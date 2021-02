Per il segno della Vergine, questo marzo 2021 potrebbe essere molto faticoso se si pensa alla sfera professionale, con troppe situazioni sfavorevoli per gli affari e una scarsa attività collaborativa. Ci sarà poca fortuna, anche se sarà abbastanza vantaggiosa in determinati casi, e molta stanchezza. Soltanto in amore ci sarà un po' più di sintonia e delle situazioni di miglioramento.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno della Vergine.

Amore

Anche se ci sarà una opposizione di Venere che persisterà fino al giorno 21, la situazione sul piano amoroso potrebbe lentamente migliorare. Non ci sarà romanticismo e tenerezza a farla da padrone nella vostra relazione di coppia, ma sicuramente respirerete una atmosfera molto più pacata e tranquilla.

Si instaureranno dialoghi sereni, senza opinioni troppo discordanti e che approderanno quasi sicuramente verso degli accordi quando si tratterà della famiglia. Dovrete però fare attenzione alla sfera emozionale, che sarà ancora abbastanza scossa se avete avuto a che fare con dei litigi, delle incomprensioni o delle gelosie che non vi siete lasciati alle spalle completamente. Purtroppo sul piano passionale non ci saranno dei riscontri positivi, anzi, si potrebbe dire che attraverserete un mese di marzo abbastanza distaccato.

Lavoro

Mercurio nella costellazione dell'Acquario per adesso sarà pienamente favorevole ai segni di aria, quindi i segni di terra come il vostro potrebbe risentirne in modo abbastanza negativo. Ci sarà poca dinamicità mentale, gli affari e la collaborazione con i colleghi potrebbe “difettare” in alcuni momenti “chiave”, ovvero in quelli decisivi per concludere un progetto o per avviarlo.

Sarà dunque più produttivo il lavoro in solitaria, fatto con i vostri metodi e le vostre tempistiche, perché in tal modo vi sentirete più “liberi” di agire come meglio vi aggrada. Dovrete affrontare qualcuno che probabilmente vorrebbe mettervi i bastoni fra le ruote o che potrebbe proporvi qualche affare che potrebbe rivelarsi non positivo. Dovrete cercare di evitare anche di fare spese troppo onerose, anzi, sarà il caso di rimandare a tempi favorevoli un acquisto che purtroppo ha già atteso molto tempo a questa parte.

Fortuna e salute

Avrete a disposizione la piccola fortuna del pianeta Venere per un lasso di tempo estremamente limitato, e non riuscirete a prospettarvi una buona sorte a tutti gli effetti come avrebbe potuto fare Giove, purtroppo molto sfavorevole al vostro segno. Le energie ci saranno ma in misura molto scarsa. Dovrete fare i conti con una stanchezza che per ora potrebbe essere la causa di qualche vacanza forzata e che in cuor vostro vorreste evitare.

Fate pause, cercate di procrastinare quando sarà possibile del lavoro troppo impegnativo.