L'Oroscopo del 26 febbraio 2021 pone alcuni segni dinanzi ad una scelta, mentre altri si troveranno ad affrontare dei cambiamenti importanti, specie per quanto riguarda il lavoro.

Gli ultimi quattro segni dell'oroscopo del 26 febbraio

Toro (12° posto): la giornata odierna procederà un po' a rilento. Marte e Urano nel segno contribuiranno a generare un po' di tensioni, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia. Sul lavoro, invece, sarebbe opportuno non fare passi falsi.

Scorpione (11° posto): i nati sotto questo segno dovranno fare i conti con la stanchezza. Molti di voi si sentono demotivati, specie dal punto di vista lavorativo.

Ad ogni modo, a partire dal prossimo mese, ci sarà una leggera ripresa.

Bilancia (10° posto): malgrado nel lavoro ci siano buoni segnali, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l'amore. La giornata di oggi sarà contraddistinta da un po' di malumori, dovuti forse al fatto che non vi sentite compresi abbastanza. La fortuna non è al top, pertanto, meglio non rischiare con gli investimenti.

Gemelli (9° posto): se siete indecisi in merito a quale strada intraprendere, non esitate a chiedere consiglio ad una persona cara. Chiedere aiuto non è segno di debolezza, ma di maturità e consapevolezza. Nel lavoro e nello studio dovete essere più concentrati.

I segni di metà classifica

Ariete (8° posto): non è più tempo di aspettare, le decisioni vanno prese entro la fine di questa settimana, specie per quanto riguarda l'amore.

Se state conoscendo più persone in questo periodo, è il caso di darsi una mossa o rischierete di perderle entrambe.

Leone (7° posto): questo non è il momento migliore per cimentarvi in investimenti troppo pericolosi. A partire dal prossimo mese, però, la fortuna tornerà dalla vostra parte e allora potrete rischiare un po' di più. In amore, se non siete certi di quello che provate per il partner, forse è opportuno fermarvi o alimenterete delle false illusioni.

Sagittario (6° posto): posizione intermedia per i nati sotto il segno del Sagittario. Questo è un periodo abbastanza tranquillo, sia per quanto riguarda la sfera affettiva sia per quella lavorativa. Molto presto, però, potreste trovarvi coinvolti in nuovi progetti che vi prenderanno molto tempo. Meglio farsi trovare pronti.

Cancro (5° posto): bella ripresa dal punto di vista dei sentimenti.

Le coppie in crisi o quelle che hanno attraversato un momento un po' turbolento potranno, finalmente, tirare un sospiro di sollievo. Attenzione ai nuovi incontri. Questo fine settimana potrebbe riservare delle sorprese.

I segni più fortunati della giornata

Vergine (4° posto): sul lavoro avrete modo di raccogliere delle belle soddisfazioni. L'Oroscopo del 26 febbraio denota una giornata molto produttiva. In amore, avete avuto qualche ripensamento, ma adesso va meglio.

Acquario 3° posto): è giunto il tempo di essere più risoluti. Se vi trovate dinanzi una decisione difficile, questo potrebbe essere il momento giusto per rischiare il tutto per tutto. Non siate timorosi.

Pesci 2° posto): Nettuno nel segno continua a rendervi particolarmente emotivi, ma il Sole sarà in grado di illuminare letteralmente il vostro cammino.

In amore cominciate ad avere le idee molto più chiare e la stessa cosa vale anche per il vostro futuro.

Capricorno (1° posto): dopo un periodo parecchio turbolento per quanto riguarda il lavoro, adesso cominceranno a sbloccarsi delle situazioni. Non abbiate paura di mettervi in gioco, anche se questo vorrà dire cimentarvi in cose lontane dal vostro modo di essere e pensare.