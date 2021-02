L'Oroscopo di domani, martedì 2 febbraio si fa interessante in vista di questo martedì, ma non per tutti i segni. A portare una ventata di euforia e, in qualche caso anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, i recenti transiti della Luna in Bilancia e Venere in Acquario. Riguardo la giornata sotto osservazione, a trarre i maggiori benefici dai suddetti transiti, saranno i nativi della Vergine. Il generoso simbolo di Terra potrà finalmente godere di buone notizie in grado di rallegrare la giornata, quest'ultima avvalorata dalle cinque stelline della buona fortuna. Previsioni abbastanza favorevoli anche per Toro, Gemelli e Leone, messi in preventivo nel periodo con le quattro stelline della positiva routine quotidiana.

Al contrario, secondo quanto specificato nelle previsioni astrologiche di martedì, ad avere astri particolarmente aggressivi saranno coloro nativi dell'Ariete e del Cancro, nel frangente valutati con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono".

Previsioni zodiacali del 2 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 2 febbraio al segno dell'Ariete indica un martedì un pochino sotto le attese. Un evento in programma prossimamente potrebbe dare da pensare... In amore intanto, la Luna vi contrasterà e nel rapporto di coppia qualche cosa non andrà come da voi messo in preventivo. Un approfondito esame di coscienza vi farà comprendere che forse avete chiesto e preteso troppo dalla persona amata: rimediate. Single, in questa giornata fareste meglio a sospendere le vostre relazioni sociali, in modo costante e senza criticare.

Il fatto è che qualcuno potrebbe essere disturbato dal vostro atteggiamento e riferire alle persone sbagliate tutto ciò che direte o farete. Nel lavoro invece, si prevede ancora qualche spigolosità di troppo, il che potrebbe complicare la giornata. Ci sarà una sorta di resa dei conti e vi verranno avanzate delle richieste non del tutto piacevoli: preparatevi a mantenere la calma.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano un giorno discretamente buono. Si intravede tra le stelle del vostro universo zodiacale qualcosa di positivo in arrivo, se non nell'immediato, almeno nei prossimi due o tre giorni. In partenza la giornata potrebbe sembrare il contrario di ciò che poi effettivamente diverrà. Riguardo i sentimenti, se negli ultimi giorni non avete goduto di un accordo soddisfacente con il partner e vorrete recuperare, dovrete mostrarvi pazienti e condiscendenti.

In questo modo tutto tornerà perfetto e riuscirete a stare bene insieme a chi amate. Single, una ventata di aria fresca è ciò che vi porteranno gli influssi della Luna, migliorando decisamente la salute. Anche i rapporti sentimentali "difficili" diventeranno più appaganti e facili da vivere. Nel lavoro, mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. Sappiate che la fortuna in parte sarà dalla vostra e sarebbe un vero peccato non darsi da fare per sfruttarla.

Gemelli: ★★★★. Di buon auspicio il periodo analizzato, ancora per un po' nelle buone mani di astri abbastanza amichevoli verso il vostro segno. Il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per attutire o risolvere contrasti con alcune persone del vostro giro.

In amore, qualsiasi cosa facciate o pensiate in questa giornata sarete sempre e comunque simpatici soprattutto al vostro partner. Sappiate che chi avete a fianco vi vuole bene, pensa a voi e al vostro benessere. Questo vi porterà al settimo cielo: otterrete tanti benefici dal fatto che non dovrete nemmeno chiedere perché tutto vi sarà dato. Single, in questa giornata ci potrebbero essere dei risvolti positivi in amore, tali che potrebbero stupirvi. Avrete tante possibilità per essere più disponibili con le persone e più propositivi. Alla grande le amicizie grazie alle vostre ottime idee. Nel lavoro, coraggio e decisione saranno le parole d'ordine di questo giorno. Insieme ad una straordinaria intraprendenza, saranno qualità vincenti. Vi permetteranno di ottenere buoni risultati, soprattutto sotto il profilo finanziario.

Oroscopo e stelle di martedì 2 febbraio

Cancro: ★★★. Questo martedì sarete ancora in crisi per via di quella situazione che ben conoscete. In pratica ciò che sembra scontato tenderà a generare in voi insoddisfazione: desidererete una ventata di rinnovamento, anche se non facile da attare. In amore, la giornata si presenterà un po' faticosa e per niente tranquilla, tanto che vi sentirete come tra l'incudine ed il martello. Questa continua ansia e relativi nervosismi metteranno a dura prova il rapporto con il partner, rendendolo abbastanza altalenate. Single, evitate le compagnie troppo assillanti e talvolta inopportune ma favorite quelle tranquille, semplici e senza pretese. Sappiate che anche da un innocuo silenzio potrebbe nascere qualcosa di importante per il vostro cuore: osservate lo sguardo...

Se invece sono le pene d'amore a tormentarvi, tenete in considerazione l'aiuto di un amico/a e tutto sembrerà più facile. Nel lavoro, le stelle esortano ad assumere un atteggiamento paziente e diplomatico. Ci sono ancora i margini per ricomporre certi conflitti pericolosi, veri ostacoli sul lavoro o negli affari.

Leone: ★★★★. Bello il vostro martedì, soprattutto portatore di serenità a livello sentimentale. La dolce Luna nel segno della Bilancia, oltre a garantire performance di tutto rispetto nei riguardi della persona amata, forse metterà qualcuno di fronte alle proprie responsabilità. In vista, per altri, probabili cambiamenti: non fatevi cogliere impreparati. In amore, continuate a dare molto, soprattutto a chi se lo merita. La Luna positiva vi renderà generosi e pieni di vita.

Le persone che vi circondano saranno molto contente di vedervi così entusiasti e si augureranno che questo stato di cose duri a lungo, soprattutto nel caso di rapporti nati recentemente. Single, avrete una grande facilità nello stringere amicizia, perché il vostro brio e la vostra simpatia colpiranno nel segno, rendendovi benvoluti praticamente ovunque. Nel lavoro, il vostro entusiasmo, lo si scorgerà anche in lontananza. Il palcoscenico delle vostre imprese sarà come sempre l'attività: questa vi farà sentire carichi, pronti a sfornare idee e strategie di primissima qualità.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo del 2 febbraio è pronto a mettere in preventivo una giornata a cinque stelle, con previsioni di buone notizie in arrivo nel periodo. A dare una marcia in più alle vostre incombenze quotidiane sarà una buona Luna in Bilancia, specialmente in campo sentimentale.

Di certo in amore sarà un giorno molto positivo: la stanchezza ormai è passata ed i progetti che vi interessano saranno finalmente raggiungibili. Chi ha una vita di coppia discreta, potrà portare un tocco di novità nella relazione oppure inventare nuovi modi per stare insieme divertendosi. Single, oltre alle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che da sempre vi caratterizza. Se vi piace inseguire fuggevoli avventure potete contare sulle stelle, che aumentando fascino e intraprendenza favoriranno senz'altro gli incontri più sfiziosi. Chi lavora nel settore dei trasporti o del commercio si darà un gran daffare, spronato da riscontri positivi che non si faranno attendere.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.