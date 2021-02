Sabato 27 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna che si farà Piena in Vergine, mentre il Sole, Nettuno e Venere stazioneranno sui gradi dei Pesci. Il Nodo Lunare proseguirà il moto in Gemelli, così come Giove, Saturno e Mercurio permarranno in Acquario. Infine, Plutone continuerà il domicilio in Capricorno come Urano insieme a Marte resteranno stabili nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno entusiasmante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: grintosi. Alle ore 9.19 la Luna si farà Piena nel loro Elemento e, sollecitata dal transito marziale, potrebbe donare ai nati Capricorno una grinta che mancava da ottobre 2020, la quale verrà messa in campo nei settori pratici e professionali con buoni risultati al seguito.

2° posto Toro: lavoro top. Ad avere una marcia in più durante questa giornata saranno, con ogni probabilità, i nati Toro di prima decade che, galvanizzati dal duetto Urano-Luna di Terra, spingeranno il piede sull'acceleratore per giungere celermente alle mete lavorative prefisse.

3° posto Vergine: nuove priorità. Sabato che avrà buone chance di fungere da spartiacque in casa Vergine, invitando i nativi a risolvere alcune faccende irrisolte nate intorno all'11 febbraio. Per fare ciò, però, sarà necessario cambiare prospettiva esistenziale mutando, come conseguenza, alcune priorità reputate sinora imprescindibili.

I mezzani

4° posto Leone: soluzioni. Adesso che Nettuno sarà impegnato a battagliare con la Luna, lascerà in pace Mercurio diretto in Acquario, e ciò potrebbe risultare una manna dal cielo per i nativi, che potranno giungere a delle soluzioni inaspettate che gli permetteranno di risolvere alcune questioni pratiche.

5° posto Acquario: a spada tratta. Far mutare opinione ai nati Acquario durante la giornata che apre il weekend sarà un'ardua impresa in cui partner ed amici, conoscendo la loro indole perentoria, eviteranno di cimentarsi. La loro difesa a spada tratta di idee ed opinioni, però, potrebbe rivelarsi un'ottima base dalla quale ripartire verso inesplorate frontiere professionali, che giungeranno al loro cospetto a breve.

6° posto Bilancia: finanze top. Il Plenilunio nel materialista Vergine sommato al sostegno dei pianeti generazionali nel loro Elemento si riveleranno, c'è da scommetterci, degli ottimi sponsor per far sì che il bottino economico di casa Bilancia si attesti su livelli di maggiore floridezza.

7° posto Sagittario: chiarimenti. Nel ménage amoroso del terzo segno di Fuoco potrebbe esserci bisogno di un chiarimento con l'amato bene, nel quale i nativi non useranno il guanto di velluto ma, al contempo, daranno prova di grande sincerità.

8° posto Gemelli: distratti. Riuscire a mantenere la concentrazione in queste 24 ore sarà presumibilmente meno facile del solito per il primo segno d'Aria che, a fronte di ciò, farà meglio a rimandare le attività pratiche più rischiose ed eventuali colloqui professionali.

9° posto Scorpione: taciturni. La voglia di comunicare in casa Scorpione potrebbe non essere ai soliti livelli, spingendo i nativi a dedicarsi alle proprie attività quotidiane assumendo un comportamento particolarmente silenzioso.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. Nel focolare domestico del primo segno zodiacale il clima non sarà probabilmente dei migliori, in particolar modo per la seconda e terza decade che dovrà fare i conti con un controproducente nervosismo dall'ora di pranzo in poi.

11° posto Cancro: lavoro flop. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nelle faccende professionali di casa Cancro, coi nativi che potrebbero accorgersi che, malgrado l'impegno e la dedizione profusi, difficilmente caveranno un ragno dal buco questo sabato.

12° posto Pesci: punto della situazione. Durante gli ultimi 16 giorni circa i nati Pesci hanno dovuto rapportarsi a muso duro con le loro insicurezze e timori più reconditi e questo sabato, con l'avvento del Plenilunio, saranno chiamati ad affrontare senza remore i loro mostri. Tale lavoro esistenziale, però, non durerà soltanto 24 ore bensì sino al 13 marzo, quando la Luna si farà Nuova sui loro gradi. Avendo circa due settimane a disposizione, sebbene tale percorso potrebbe non essere dei più semplici, i nati Pesci saranno chiamati a mettere in discussione ogni loro credenza, in modo da lasciare la porta aperta al nuovo che avanza.