscirete ad arrivare al nocciolo di una certa situazione che si trascina avanti da tempo. I vostri sentimenti risultano “spenti”, ma è tempo di risvegliarvi da questo stato di letargia. Un’uscita potrebbe trasformarvi la vita, ma per precauzione sarà meglio indossare qualcosa di arancione per attirare la fortuna.