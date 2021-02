L'oroscopo della giornata di martedì 23 febbraio prevede un Sole splendente per i nativi sotto il segno dei Pesci, che insieme alla Luna favorevole potranno contare su una buona intesa di coppia, mentre Vergine sarà particolarmente di buonumore. Leone proverà a credere di più in sé stesso e nelle proprie capacità, mentre Sagittario riuscirà a essere più concreto in ambito sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 23 febbraio.

Previsioni oroscopo martedì 23 febbraio segno per segno

Ariete: previsioni astrali di martedì non proprio convincenti per voi nativi, complice la Luna in quadratura dal segno del Cancro.

La vostra relazione di coppia potrebbe non sembrarvi la stessa e forse chiedere spiegazioni al partner per cercare di riprendervi potrebbe essere una buona idea. In ogni caso non siate così scontrosi, perché da domani la Luna tornerà ad assistervi. Se siete single dedicate più tempo a voi stessi. Nel lavoro le vostre ambizioni rimarranno alte, così come l'impegno che ci metterete nel realizzare le vostre mansioni. Voto - 7

Toro: configurazione astrale nel complesso buona secondo l'oroscopo di martedì. A sostenervi ci sarà la Luna in sestile dal segno del Cancro, che dal punto di vista sentimentale renderà più godibile la vostra relazione di coppia. Se siete single stare da soli non vi andrà in questa giornata, dunque approfittatene per uscire e svagarvi un po’.

Nel lavoro prestate maggior attenzione ai vostri progetti e, se necessario, dovrete pazientare un po’. Voto - 7

Gemelli: periodo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo di martedì 23 febbraio. Venere si troverà in buon aspetto e la vostra relazione di coppia non avrà problemi di alcun tipo. Approfittatene se volete dire o fare qualcosa con il partner.

Se siete single camminerete a testa alta e non vi farete problemi a stare in mezzo la gente, soprattutto se tra loro ci sarà qualcuno poco simpatico. Nel lavoro potrebbero esserci novità positive a livello economico, che potranno farvi solo piacere. Voto - 8

Cancro: oroscopo di martedì positivo per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione e il Sole in trigono daai Pesci faciliteranno i legami personali soprattutto ai single, ora più aperti e disponibili in famiglia e con gli amici.

Se avete una relazione stabile e di recente ci sono state tensioni con il partner, queste verranno meno a partire da questa giornata. Nel lavoro ci saranno tanti impegni da svolgere e fortunatamente la voglia non vi manca, anche se una piccola pausa vi piacerebbe tanto. Voto - 7,5

Leone: forse non una giornata particolarmente convincente, ciò nonostante proverete comunque a vedere le cose dal lato positivo, soprattutto nel lavoro, cercando di avere fiducia nelle vostre capacità, nonostante i tanti ostacoli davanti. In amore la situazione tenderà a migliorare già da domani, dunque preparatevi al meglio per far risalire l'intesa di coppia. Se di recente ci sono stati dei litigi, dovrete fare in modo di farvi perdonare. Se siete single i rapporti sociali torneranno a essere positivi.

Voto - 6+

Vergine: ottima giornata per voi nativi. La Luna si troverà in sestile dal segno del Cancro e vi permetterà di recuperare l'intesa tra voi e il partner, grazie anche al vostro buonumore. Se siete single il vostro cuore batterà forte quando vedrete la persona che vi piace. Cosa aspettate allora? Siete ancora in tempo per farvi avanti. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe rallentarvi un po’, dunque meglio iniziare la giornata ben organizzati. Voto - 7+

Bilancia: Luna in quadratura che fortunatamente non durerà ancora a lungo secondo l'oroscopo di martedì 23 febbraio. Da domani la vostra relazione di coppia tornerà nuovamente a splendere, per cui non siate troppo impulsivi con il partner. Se siete single potreste non fidarvi più di tanto degli altri.

Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di mettere in risalto le vostre capacità, che saranno molto apprezzate dai colleghi. Voto - 7+

Scorpione: previsioni astrali di martedì positive per voi nativi, merito in particolare della Luna in trigono dal segno del Cancro, con Venere sempre meno influente. Sfruttate tale cielo per rendere più interessante la vostra vita sentimentale, che siate già impegnati oppure se siete alla ricerca dell'anima gemella. In ambito lavorativo fatica e impegno non mancheranno, ma dovrete pazientare ancora un po’ affinché vi vengano riconosciute le giuste gratifiche. Voto - 7,5

Sagittario: giornata piuttosto valida, con Venere in sestile dal segno dell'Acquario, che vi permetterà di essere più decisi e concreti nella vostra relazione di coppia.

Se siete single potreste ricevere delle risposte da parte di qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, con Giove e Mercurio favorevoli, riuscirete a porre le basi per dei progetti davvero validi. Voto - 7,5

Capricorno: prosegue la vostra striscia positiva per quanto riguarda il lavoro, anche se qualche rallentamento di tanto in tanto si sente. Nulla di grave per qualche piccolo ritardo con i vostri progetti, perché saranno comunque idee davvero valide. In amore ci saranno alcune difficoltà con il partner a causa della Luna in opposizione, meglio non farlo innervosire. Se siete single e non avete nessuno da amare poco importa, in fin dei conti non c'è niente di male a esserlo. Voto - 7-

Acquario: un cielo ancora stupendo e decisamente confortante, anche se non durerà per molto.

In amore, infatti, Venere è pronta a fare le valigie, ma riuscirete comunque a godervi per bene la vostra relazione sentimentale. Se siete single sappiate che i sogni non sono fatti per rimanere chiusi in un cassetto, dunque fatevi forza e andate avanti a testa alta. Nel lavoro avrete grandi risorse a vostra disposizione per ottenere discreti risultati. Voto - 8-

Pesci: oroscopo di martedì sorprendente per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione che illumina il vostro rapporto di coppia. Impegnatevi al massimo per fare qualcosa che possa rendere felice il partner. Se siete single basta pensieri e paranoie e lasciatevi andare: prendete le cose così come verranno. In ambito lavorativo l'umore a volte sarà predominante, affinché i vostri progetti viaggino sul binario giusto.

Voto - 8