L'Oroscopo di domani, sabato 6 febbraio, porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti per i segni da Ariete a Vergine nella giornata di partenza del nuovo weekend. Punto centrale su cui concentrare l'attenzione, le previsioni zodiacali del giorno, in questo contesto impostate sulla prima sestina dello zodiaco. Nel merito a quanto appena affermato, soprattutto a quelli di voi pochi ferrati in materia astrologica, diciamo che saranno messi "sotto torchio" i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle d'inizio weekend?

Tra i fortunati del momento, oltre al positivo Toro, super-favorito in amore, le previsioni astrologiche del 6 febbraio sono pronte a scommettere sul buon esito del periodo anche per gli amici Cancro, probabilmente il segno più fortunato del giorno.

Iniziamo pure a dettagliare singolarmente ogni segno andando a mettere in primo piano la giornata del 6 febbraio 2021.

Previsioni zodiacali 6 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 6 febbraio al segno dell'Ariete indica la possibilità di poter avvertire, in questo periodo, la necessità di starsene un po’ soli a meditare. Assecondare questo vostro bisogno di fare il punto della situazione vi darà una marcia in più per ripartire, con la forza della consapevolezza. In amore, sarà una giornata niente male per gli innamorati di questo segno, anche se potrebbe fare capolino una leggera vena di gelosia.

Le stelle saranno intensamente stimolanti, tali da rendervi sereni: cercate di coltivare il vostro rapporto giorno per giorno senza farsi cogliere da paure immotivate. Single, prospettive felici faranno capolino nella seconda parte della giornata: previste situazioni inusuali capaci di portare sprazzi di allegria e momenti di sana felicità. Oggi più che mai avete voglia di sentirsi amati e coccolati: se ancora non avete incontrato l'anima gemella, tranquilli, le stelle indicano che non tarderà ad arrivare.

Nel lavoro, ci sono nell'aria probabili cambiamenti, che forse potranno risultare fastidiosi all'inizio, ma certamente si riveleranno proficui. Sappiate tener duro!

Toro: 'top del giorno'. Un sabato all'insegna dell'astro dei sentimenti e del buon dialogo: la Luna. Pertanto, ottime notizie in amore arriveranno in questo periodo, annunciate direttamente dall'Astrologia.

Parlando in generale, i presupposti indicano in sottofondo un po’ di stanchezza generale ma anche una tanta voglia di chiudere alcune questioni aperte (che solo voi sapete). In amore, le stelle creeranno un'atmosfera molto dolce e serena, rendendo ottimi i rapporti con i familiari e con gli amici di sempre. Per gli amori che stanno sul punto di nascere, la giornata si prospetta abbastanza positiva, soprattutto sotto il profilo dell'intesa, che sarà perfetta e sincera. Single, tutto bene sul fronte amoroso: prenderete il volo, decollerete verso paradisi affettivi che non avete mai neppure osato pensare che si potessero realizzare. In questo periodo gli astri coloreranno di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Non potrete certo lamentarvi di questa giornata.

Nel lavoro, vi sembrerà di aver dormito un lungo sonno e di svegliarvi all'improvviso con un sacco di idee da realizzare. In effetti, con la Luna amica, ricevete una benefica iniezione di fiducia e di entusiasmo. Saprete sfruttare ogni occasione per siglare accordi e contratti vantaggiosi.

Gemelli ★★★. In arrivo un giorno abbastanza impegnativo, a tratti anche pesante e in grado di generare una certa ansia. Converrà tenere un profilo basso evitando scontri con quelle persone che ben sapete: non pretendete l’impossibile dal periodo. Chiaritevi intanto le idee in merito ad alcune situazioni in atto. In amore, evitate gli atteggiamenti troppo rigidi, chiedetevi quali siano le esigenze del partner e fate in modo di assecondarle. A fare la differenza, la Luna, a questo giro un po' agitata sopra il vostro cielo.

