L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 febbraio prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale dello Scorpione, che potrebbe riuscire a risolvere un problema in amore, mentre Vergine non avrà paura di esprimere ciò che prova. Leone sarà in evidente difficoltà, considerato che anche la Luna volterà le spalle, mentre Sagittario riuscirà ad amare in maniera completamente disinteressata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni la giornata di mercoledì 3 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di mercoledì 3 febbraio segno per segno

Ariete: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo, con tanti pianeti in sestile dal segno dell'Acquario, come Mercurio e Giove.

In amore troverete una bella armonia con la vostra anima gemella, e sarete in grado di lasciarvi andare con la vostra anima gemella. Se foste single riuscirete a fare chiarezza nel vostro cuore, abbastanza da sapere cosa fare. Per quanto riguarda il lavoro le vostre competenze saranno messe in risalto, e svolgerete molto bene i vostri incarichi. Voto - 8+

Toro: parte centrale della settimana che non procederà come speravate. In questa giornata infatti la Luna sarà in opposizione, e in amore sarà davvero difficile provare a comunicare con il partner. Se foste single sarà difficile trovare la voglia di uscire e provare a fare qualcosa con gli amici. Nel lavoro potrebbe presentarsi qualche ostacolo ma con Marte nel segno avrete la forza per reagire.

Voto - 6

Gemelli: potreste cambiare idea su alcune questioni d'amore voi cuori solitari, ora che Venere si trova in posizione favorevole. Se avete una relazione stabile ci saranno delle belle novità, che terranno l'intesa di coppia molto alta. Per quanto riguarda il settore professionale è il momento di sfruttare la posizione favorevole di Giove e Mercurio per avvantaggiarvi con le vostre mansioni.

Un po’ di aggressività in più farebbe bene. Voto - 8+

Cancro: Luna nel segno amico dello Scorpione che vi permetterà di vivere una giornata tutto sommato tranquilla secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale il vostro umore sarà molto buono, e con il partner andrete abbastanza d'accordo. Se foste single avrete molte aspettative e sarete molto ottimisti per il vostro futuro.

Nel lavoro non abbiate paura di cimentarvi in mansioni del tutto nuove. Con Marte favorevole, riuscirete a portarle a termine con successo. Voto - 8-

Leone: come se non bastasse, ai tanti pianeti negativi nei vostri confronti, secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, ci sarà anche la Luna sfavorevole. Dal punto di vista sentimentale dunque meglio non avrete troppe pretese, che siate single oppure se foste già impegnati. Qualunque cosa proviate a fare, difficilmente si rivelerà un successo. Nel lavoro le idee non mancheranno, ciò nonostante non ci saranno i presupposti ideali per poterle trasformare in realtà. Voto - 5

Vergine: giornata nel complesso positiva secondo l'oroscopo. Nel lavoro sarete piuttosto precisi su quel che farete, cercando di sbagliare il meno possibile.

In amore ci sarà la Luna per le prossime giornate a compensare la mancanza di Venere, permettendovi di dare libero sfogo alle vostre emozioni. I cuori solitari saranno aperti e non avranno paura di esprimere ciò che sentono dentro. Voto - 8-

Bilancia: previsioni astrali del 3 febbraio che vedranno un cielo piuttosto stellato per voi nativi del segno. In amore Venere illumina la vostra relazione di coppia, regalandovi tanta emotività e romanticismo. Se foste single potrebbe essere una giornata molto interessante per provare a vivere una nuova storia d'amore, o per godere al meglio di un’amicizia. In ambito lavorativo potreste assumere un ruolo importante in questa giornata, dunque cercate di gestirlo al meglio. Voto - 8,5

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo.

In amore dunque potreste non sentire così tanto l'influenza negativa di Venere, ma farete meglio comunque a fare attenzione. Se foste single sarà una giornata dove potrete godere della compagnia dei vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro la giornata andrà avanti senza particolari intoppi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7

Sagittario: ottima cielo per voi nativi del segno in questa giornata. In amore sarete in grado di amare in maniera completamente disinteressata, e il partner apprezzerà molto questo vostro atteggiamento, soprattutto se foste nati nella terza decade. I single sentiranno che un piccolo cambiamento potrebbe rendere la loro vita più interessante. Nel lavoro sarete molto propositivi, risultando un membro importante della vostra squadra.

Voto - 8

Capricorno: oroscopo di mercoledì che potrebbe regalarvi delle opportunità in ambito sentimentale, anche se Venere non è più nel segno. Infatti la Luna sarà in buon aspetto, e la vostra relazione di coppia riuscirà comunque a mantenere degli standard elevati. Se foste single potrete godere di belle emozioni e bei sentimenti. Nel lavoro l'opinione altrui potrebbe esservi utile per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7,5

Acquario: giornata lievemente sottotono per voi nativi del segno. La Luna infatti sarà in quadratura dal segno dello Scorpione, e in amore dovrete dedicare un po’ di cure in più nei confronti della vostra anima gemella. Se foste single dovrete cercare di amare senza paura, ma soprattutto senza obblighi. Per quanto riguarda il lavoro la collaborazione con i colleghi e la posizione favorevole di Giove e Mercurio, metteranno a punto una giornata molto produttiva.

Voto - 7,5

Pesci: Luna che torna favorevole per le prossime giornate secondo l'oroscopo. In amore questo periodo promette momenti splendidi insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se foste nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single questo periodo potrebbe rivelarsi piuttosto interessante se già avete qualcuno da amare nel vostro cuore. In ambito lavorativo poche novità e pochi disagi, sarà una giornata piuttosto tranquilla. Voto - 7,5