L'Oroscopo di sabato 27 febbraio è tutto incentrato sulla Luna piena che si forma nella Vergine. Sarà un plenilunio che metterà l'accento sul lavoro, sulla cura della persona e su tutto quello che deve essere gestito giorno per giorno. È quindi una Luna piena molto pratica, favorisce i segni di Terra, in particolare Toro e Capricorno, diventa, però, spiazzante per la Vergine, per i Gemelli e per il Sagittario. Vediamo ora quali sono le previsioni della giornata per tutto lo zodiaco.

Oroscopo da voto 8 per il Cancro

Ariete - Voi Ariete avete perso l'appoggio di Venere e con questa Luna che insiste solo sul lavoro e su questioni pratico-casalinghe vi sentite un poco smarriti.

Avrete modo di recuperare, ma la valutazione della giornata di oggi si ferma sul 6.

Toro - Il vostro oroscopo non è male. La Luna piena in Vergine vi è amica e così Venere e il Sole. La giornata, quindi, potrebbe scorrere in modo lineare e senza problemi. Il voto di oggi è 7.

Gemelli - Il Plenilunio vi porterà un leggero nervosismo che rischierete di sfogare con le persone vicine e con chi amate. L'amore, con Venere in opposizione, vi chiede più partecipazione e qualche piccolo gesto romantico in più. Il voto di questa giornata è 5.

Cancro - L'oroscopo di oggi vi vede protagonisti, tra Sole e Venere in ottima posizione e una Luna piena (il vostro astro-guida) favorevole potrete trascorrere una giornata serena e costruttiva. Avrete modo di seguire il vostro sesto senso, trovare piccole soluzioni a piccoli problemi e vivere una serata romantica.

Il voto per voi è 8.

Leone - Il vostro oroscopo consiglia di prendere tempo: non decidere oggi su qualcosa da fare sia in campo lavorativo che in campo sentimentale. È la giornata giusta per riposare, tra poco Marte cambierà segno e ritroverete energia e voglia di fare. Il voto per voi è 6.

Vergine - La Luna piena nel segno vi dona un'aria smarrita e vi mette in crisi, perché vi costringerà a mostrare il vostro lato sensibile.

Dovete combattere la timidezza, in particolare in amore. Approfittate di Marte ancora favorevole per prendere un'iniziativa. Venere in opposizione vi comunica che il partner ha bisogno di più attenzioni. Il voto per voi è 7.

Una giornata costruttiva per la Bilancia

Bilancia - Niente di nuovo oggi sotto al cielo per voi Bilancia. La giornata trascorrerà in modo fluido, solo che avrete molta voglia di stare per conto vostro.

È un oroscopo che vi consiglia di meditare e di riflettere sulle prossime decisioni da prendere: c'è tanto da fare. Il voto di oggi per voi è 8.

Scorpione - La Luna piena in Vergine per voi è davvero meravigliosa, visto che si accompagna a una bellissima e sensualissima Venere in Pesci che vi rende magnetici e affascinanti. L'oroscopo di oggi è molto positivo, la tensione dei giorni passati sta per terminare e avrete voglia di sorridere di più. Il voto di oggi è 9.

Oroscopo della Luna piena: il Sagittario va ko

Sagittario - Questo Plenilunio vi renderà insofferenti alla routine. C'è qualcosa che disturba il vostro umore ed è colpa di Venere in quadratura che vi fa sentire un certo distacco dal partner. Si apre per voi un periodo in cui l'entusiasmo potrebbe mancare e dovrete regolarvi anche dal punto di vista energetico, non iniziate troppi progetti tutti insieme.

Il voto di oggi è 4.

Capricorno - L'oroscopo di oggi per voi è molto positivo: Luna, Venere, Sole e, per la terza decade, ancora Marte tutti in posizione favorevole vi rendono super-ottimisti e super-impegnati. L'amore è pure favorito e questa Luna piena vi farà sentire al settimo cielo. Il voto di oggi è 9.

Acquario - Per voi nell'aria c'è tanta voglia di tenerezza, ma anche di dare e ricevere abbracci. La Luna piena vi trasformerà e vi renderà passionali e romantici. È la giornata giusta da dedicare alle coccole e per voi questa è davvero una novità. Il voto di oggi è 8.

Pesci - Sarete al centro dell'attenzione e la giornata trascorrerà in modo rilassante. I più favoriti sono quelli di voi che sono già in coppia. La Luna piena vi renderà molto emotivi e vi capiterà di emozionarvi più del solito se deciderete di guardare una serie tv romantica.

Il voto di oggi è 9.