Questo vi complicherà la vita e risulta difficile dire come andrà a finire. Molto probabilmente con un po' di tensione e di confusione, che mal si concilierà con le esigenze del vostro partner sentimentale. Single, le persone prepotenti non fanno al caso vostro: così le stelle vi consigliano di non frenarvi se dovete esprimere i vostri pensieri, senza avere paura delle conseguenze. Nel lavoro, anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma. Anziché incaponirsi su posizioni irremovibili, cercate un salutare compromesso. Grazie a una persona amica potrete risparmiare tempo nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche.

Oroscopo e stelle di sabato 6 febbraio

Cancro: ★★★★★. Partirà a gonfie vele questo sabato, penultimo giorno della settimana.

In generale sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche la più piccola occasione per migliorare l'andamento dell'attività, oppure per soddisfare semplicemente il proprio ego. Saprete dare il meglio di voi in vari campi, tutto sta a credere fermamente nelle proprie possibilità. In amore, fortuna e fascino saranno i vostri fedeli compagni, mentre gli astri vi aiuteranno ad esprimere i vostri sentimenti ed a vivere con felice esuberanza il vostro rapporto. Le generose stelle della sera vi porteranno fortuna e non vi sarà difficile convincere il partner a soddisfare i vostri desideri. Single, se sorriderete il mondo vi sorriderà: questo sabato vi aspetta finalmente una giornata solare, straripante di soddisfazioni in tutti i settori. Messe da parte le ansie che vi turbano, vivrete un periodo con un entusiasmo contagioso e vi sentirete come rinati.

Nel lavoro, continuerà il momento positivo che gli astri stanno regalando. Sentirete "belle vibrazioni", avrete la certezza che ogni vostro progetto possa essere realizzato in tempi stretti.

Leone: ★★★. Questo sabato armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del "sottotono", dunque occhio a come vi andrete a muovere, ok? Un eccesso di fiducia però potrebbe frenare i vostri ultimi progressi: siate sicuri su intenzioni e/o progetti prima d'intraprenderli. In amore, anche se vi sentirete bloccati in situazioni che non fanno per voi, non preoccupatevi: possedete gli strumenti per venirne fuori! Fermezza e fortuna saranno le qualità che vi permetteranno di affascinare la vostra metà e portarla dalla vostra parte. Single, la giornata di inizio weekend vi vedrà in massima parte poco fiduciosi e con l'umore altalenante, cosa che potrebbe creare delle complicazioni nelle relazioni con gli altri.

Evitate di tenere il muso e sforzatevi di sorridere. Nel lavoro, quelli che tra voi saranno più dotati di spirito d'iniziativa, d'inventiva e di coraggio si troveranno di fronte ad occasioni importanti, facilissime da individuare e da sfruttare. Non impigritevi, siate fiduciosi in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di svolgere tutte la vostre attività bene e nel modo più preciso possibile.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 6 febbraio, predice una giornata improntata alla scontata normalità e in gran parte immersa in cose e situazioni già vissute in precedenza. Insomma, la solita "minestra riscaldata"? Anche se fosse, ben venga: meglio questo che non una giornataccia negativa, non trovate? Però, se sarete attivi e svegli con la voglia di mettere in pratica quelle idee che considerate poter essere vincenti, riuscirete a portare a casa una bella soddisfazione.

In campo sentimentale, la presenza della Luna in aspetto favorevole (specularità positiva al 45%), sarà un vero e proprio toccasana per l’amore. Fate affidamento sulle sensazioni, perché solo con il cuore aperto riuscirete ad essere felici trascorrendo del tempo con chi amate. Single, grazie agli influssi positivi delle stelle, i rapporti famigliari inizieranno a semplificarsi sempre più: finalmente vi sentirete liberi da condizionamenti, slegati da vecchie ruggini e da attriti con i parenti e pronti a ritrovare una rinnovata armonia. La vita professionale sarà tutto un fermento di idee da realizzare in gruppo o con i colleghi. Saranno questi i vostri assi nella manica, da calare se il gioco dovesse farsi duro...

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.