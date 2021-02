L'Oroscopo di domani 22 febbraio mette sotto osservazione il nuovo lunedì d'inizio settimana. Ovviamente non tutti purtroppo avranno il positivo supporto astrale: diciamo subito che saranno ben pochi i segni ad avere una giornata fortunata. Curiosi di sapere quali sono i segni migliori del giorno? In questo caso tra gli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco spicca senz'altro il segno del Cancro, positivamente valutato al "top del giorno". A fare la differenza per il predetto segno d'Acqua sarà l'arrivo della Luna nel segno. A far da cornice al simbolo astrale primo in classifica, Gemelli e Leone, entrambi valutati a cinque stelle.

Intanto a dover rinunciare al favorevole appoggio delle stelle, secondo quanto rilevato dalle previsioni astrologiche del 22 febbraio, saranno i nativi del simbolo astrale dell'Ariete.

Previsioni zodiacali 22 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 22 giugno al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un lunedì giudicato con la spunta relativa ai periodi sottotono. Comunque, sebbene la giornata d'inizio settimana si presume possa essere pensierosa, in amore chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata. Perché non sempre è possibile mettere d'accordo tutti: la vostra condotta è più che lodevole e non dovete rimproverarvi se non siete riusciti a dare più tempo e considerazione a chi ne aveva bisogno.

Single, sotto il tiro di astri negativi la giornata non sarà esaltante e, nelle relazioni interpersonali, l'orgoglio giocherà un brutto tiro. Ci potrebbero essere così delle piccole contrarietà e momenti di stizza: non sarà proprio il caso di alzare un polverone per futili motivi. Intanto assecondate le vostre esigenze imparando ad ascoltare i segnali del corpo.

Nel lavoro, non investite troppo energie in un progetto fumoso ed evanescente, potreste imbattervi in difficoltà momentaneamente insormontabili. Dovete prima approntare un piano d'azione previsto e soprattutto, affidabile. Non cedete alla tentazione dell'improvvisazione, perché non siete tagliati per quel genere di cose.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì preannunciano un periodo positivo ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi?

Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere. In amore, il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per attutire o risolvere contrasti con chi vi circonda e riportare l'armonia. Ci saranno deliziose novità all'orizzonte, ma siate pazienti; lasciate che il tempo faccia il suo corso e vedrete che il vostro rapporto riprenderà quota velocemente. Single, vi aspetta una lunga ed intensa giornata. L'astro notturno vi regalerà attimi di gioia così forti da risultare assolutamente indimenticabili. Nel lavoro, il vostro fiuto sarà impeccabile: arriverete ai risultati auspicati, prima degli altri. Ci sarà chi apprezzerà questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere: cercate di non dare troppo peso a queste persone e continuate per la vostra strada, come avete sempre fatto.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un lunedì certamente positivo, molto performante e pure con un pizzico di fortuna a dare smalto al periodo. La giornata di partenza della nuova settimana invita ad agire con serenità e fiducia, soprattutto in amore: avrete le vostre belle soddisfazioni e, certamente, saprete ben affrontare qualche ingombrante ostacolo senza troppe difficoltà. In effetti sarà un periodo molto intenso per quanti di voi vivono già un amore felice: avrete dentro di voi la gioia di amare con tutto il vostro essere e il piacere immenso di donarvi alla persona al vostro fianco. Il vostro profondo bisogno di conferme emotive avverrà proprio in questi prossimi due e o tre giorni, saziato dalla presenza dei giusti pianeti: vi sentirete finalmente sicuri di voi e pieni di fiducia per quanto riguarda il futuro in arrivo con tutto il suo splendore.

Single, sarà un buon giorno: sarete contenti e soddisfatti: riuscite a pensare in positivo e a vedere il lato migliore di ogni situazione. Tirate fuori dal cassetto i vostri progetti, molti tra l'altro realizzabili, e siate sereni e felici. Nel lavoro, gli astri sostano in angolatura propizia disegnando stimolanti prospettive di progresso. Ponetevi quindi nell'ottica di apertura verso nuovi interessi e potrete fare incontri utili per il vostro futuro.

Oroscopo e stelle di lunedì 22 febbraio

Cancro: 'top del giorno'. Giornata davvero meravigliosa, valutata nelle predizioni di lunedì come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale. Il motivo? Ebbene, la Luna in arrivo nel segno porterà tante opportunità da investire in amore. Si preannuncia un programma piacevolissimo per voi e le persone care, ma questa volta dovrete aggiungerci anche un pizzico di imprevedibilità.

Sarà certamente un modo per voltare pagina ed inaugurare una fase nuova, decisamente più favorevole della precedente, in perfetta armonia con chi amate. Single, sembra che in questo periodo il vostro intuito sia particolarmente sviluppato, che tutto vi sia chiaro e niente e nessuno possa ingannarvi. Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta per tutte le attività e relazioni a cui aspirate, ma che non avete ancora avuto il coraggio di iniziare. Nel lavoro, una lieta notizia vi darà una carica pazzesca: sarete così più energici e propositivi del normale e riceverete un sacco di complimenti per quanto state facendo. Vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diverrà più semplice: vi sembrerà quasi di camminare in discesa.

Leone: ★★★★★. Partirà senza alcun dubbio con pochi pensieri questo lunedì di avvio settimanale. La positività e la fortuna sarà all'ordine del giorno, quindi il periodo si prevede senza ombre, tutto calore, passione e socievolezza. In campo amoroso vivrete momenti di piacevole intimità con il partner, tanto che saprete cogliere anche le sfumature ed i desideri più inaspettati. Vi scambierete così energie, opinioni e ruoli. Il partner per voi è un compagno di viaggio col quale condividere tutto: attività, amicizie, esperienze; avrete così delle parole dolci e sincere in grado di ribadire l'affetto o dichiarare apertamente un sentimento che si sta rigenerando. Single, vi aspetterà una bella giornata all'insegna dell'amore. Venere si troverà in aspetto armonico (specularità positiva al 98%) aumentando di conseguenza la voglia di entrare in contatto con gli altri.

Un colpo di fulmine potrebbe arrivare e trasformare profondamente la vostra vita in qualcosa di meraviglioso, per sempre. Nel lavoro poi, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti che cercate. Quindi, muovetevi con astuzia per non perdere nessuna occasione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 22 febbraio, prevede una giornata non male valutata complessivamente come abbastanza buona, anche se messa in forse da una probabile stanchezza arretrata. In campo sentimentale, l’amore assumerà un ruolo importante. La parte sentimentale della giornata sorriderà soprattutto a chi ha appena scoperto o ritrovato la passione: in molti farete dei progetti meravigliosi. Del resto, visto che in molti siete già abbastanza felici e sereni, è certo che possiate esserlo ancora di più anche dopo.

Il cielo regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità e vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare qualche buon desiderio insieme a chi amate. Single, grazie alla Luna il vostro carisma aumenterà a vista d'occhio. Se ultimamente avete avuto dei crolli di autostima, ecco che le cose andranno a migliorare progressivamente, fino a farvi sentire molto sicuri di voi. Al lavoro ponete un'attenzione speciale alle sfumature e ai dettagli, perché saranno quelle che potranno fare la differenza tra successo ed insuccesso professionale.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 22 febbraio.